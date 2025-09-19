Fialův konec světa za dva týdny. Svět těch ostatních pojede dál

Malá dušička se obávala, že to dopadne jako vždy, únavná kampaň koalice Spolu plná strašení, prázdných hesel a mluvení více o soupeřích než o sobě opět nabobtná.
Než vystoupil předseda vlády, ODS a vůdce koalice Spolu, bylo video, které kombinovala hlavní opozičníky – Andreje Babiše, Tomia Okamuru a Kateřinu Konečnou. Následoval svit razicí zelené (či zelenožluté) barvy, který přítomné i sledující zalil do hávu – a řekněme si to upřímně – blivajzu.
Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země, vyzval Fiala
Jako první mě sice napadla žluč, ale pak jsem si uvědomil, že ta má barvu přece jen jinou, byť chuť žluče daná barva vystihuje přesně. Vypadalo to, že je přítomným sborově zle a jsme jen chvíli od skupinové katastrofy, kterou jsem zažil jen jednou v životě při dvanáctihodinové plavbě v zimní bouři Egejského moře. Projev, který následoval, svým obsahem nechutnou formu doplnil.
Nejlevnější chléb za šedesát?
Dozvěděli jsme se, že všichni nevoliči koalice Spolu jsou v zásadě ruští kolaboranti, že po volbách skončí svět, že sice nemusíme mír rádi ani koalici Spolu, ani Petra Fialu, ale musíme je zvolit, aby oni kolaboranti, extremisti a populisti nešli k moci. A jaká že byla protinabídka? Zvýší se nám daně ještě více? Nejlevnější chleba, který teď stojí přes čtyřicet korun (před pár lety byl k dostání za třicet), bude už stát skoro šedesát?
Předvede koalice Spolu finiš kampaně jako minule? Spíš ne, scházejí nápady i věrohodnost
Zruší se další slevy na daních, odchod do penze bude ještě více posunut? Hrdě se budeme moci skládat na jiné země a nakupovat v jiných zemích zbraně? Bude se náš stát hádat ještě více se sousedy, nasazovat na Washington, Peking, Moskvu, a slovně i Brusel, zatímco reálně se tam odkývá vše migračním paktem počínaje a emisními povolenkami konče? Nebude ještě více míst ve školách a školkách, zdravotnictví se už finálně zpoplatní, přičemž čekací lhůty na lékaře (pokud v místě jsou) dosáhnou délky uherského roku?
Říkal pan předseda vlády na CNN Prima News, že je mu prý líto, že musel zvýšit daně, ale nešlo jinak, protože by lidem a firmám nemohl pomoci s drahými energiemi. Aha, takže jsme se všichni složili, abychom vlastními penězi sami sobě pomohli? Nebylo to náhodou tak, že odmítal zastropovat, přičemž nám vysvětloval, že my všichni, kteří jsme říkali zastropovat, se mýlíme, a říkal to tak i opozici, aby následně zastropoval, ale pozdě? V podcastu Chuť moci mi ministr Jurečka přiznal, že pozdní zastropování byla chyba.
No nic, čtrnáct dní do voleb a pak prý podle Petra Fialy přijde doba temna, konec světa demokracie a svobody. Jenže ono je to tak, že Andrej Babiš byl dvakrát ve vládě a konec světa nepřišel, hnutí ANO představilo podrobný program plný plánů hospodářského růstu. Komunisté od roku 1989 seděli v Poslanecké sněmovně, stejně jako sociální demokraté. Stačilo! představilo klasický levicový program. Hnutí SPD ještě ve vládě nebylo, a dokud se na ní nebude podílet, nikdo mu nedokáže, že by to nedělalo lépe.
Silná slova vs. hlasy voličů
Celá opozice se shodne, že je potřeba se starat o naše občany, vrátit blahobyt, opravit silnice, zdravotní péči zpřístupnit, bydlení zajistit, zbrojit pro obranu a ne útok (například protiraketové systémy zoufale nemáme, teď jich přijde pár objednaných ještě za bývalé vlády), vsadit na ekonomickou diplomacii, vrátit věk odchodu do důchodu (65 hnutí ANO a SPD, Stačilo! 63). Motoristé přesvědčují zklamané voliče hlavně ODS, která je v holportu s liberálně progresivní TOP 09 a křesťanskými demokraty, že je zde pro pravicově smýšlející.
Jak zařídit dostupné bydlení? SPOLU chce zmírnit hlukové limity a využít brownfieldy
A koalice Spolu? Program a hesla jako v roce 2021 – například pro bydlení chtějí využít brownfieldy. To měli i v roce 2021, tudíž by člověk řekl, že po skoro čtyřech letech jejich vlády není už v zemi snad žádný brownfield nevyužitý pro bydlení.
Není bez zajímavosti, že Piráti si dělají srandu ze STAN, jehož předseda Vít Rakušan na pirátské voliče marně čekal na Národní třídě. Ostatní mají srandu z Pirátů a oči jdou v sloup při představě, že by se po digitalizaci stavebního řízení chopili třeba školství nebo zdravotnictví. Podle Rakušana „jdeme dlouho po fialový, mohlo to být lepší“, čímž napadnul koaliční parťáky a vyzvednul sebe. Není ale bez zajímavosti, že hned druhý den, kdy Vítek s Petrem vypili čtyři piva a slíbili si, že s hnutím ANO ne, Rakušan řekl, že chce být předseda vlády, Fiala mu vzkázal, že nemá okopávat kotníky, načež dostal zpět doporučení prášků a berlí.
Proč takový závěr? Abychom se alespoň trochu zasmáli. Možná skončí za dva týdny svět Petru Fialovi, který místo aby mluvil o tom, jak je možné, že jsou u nás miliony na hranici chudoby, vykládá o mezinárodních ratingových agenturách a kádruje jiné strany a tím i jejich voliče. Svět náš ale pojede dál a doufejme, že potraviny budou levné, bydlení dostupné, lékařská péče kvalitní, zdarma a v přijatelných lhůtách, daně se už zvyšovat nebudou. Mimochodem, silná slova by se měla používat až tehdy, když jsou potřeba. Každopádně budoucnost je v rukou voličů, kteří si mohou říkat, volit a myslet, co a koho chtějí.