Překlad volebního programu Andreje Babiše. Ani čtyři mínus, ale ani jednička

Proč to tak je, je nad slunce zřejmé. Andrej Babiš, či, jestli chcete, můžete říkat i hnutí ANO, ono je to nakonec úplně jedno, chce podchytit všechny možné skupiny voličů. I skupiny s různými zájmy a naprosto odlišnými představami o budoucnosti a někdy i současnosti.
Hnutí ANO, které tu bylo tradičně pro starší voliče, cílí i na mladé. Zároveň chce ale přilepšit i důchodcům, chce získat živnostníky i státní zaměstnance a také usiluje o přízeň těch, kteří stále jen nadávají na Evropskou unii a někdy i na NATO, ale zároveň si hodlá udržet ty, kteří si oprávněně myslí, že bez členství Česka v obou organizacích bychom na tom byli podstatně hůře.
K tomu je třeba připočíst, že Babiš nebude moci po volbách nejspíš složit vládu sám, takže bude potřebovat podporu nějakých malých partají či koalic. Buď podporu Stačilo!, které je spíše levicové, nebo SPD a Motoristů, kteří o sobě pro změnu tvrdí, že jsou pravicoví. Ani ty nesmí program ANO odradit.
Naštěstí pro Babiše mají všechna tato malá uskupení v určitých oblastech shodné radikální či spíše extrémistické a protisystémové názory. Jenže zároveň nesmí ANO odradit voliče, kterým vyhovuje současná liberální demokracie a členství Česka v západních strukturách.
Výsledkem je pak, abychom uvedli jeden příklad, třeba kritika Evropské unie a snaha ji fakticky zneschopnit a zároveň zdůrazňování toho, že je členství v ní pro ANO nezpochybnitelné.
Rozdávání, kam se podíváš
V ekonomické části programu chce Babiš „pomoci“ skoro všem. Takže pro mladé jsou tu dotované hypotéky, pro hasiče a další vyšší platy, pro firmy a živnostníky nižší daně, pro důchodce vyšší důchody, pro mladé rodiny vyšší rodičovská atd., atd. Ne že by leccos z toho nebylo rozumné, ale v součtu je to zkrátka rozdávání, kam se podíváš.
Problém je v tom, kde na to vzít. Minimálně to vymaže takzvaný konsolidační balíček, který měl nastavit dlouhodobě udržitelný rozpočet tím, že dostane pod kontrolu jeho schodek. Jenže jak píše ANO ve svém programu, státní rozpočet není cíl, ale prostředek.
Zlatá slova, schodek rozpočtu není fetiš, ovšem peníze nerostou na stromech a dluhy se nakonec musí platit. Přitom o nějakých vyšších daních v programu ANO není ani slovo. Ono totiž psát či mluvit o vyšších daních je nepopulární, takže to ANO, ale ani třeba vládní koalice Spolu, raději nedělají. Spoléhají se na úspory, ovšem ty jsou nedostatečné a někdy i imaginární.
Ledaže by umělá inteligence uměla rychle nahradit podstatnou část úředníků a zejména většinu učitelů, vojáků a policistů. Na to to ale zatím, a to tedy jak se říká zaplať Pán Bůh, vůbec nevypadá.
Stejně tak to nevypadá, že by speciální policejní útvar Daňová kobra vymazal v Česku černou a šedou ekonomiku, a výrazně – tedy o mnoho desítek či dokonce stovek miliard - zvýšil příjem státu, jak naznačuje Babiš. Na co to ovšem vypadá, je vyšší zadlužení Česka. Případně vyšší daně pro zaměstnance, onu skupinu lidí, kteří se nemohou až tak moc bránit.
Co z toho, když si to přeložíme do našich reálií, plyne? Za prvé vyšší schodek státního rozpočtu se nakonec propíše do inflace. Ne hned, ale postupně, a následky budou trápit naši ekonomiku ještě léta.
Zároveň inflační tlaky v kombinaci s vyšším absolutním či relativním zdaněním zaměstnanců povede k jejich dalšímu přechodu do šedé ekonomiky (ano, tím myslím onen proslavený švarcsystém), což povede k dalšímu poklesu příjmů státu a tedy dalšímu tlaku na zaměstnance. Ostatně, ne že by tu něco takového nebylo už nyní. Důsledky takového postupu v kombinaci s inflací ať si domyslí každý sám.