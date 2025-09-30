Z politiků se stávají influenceři, kteří se snaží prezentovat své předvolební vize a sliby

Ani v jednom případě není, čím by se strany měly chlubit, ale jak vám lidé z marketingu potvrdí, i negativní reklama je reklamou. Byť s dovětkem, že nejde o nic, na čem by se dalo stavět dlouhodobě a do budoucna. Nicméně vzhledem k rozsahu kauzy i délce soudního projednávání a vnímání celého případu z toho hnutí STAN může určitou mediální prezentaci získat.
Jak jsou strany před volbami vidět, ukazuje i webový projekt MediálníObraz.cz. A ten i potvrzuje, že STAN se koncem září v mediálním prostoru „daří“. Někdo by možná čekal, že by určitá korelace mohla být i mezi četností výskytu v médiích a volebními preferencemi. Ale toto pravidlo neplatí, neboť dalším mediálním frekventantem je SPD. Toto hnutí, které se v předvolebních preferencích pohybuje na třetím místě se zhruba 12 až 13 procenty (za ANO a SPOLU), dle zmíněného projektu navíc „o parník“ dominuje na sociálních sítích.
Rozhodnou volební urny
Navíc se zdá, že tento marketingový nástroj dominuje snaze politiků o získání voličské přízně. Není divu, podle agentury TK media každodenně sleduje politiku na sociálních sítích až osm milionů Čechů. Politici se tak stávají skutečnými influencery, kteří se snaží prezentovat svoje předvolební vize a sliby. Asi nepřekvapí jména nejvýraznějších politických influencerů: Andrej Babiš, Tomio Okamura, Filip Turek, Alena Schillerová a trochu překvapivě i premiér Petr Fiala.
Z Facebooku, Instagramu a TikToku tak na nás vyskakuje tolik politiky, že si člověk říká, aby už bylo po volbách. Nutno podotknout, že poslední jmenovaná sociální síť má jednu z důležitých rolí. Sleduje ji především mladší generace, což při faktu, že k volbám může dorazit více než 350 tisíc prvovoličů, stojí za to, aby si na ní politici ze sebe dělali trochu kašpárky. (A to navzdory tomu, že loni Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost označil tuto sociální síť za bezpečnostní riziko.)
Korupční kauzy už volič moc neřeší. Je tomu opravdu tak?
Odborníci navíc potvrzují, že tradiční nástroje v podobě televizních či rozhlasových debat jsou na ústupu. A i když prostor outdooru ovládají billboardy s tvářemi politiků a četnými jasnými slogany, lze říct, že tento marketingový nástroj je jen „povinnou jízdou“. Navzdory tomu, že se na nás politická reklama ještě pár dní povalí, je jasné, že se bude rozhodovat až u volebních uren. A výsledky budeme znát někdy během odpoledne v sobotu 4. října. Až tehdy se ukáže, zda se výdaje na propagaci stran a hnutí vyplatily, nebo ne…