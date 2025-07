Hřib centruje Zelené aneb Ani procentíčko nazmar! Co přinese oblíbená pseudokoalice?

Pokud chce současný vládní tábor vůbec pomýšlet na úspěch, neobejde se to bez slušného zisku dnes již opozičních Pirátů, kteří se pořád drží v relativně bezpečném pásmu nad pětiprocentní klauzulí. Evidentně dovedou těžit z opětovné opoziční role a mají i šanci na růst, neboť uzavřeli spolupráci se Stranou zelených. Konkrétně v českém prostředí velmi oblíbenou pseudokoalici, kdy hlavní kandidující strana na své listiny umístí zástupce jiné strany či několika jiných stran, ovšem pro takto vytvořenou kombinaci stále platí pětiprocentní klauzule.

Memorandum o spolupráci se týká osmi krajů – v ostatních tamní Piráti Zelené nechtěli. Celkem se na pirátských kandidátkách objeví třicet lidí od Zelených. Zdeněk Hřib je ale na tiskové konferenci charakterizoval především jako odborníky. A, světe div se, kroužkování prý bude povoleno!

Tomio Okamura podobně „upgradoval“ svou SPD, když přibral do volební party též zástupce Trikolory, Svobodných a PRO Jindřicha Rajchla. Soudě dle předvolebních průzkumů, šlo o chytrý tah. A i díky němu se všeobecně předpokládá, že letos na podzim již nepropadne tolik hlasů jako posledně, čímž se logicky snižují šance aktuální, respektive původní Fialovy koalice na zopakování většiny ve sněmovně. Avšak v některých nedávných šetřeních se těsně pod pětiprocentní laťkou ocitly zároveň Stačilo! i Motoristé sobě.

A byť snaha Jany Maláčové a Lubomíra Zaorálka dostat se na kandidátní listiny kryptokomunistického hnutí vyvolala převážně negativní odezvu, zazněly též argumenty, že je pro porážku Fialovy asociální vlády a netříštění levicových hlasů nutné udělat skoro cokoliv. Vlastenecká levice, jak se Stačilo! samo vymezuje, sice už moc levicová není, nicméně tak jako tak jsme svědky až úporného boje o každé procentíčko.

Piráti svou aliancí se Zelenými zapadají do zmíněných trendů. Strana zelených se v průzkumech dlouhodobě pohybuje okolo dvou procent, což, řečeno s klasikem, není mnoho. A je to možná ještě o něco méně, jelikož u tak malých skupinek voličů se může snadno projevit nějaký statistický výkyv v měření. Avšak, oproti tomu, část potenciálních příznivců Zelených je třeba v průzkumech ani neuvádí, poněvadž v jejich očích beznadějně tonou pod „čarou ponoru“. Reálná šance na vstup do sněmovny díky paktu s Piráty by tudíž mohla řadu zelených příznivců probudit z volebního spánku.

Obě strany oslovují převážně městský liberální elektorát. Nicméně Zdeněk Hřib se při převzetí stranického kormidla netajil záměrem Piráty „vycentrovat“ neboli odehnat všechny radikály, kteří kvůli pár výrokům někde na sítích (pirátské fórum Hřib pro veřejnost radši uzamkl) získají nálepku (neo)komunistů a nejednoho městského liberála tím k smrti vyděsí. Ostatně, jednu z příčin nechvalně proslulého vykroužkování pirátských kandidátů při minulých volbách tvořila obava části voličů koalice PirStan z přílišné radikálnosti pirátského křídla, a svými kroužky pro „stanisty“ tak sázeli na jistotu.

Tím spíše se pirátský kapitán musí obávat, že mu spojenectví se Zelenými v souhrnu uškodí čili, ve vnímání voličů, strhne jeho kocábku do radikálně levého kurzu. I proto je dle něj hlavním cílem obou stran dát české ekonomice nový impuls, snížit daně, zajistit dostupné bydlení a hájit právní stát. Žádná adorace Green Dealu, nebo dokonce stopka jádru. A jako velké záporné plus přidal negativní vymezení se vůči autoritářům, extremistům a populistům.

Piráti se zeleným přelivem by zdánlivě mohli fungovat jako lákadlo pro mladé voliče. Ovšem pozor, časy se mění. Podle každoročního průzkumu YouGov pro nadaci TUI, jenž v květnu v Británii, Francii, Španělsku, Německu, Itálii, Polsku a Řecku oslovil 6700 respondentů, klesá u generace Z, tedy ve skupině lidí narozených od poloviny 90. let do roku 2010, přesvědčení, že demokracie znamená nejlepší formu vlády. Více než pětina z nich by upřednostnila autoritářský systém. A jen třetina mladých preferuje ochranu klimatu před ekonomickým růstem. Ještě v roce 2021 jich bylo 44 procent.

České kotlině se sice zmíněný průzkum vyhnul, leč popsané trendy lze dobře pozorovat i v ní. Například velkou mírou podpory, které se mezi mladými těší Filip Turek z Motoristů sobě. Ano, i mezi nejmladšími voliči stále najdeme hodně liberálů. Výše popsaná situace však velí k urputnému boji o každého přívržence, o každé procentíčko, a tedy též k intenzivní kampani včetně osobního kontaktu. Což logicky platí pro všechny, nejen pro liberály.