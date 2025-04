Mají program všichni, nebo nikdo? Možná je to voličům úplně jedno

Pokud ANO sestaví vládu, zavede znovu EET, bude se snažit vybírat daně a pravděpodobně bude, se stejnou vášní jako dnešní koalice, bazírovat na výstavbě dálnic. Také ANO by pokračovalo v navyšování výdajů na obranu, ovšem za jaké zbraně by utrácelo, nevíme. Jen z toho, co se dělo, když ANO vládlo minule, lze odhadovat, že by nešlo tak poddajně na ruku bankám jako Fialův kabinet. Ale to jsou již jen spekulace.

Vláda slibuje střízlivěji, nicméně porušila celou řadu předvolebních slibů, případně se ani nepokusila je plnit ani náznakem. V oblasti zdravotnictví či bydlení například trestuhodně zaspala. Digitalizaci stavebního řízení, která zkolabovala a z vlády proto vyletěli Piráti, považuje premiér Fiala za úspěch.

Zdravotnictví vládne gigantický chaos, jak jinak si vysvětlit, že ODS a TOP 09 s velkou slávou zvou novináře na dnešní tiskovou konferenci s názvem Pacientova volba. Zde představí pozměňovací návrh, který podává ministr zdravotnictví, tedy člověk, který má po celé čtyři roky legislativu resortu pod palcem. Stalo se snad něco nečekaného a návrh řeší nějaký akutní problém? Nikoli, návrh má splnit jeden ze starých předvolebních slibů.

Pacient by napříště, pokud by návrh prošel, nehradil celkovou cenu za péči, kterou nezahrnuje zdravotní pojištění, ale jen rozdíl mezi tím, co je hrazeno, a tím, co konzumoval.

Pan Válek to sliboval už před volbami, čtyři roky prospal a nyní šturmuje pozměňovacím návrhem. Je to přiznání selhání a navíc je v tom kus pohrdání celým legislativním procesem, protože pozměňovací návrhy neprocházejí připomínkovým řízením a tedy nemohou být podrobeny důkladné oponentuře.

Chcete ještě jeden příklad relativity koaličních slibů? Ministr financí Stanjura ještě nemůže tušit, jaké budou dopady amerických cel na Evropu, potažmo na Česko, protože se dá předpokládat, že EU bude s prezidentem Trumpem jednat. Nicméně již oznámil, že růst HDP, který si naplánoval či vysnil, bude o procento nižší, právě kvůli clům. Čili, cokoli před volbami slíbí, mohou odvolat a vymluvit se na Trumpova cla a možná i na všechny obdivovatele Trumpa v Česku.

Země údržbářských vlád

Předvolební sliby nic neznamenají a voliči jsou k téhle situaci lhostejní, protože výsledek je de facto týž, ať již vládnou ti, kteří údajně program mají, nebo ti, kteří ho suverénně ignorují. Vlády posledních dekád byly údržbářské, nic podstatného nezměnily a sotva stačily reagovat na akutní problémy, proto možná voliče programy až tak nevzrušují.

Pamatuje si vůbec někdo, jak to bylo v minulosti? Před dvaceti lety vydala ODS program v obsáhlé, 260stránkové publikaci, kterou nazvali Modrá šance a za jednotlivé resorty ručili poslanci, kteří problematice rozuměli. Bedřich Moldan řešil životní prostředí, Tomáš Julínek zdravotnictví, Jiří Pospíšil justici… Nesplnili vše, co naslibovali, nicméně řekli, co chtějí dělat a hlavně jak a pokusili se o to. Dnes strany odborníky ve svých řadách nemají a zdá se, že je to netrápí.

Voliči se na program také neptají. Jsou si vědomi toho, že 250 stran jalových řečí dnes vyrobí umělá inteligence v řádu hodin a ještě u toho budou hezké obrázky. Na druhé straně, pokud jako voliči nic nevyžadujeme, nelze se divit, že nic nedostaneme.