Nastal čas smíření a politiky se skutečným programem. Strašení a urážení už bylo dost

Každé politické uskupení má samozřejmě právo zvolit strategii dle své libosti. Voliči nabídku ocení buď darem v podobě slastného vítězství politiků, nebo je pošlou do opozičních lavic. Sociologické průzkumy dlouhodobě ukazovaly trendy, že voličům nejvíce záleží na oblasti sociální, trápí je drahota, propad životní úrovně, reálné mzdy na úrovni let 2019/2020, stav zdravotnictví a školství, zdanění, věk odchodu do penze a její výše. Otázky zahraniční politiky a zbrojení/obrany se pohybovaly v žebříčcích spokojenosti za vším výše zmíněným.
|
Proč Fiala dostal naloženo. Byl skvělý venku, ale doma ho ničila slepá skvrna
Vládní strany ovšem nabídly zahraniční politiku a samozvaný boj proti extremismu, populismu, nacionalismu, Andreji Babišovi, údajným ruským kolaborantům (teď po volbách dlouholetá poslankyně a senátorka ODS Miroslava Němcová za proruského kolaboranta označila Tomia Okamuru). Se svou nabídkou, která se minula s poptávkou nadpoloviční většiny voličů, vládní strany neuspěly. Zde se zaslouží zmínit, že voliči o domácích problémech neslyšeli jen od opozice, ale také od STAN a Pirátů, kteří do koalice Spolu šili, jak to šlo a zároveň šili do sebe navzájem.
Kdo je tady demokrat
Jeden by si řekl, že na základě výsledku voleb vládní strany kádrování jiných stran a tím i jejich voličů nechají. Bylo by logické se domnívat, že pokud hnutí ANO zvítězilo o více než třetinu, přestaneme slyšet o tom, že dotyční budou „demokratická opozice“, nebudou si více stěžovat, že „se nepodařilo složit demokratickou stojedničku“, což implikuje, že ostatní jsou nedemokraté. Bylo by to logické i proto, že pokud nějaký recept nevedl k uvaření chutného pokrmu vítězství, dotyční se hned poučí a nastoupí novou cestu.
|
Okamura řekl na Hradě, že chce aspoň jedno křeslo. Macinka si rozuměl s Pavlem
V tomto ohledu tedy je správná úvaha, k níž ve finále došel končící předseda vlády Petr Fiala, jehož na preferenční hlasy přečíslila v Jihomoravském kraji bývalá a pravděpodobně i budoucí ministryně financí Alena Schillerová. Podle Fialy je teď nutné nabídnout voličům programovou a personální alternativu v kontextu nové politické atmosféry. „Jedině tak budeme moci vyhrát volby v politickém prostředí, které se za deset let výrazně proměnilo v celé Evropě.“ Má pravdu, předseda. Proč tedy strany poražené ve volbách opakují své teze urážející voliče ostatních stran?
Tím se dostáváme k budoucnosti koalice Spolu. ODS může dojít v opozici k obrodě, ovšem stěží to dokáže v rámci koalice Spolu, v níž je největším pojítkem tří programově rozdílných stran odpor k Andreji Babišovi a hnutí ANO. Lidovci by samostatně mohli zase prosperovat, už jen z úcty k tradici, neboť jsou jednou z nejstarších dosud aktivních politických stran. Nově zvolený poslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil by jistě dokázal opět dát nabídku liberálně eurofederalistickým voličům.
Plácání po vlastních zádech k úspěchu nestačí
Volba mezi opakováním starých chyb s očekáváním jiných výsledků a vykročením novým směrem programové nabídky je jen na koalici Spolu. Jisté ovšem je, že pokud budou kádrovat jiné voliče (stejně jako STAN a Piráti), moc jim podpory nepřibude. Cizím výrazem řečeno, pokud poražené strany nezačnou být inkluzivní, tudíž nepřestanou urážet jiné strany a jejich voliče, že když je v demokratických volbách nevolili, jsou to nedemokraté, množství voličů ochotných je volit se zvýší jen stěží.
Obzvláště ve chvíli, kdy už teď se objevují plány pro široké vrstvy. Alena Schillerová přišla s prvním návrhem potěšivým pro živnostníky – chce do konce roku zamezit dalšímu zvýšení odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Andrej Babiš v posledních televizních debatách projevil nadhled, nehádal se a jevil se jako člověk, který se bude starat i o ty, kteří ho nevolili. SPD si stojí na svém, Motoristé sobě chtějí do vlády pod vlajkou stop migračnímu paktu a novým emisním povolenkám.
Politická mapa se změnila a poražení si se starými a neúspěšnými recepty jistě vystačí k plácání se po vlastních zádech, ale pro úspěch je to málo, to volby ukázaly.
Takže doufejme, že nastane konec kádrování voličů. Jsou to suveréni, mají právo si volit, koho chtějí, na základě jakýchkoliv kritérií a úctu si zaslouží voliči hlasující v demokratických volbách pro účastníky stávající končící vlády, vlády příští i nevoliči, neboť jejich volba je demokratická z principu konání svobodných voleb, v nichž hrálo kádrování druhých významnou roli na straně těch, kteří prohráli. Nastal čas smíření – s výsledky voleb i spoluobčany a čas politické politiky založené na skutečném programu místo strašení a rozdělování.