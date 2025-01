Jobovky a porušení vládních slibů. Obavy voličů jsou výrazem smyslu pro realitu

Sliby předchozí, tedy zajistit důstojné stáří i valorizovat penze a nesahat na věk odchodu do důchodu, byly porušené už předtím. Slib konsolidovat veřejné finance a zadlužení státu se krásně vybarvil v datech. Zatímco podle ministerstva financí každý český občan včetně kojenců dlužil v roce 2021 přibližně 191 tisíc korun, aktuálně už je to 306 tisíc.

Při představení konsolidačního neboli ozdravného balíčku (podle opozice daňového), symbolicky za pět minut dvanáct, jsme se 11. května 2023 dozvěděli: „Cílem konsolidačního úsilí vlády je snížit deficit veřejných financí z letošních 3,5 procenta HDP až na odhadovaných 1,8 procenta HDP v roce 2024 a 1,2 procenta HDP v roce 2025.“ Jelikož minulý rok měl být deficit 2,1 procenta HDP a letos má být stejný, kabinet evidentně lépe plánuje a slibuje než sliby a plány plní.

Ideová cvičení a výmluvy

Za tři roky této vlády klesla hodnota úspor o více než třicet procent vlivem inflace. Daně se zvýšily přímé i nepřímé, což nám rozhodně slibováno nebylo. Místa ve školkách a školách nebyla. Slíbená digitalizace stavebního řízení dopadla neslavně. Kupní síla obyvatel padla na úroveň roku 2018. Každou chvíli chybí nějaké léky, byť ministr Válek neustále slibuje, že už budou. Čekací lhůty u lékařů enormní, pokud lékaři v daném regionu vůbec jsou. O dálniční síti a silnících nižší třídy nemluvě – dálniční poplatky ovšem ministr Kupka zvýšil a na rozdíl od rodičovské nebo slevy na poplatníka je chce valorizovat automaticky. To jsou fakta.

A čeho jsme se od této vlády dočkali? Neustálých ideových cvičení a výmluv na vnější vlivy a krize. Jako by snad vlády předtím neměly krize – povodněmi a finanční krizí počínaje, vstupem do EU, válkami po rozpadu Jugoslávie, na Blízkém a Středním východě, migrační krizí a covidem konče. Vlády si volíme, aby krize řešily, ne aby se na ně vymlouvaly.

Předseda vlády Petr Fiala nás ovšem varoval před šířením strachu, obzvláště kritikou dnešních poměrů. Ministr dopravy Kupka přidal „Každý, kdo tvrdí, že Česko je zdevastovanou zemí, uráží elementární hrdost a sebevědomí všech občanů“. Narážel na projev předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který ovšem neřekl, že je země zdevastovaná, ale že ji tato vláda devastuje. To ať si vyříkají dotyční v politických debatách.

Zdražování několikrát zdraženého

Pro voliče obecně platí následující. Je jedno, kdo je u vesla, ale pokud mu to nejde, je třeba ho vyměnit. Doma peněženky pláčou, 1,3 milionu lidí je v energetické chudobě (bojí se zatopit si kvůli nákladům), inflace pokračuje a znovu se zdražuje už několikrát zdražené. Podle Eurostatu u nás mezi lety 2021 a 2023 přibylo 100 tisíc lidí s těžce rozvrácenou životní úrovní. Když coby hrdý občan řeknu, že za tři roky této vlády se mi zvýšily daně a klesla hodnota úspor o třetinu, vláda porušila, co mohla, a bojím se, že to tak půjde dál, šířím špatnou náladu, nebo jen konstatuji realitu?

Obavy, že sliby Petra Fialy, že ještě čtyři roky a vše bude super, platy jako v Německu, jsou stejně hodnotné jako sliby předchozí, nejsou šířením špatné nálady nebo srážením hrdosti na vlastní zemi, ale výrazem smyslu pro skutečnost – neboli realismus. Strach z porušených slibů a nekompetentnosti se šíří sám, pokud vychází z předchozí zkušenosti. Řeči o západním směřování, hrdosti a náladě jsou nedostatečný lék proti otravě z nenaplněných slibů a nadějí.