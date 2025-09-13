Proč voliči dávají přednost vyvrhelovi před přechváleným Petrem Fialou v čele příští vlády?

V průzkumu přitom odpovídali lidé, kterým je soustavně tvrzeno, že Petr Fiala je skvělým premiérem, státníkem světové úrovně a mužem, jehož největším hříchem je „špatná komunikace“.
|
Češi si jako premiéra přejí víc Okamuru než Fialu. Favoritem je Babiš, ukázal průzkum
Průzkum ukazuje za prvé, že média se proměnila ve fanouškovské kluby neochotné připouštět realitu. Chcete příklady? Sedmého září jsme si mohli přečíst na jednom z nejčtenějších serverů titulek: „ANO v průzkumech dál klesá, Stačilo! si polepšilo.“ Jenže z inkriminovaného průzkumu též vyplynulo, že dál klesá i koalice Spolu a to ještě o trochu víc než hnutí ANO. Oba propady preferencí se však odehrály v rámci statistické chyby, takže byly vlastně zanedbatelné. Nikdo nechce tvrdit, že titulek byl lživý, jedná se jen o výběr faktů, který, řekněme, někomu fandí.
Je to podobné, jako když Andrej Babiš sliboval, že chce do čtyř let navýšit platy učitelů na 75 tisíc hrubého. Zmiňovaný server se v jednom textu rozsáhle zaobíral kritikou toho, že opoziční lídr neprozradil, kde na to sebere a kolik to bude stát. Hodnocení ekonoma Daniela Münicha: „Byť 75 tisíc vypadá jako hodně, tak pokud budou mzdy v ekonomice růst o čtyři procenta, nebude to tak obrovský skok, jak se zdá. Čtyři roky jsou dlouhá doba,“ zůstalo skryto hluboko v textu. Jinými slovy, tenhle slib není chiméra, ale reálně dosažitelný cíl, ale to nemělo být hlavním sdělením článku.
Premiér Fiala naproti tomu opakovaně operuje s německými platy v tuzemské ekonomice na konci jeho druhého vládního období jako s nepopulistickým slibem (naposledy Blesk 12. 9.). Podle Fialy na tom není nic populistického, naopak, má to být vize odpovědného politika. Co se týče způsobů a metod, jak toho chce dosáhnout, je podobně skoupý na informace jako rival Babiš. Populistou je ale pro většinu médií pouze Babiš, nikoli Fiala.
Průzkum též dokládá, že Petr Fiala nebude po volbách premiérem, i kdyby nakrásně strany původní pětikoalice získaly většinu. Premiérem nemůže být „čtyřka“, chlapík, který je nepopulární asi jako komunistická lídryně? Pokračování přepjatého konfrontačního vládnutí „my kontra oni“ by další čtyři roky nevydrželo, také proto, že pokud dnešní většina obhájí, bude to na mandáty velice těsné.
Zaslepenost, fanatismus a manipulace
Fanouškovské vidění světa není nic neobvyklého, patří k médiím dneška, stačí se podívat na renomované zahraniční tituly, problém leží jinde. Jedna verze světa je vydávána za správnou právoplatnou a demokratickou, zatímco jiná takovou prý není a nemůže být a to vše bez ohledu na fakta. Narážejí-li voliči v každodenním životě na flagrantní rozdíl mezi vládními či mediálními deklaracemi a realitou, pak se nedůvěra k vládě i médiím dostavit musí.
|
Babiš chce jako premiér vést zahraniční politiku. Posun na východ, bojí se Fiala
Průzkumy, stejně jako volby, jsou „propíchnutím“ mediálních a sociálních bublin a krátkým zábleskem reality, který je vzápětí překryt interpretacemi jedné i druhé strany. Ne že by to tak nebylo i před mnoha lety, ale míra dnešní zaslepenosti, fanatismu a manipulace je nebývalá, zvláště vinou sociálních sítí a internetu.
To, že si voliči přejí v roli premiéra opozičního lídra, je normální a očekávané, zvláště v demokracii, kde je střídání garnitur obvyklé. Andrej Babiš je živoucím důkazem toho, že ani dlouholeté kampaně líčící konkrétního politika jako vyvrhele nefungují v okamžicích, kdy politik reprezentuje legitimní nespokojenost s vládnutím. A to se Babišovi zatím daří.
|
Fialovo „Nikdy neodstoupím, nikdy!“ Premiér se dostává do pozice odmítače výsledku voleb
Přitom mu lze nejrůzněji spílat i věcně poukazovat na to, co udělal špatně, že má na krku soud a nevíme, jak se vypořádá po volbách se střetem zájmů. To vše je pravda a najdete toho mnohem víc. Ale při vší špatnosti je Babiš pořád lepší volbou než Fiala, pro větší část voličů.
A chcete-li se na ty, kteří by raději ve Strakovce viděli Babiše, zlobit, je to zbytečné, zlobte se spíš na ty, kteří Fialu čtyři roky bezmyšlenkově vychvalovali a nepřipustili, že by něco mohl pokazit. Babišovi v posledku neuškodili a Fialovi jako premiérovi spíš ublížili, protože neměl po sborovém pochlebování jak korigovat své počínání.
Babišovy příznivce odkojila a vykrmila do značné míry fanatická fialofilie.