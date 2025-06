Politický pavouk stvořitel i ničitel aneb Spolu jde fakt o všechno!

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek, který se chystá opustit svou funkci, nakonec dorazil do Sněmovny. Žádala o to i většina poslanců. (5. června 2025) | foto: Petr Topič , MAFRA

Jeden z klíčů k mysteriu Blažkovy bytosti možná poskytuje den jeho odstoupení provázený zčásti pozitivními, byť rozpačitými reakcemi některých kolegů a kolegyň z Poslanecké sněmovny. Den jeho rezignace byl totiž zároveň dnem jeho pracovního triumfu, kdy sněmovna přijala rozsáhlou novelu trestního zákoníku.

Ministr spravedlnosti si podporu vyjednal napříč spektrem, a schvalování tudíž proběhlo hladce, určitě vzhledem k divokým poměrům panujícím během aktuálního volebního období. Tedy žádné obstrukce, žádný maraton do pozdních nočních hodin, žádná emotivní přetlačovaná. Z přítomných 159 poslanců hlasovalo pro návrh 142 včetně všech zákonodárců opozičního hnutí ANO.

Blažkova kauza nabila opoziční kanóny brizantním střelivem. Avšak poslankyně hnutí ANO Taťána Malá neopomněla, kromě kritiky, ve vysílání České televize končícího ministra spravedlnosti pochválit za onu novelu i vůbec za jeho věcný přístup. Zčásti pozitivně o něm hovořila též Helena Válková.

A třeba autoři podcastu Vlevo dole Václav Dolejší a Lucie Stuchlíková zaznamenali poslankyni hnutí STAN Barboru Urbanovou, jež šla Pavlu Blažkovi po jeho asi posledním, rozlučkovém projevu ve sněmovně osobně poděkovat. Když se jí pak ptali na motiv, Urbanová uvedla jeho zásluhy v liberalizaci drogové legislativy i v boji proti domácímu, sexualizovanému a sexuálnímu násilí.

Žlutá karta od premiéra

V létě 2023 dostal ministr spravedlnosti od premiéra žlutou kartu. Za posezení v restauraci s Martinem Nejedlým, považovaným za jednoho z hlavních „loutkovodičů“ Miloše Zemana. Zmíněná aférka pěkně ukazuje, jak moc je politika o symbolech. Pavel Blažek byl totiž hlavní spojkou ODS na Zemanův Hrad. A díky tomu měl též lví podíl na rychlém vzniku Fialova kabinetu.

Pro většinu voličů vládní (původně) pětikoalice zosobňoval Miloš Zeman skoro čiré zlo. Po volbách 2021 se ale náramně hodil někdo, kdo dokázal se zemanovskou slují reálně komunikovat. Neměl Pavel Blažek dostat žlutou kartu už tenkrát? Ne, poněvadž vše proběhlo v zákulisí, voliči pětikoaličních stran se na novou vládu tuze těšili a politika je přece o symbolech.

Navíc, právě Blažek vlastně „stvořil“ Petra Fialu coby politika. Pomohl ho prosadit do čela strany, jež se po pádu Petra Nečase nacházela ve stavu klinické smrti, přičemž profesor politologie měl přinést naději na lepší a čistší ODS. Což se mu do jisté míry podařilo, leč ironií osudu mu Blažek do jeho úsilí nakonec hodil vidle.

Pavla Blažka by šlo přirovnat k politickému pavoukovi. Snoval sítě, umisťoval své lidi, často původně koncipienty ve své advokátní kanceláři, do klíčových pozic. Například jistou Markétu Vaňkovou, dnes brněnskou primátorku. A navazoval kontakty s jinými podobnými sítěmi, čímž rozšiřoval svůj vliv a zároveň upevňoval vlastní ochranu.

Dlouhá léta mu to vycházelo. Možná právě proto přecenil své síly či ztratil ostražitost. A evidentně se sám nepěkně zamotal do něčeho opravdu ošklivého.

Voliči citlivější na aféry

Voliči koalice Spolu jsou určitě citlivější na aféry představitelů svého tábora než příznivci hnutí ANO. Zároveň však nemají kam jít, respektive leda ke STANu nebo k Pirátům. A tudíž bude hodně záležet i na dalším vývoji samotné Blažkovy kauzy, zda se ještě objeví nové, pro exministra spravedlnosti či jiné vládní politiky nepříznivé informace.

K obnově ztracené důvěry má významně přispět též nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Jedna z nejlepších politiků i političek ODS na komunikaci s médii i s voliči, a tedy v kampani v podstatě nepostradatelná. Z volební arény pochopitelně nezmizí, avšak působení v nové roli ji nesporně vezme spoustu času a energie. Leč Petr Fiala asi neměl jinou volbu, tak závažná současná kauza je.

Před bitcoinovou aférou koalice Spolu oscilovala v průzkumech okolo hranice dvaceti procent. Nastane-li opravdu velký pokles její popularity, nemusí se ani dostat do sněmovny, poněvadž pro ni jako pro tříčlennou koalici platí uzavírací klauzule ve výši 11 %. A příznivci Spolu mohou na situaci reagovat též intenzivním kroužkováním kandidátů TOP 09 a KDU-ČSL neboli ostrakizací ODS, která nyní svérázně navázala na svůj tradiční temný obraz z kmotrovských časů.

Ústřední volební slogan koalice Spolu, „Teď jde o všechno!“, tak získává nový, ironický, avšak zároveň hluboce pravdivý význam. A každá politická strana si může z Blažkova „krizového vývoje“ odnést následující pragmatické poučení: Pavouk Blažkova typu je pro každou partaj grunt. Nesmí ale zvlčit.