Fialovo „Nikdy neodstoupím, nikdy!“ Premiér se dostává do pozice odmítače výsledku voleb

Ale co když nebude mít Petr Fiala a všichni jeho spojenci dostatek mandátů? Jednoduše žádná „demokratická“ většina nebude možná. Složí odpovědný ochránce demokratických hodnot ruce do klína a zažene Andreje Babiše k „extremistům, kteří slouží Putinovi“? To je ta „dobrá“ politika pro republiku?
Spíš to připomíná staré komunistické a hnusné „čím hůř, tím lépe“. Anebo v humorné rovině Adrianu Krnáčovou, která pražským voličům před komunálními volbami vyhrožovala: když nebudu primátorkou, tak se vám na to vykašlu.
Pokud tenhle báječný politologický nápad myslí Petr Fiala vážně, pak se za čtyři roky nemusí „demokratické strany“ dočkat žádného triumfálního návratu do vlády, ale třeba jen smrti zapomněním v opozici. Vláda Andreje Babiše se Stačilo! či SPD by jistojistě negativně poznamenala úroveň veřejné debaty. Padla by patrně i mnohá dnešní tabu a znechucení přinejmenším části veřejnosti z politiky by bylo ještě větší než to aktuální.
Možná tomu nebudou příznivci Spolu věřit, ale i někteří voliči opozičních stran mají vkus a úroveň, zkrátka nevolí opozici proto, že by se zamilovali do Babiše, Okamury či Konečné, ale proto, že v nich vidí menší zlo než ve Fialovi, Výborném či Válkovi. Tihle voliči budou i za čtyři roky volit menší zlo.
Potrestat své vlastní voliče
Během čtyř let vládnutí „koalice pekla“ by se klidně mohlo stát, že se strany Spolu začnou rozpouštět a ztrácet voliče, například ve prospěch nějakých nových projektů, které nebudou mít na triku neúspěšnou vládu. Nezapomínejme na fakt, že Fialův kabinet se na konci vládnutí těší podpoře jen čtvrtiny voličů, to Andrej Babiš měl i po neslavné covidové periodě víc.
Nespoléhat po fialovsku na „řešení po volbách“ znamená, že Petr Fiala svým voličům slibuje, že jim zajistil budoucnost, kterou chtějí nejméně. Asi je potrestá i za to, že nevyhrál. Profesor politologie netuší, že příští čtyři roky v opozici, kdy bude sladké nicnedělání střídat s povýšeným moralizováním, demokratickým voličům nejen nic nepřinesou, ale posílí též pocit, že Spolu jsou partičkou neschopných žvanilů, ostatně na špatný výkon vládnutí v letech 2021 až 2025 si stěžuje i většina vládních voličů.
Babišovo „Nikdy neodstoupím, nikdy!“ z roku 2018 bylo reakcí na zneužívání jeho psychicky nemocného syna v kampani, a stalo se „hláškou“, kterou mnozí používají k jeho zesměšňování. Fialovo „Nespoléhejme na žádné řešení po volbách“ má též sílu ztrapnit autora výroku, zvláště po sečtení hlasů.