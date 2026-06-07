Albatros na krku Republikánské strany. K čemu povedou Trumpovy zásahy do stranických primárek?

Prezident Donald Trump letos nekandiduje, ale do primárek již zasáhl, a to proti senátorům vlastní strany. A přičinil se tak o jejich porážku v primárkách. Prezident Trump tak zapříčinil v primárkách porážku vrcholných politiků vlastní strany.
Jedním je lékař Bill Cassidy z Louisiany, ročník 1957, za senátora zvolen poprvé v roce 2014. Poté, co prezident Trump neuznal svou porážku v roce 2020 a vyhecoval dav, který pak 6. ledna 2021 násilně vnikl do budovy Kongresu (byť Trump nevyzýval přímo k násilí), senátor Cassidy jako jeden ze sedmi republikánských senátorů hlasoval za impeachment Trumpa. V roce 2024 Trumpa na prezidenta nepodporoval. Pak ale pomohl Trumpovi se schválením jeho nominací na ministry, hlavně Roberta F. Kennedyho juniora na ministra zdravotnictví; Cassidy byl předsedou zdravotního výboru Senátu.
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Trump mu neodpustil a podpořil protikandidátku v primárkách proti Cassidymu. Ona, Julia Letlowová, bude ještě čelit druhému kolu primárek s ještě jedním kandidátem, ale čeká se, že je vyhraje, stejně jako volby do Senátu v listopadu. Republikáni tedy nepřijdou o senátorské křeslo.
Senátorská jistota vs. republikánský exot
V Texasu je situace vážnější. John Cornyn, narozen 1952, je senátorem od roku 2002. Je to standardní republikán staré gardy, konzervativec, ale nikoli radikální. V primárkách 2016 byl proti Trumpovi, označil ho za „albatrose na krku Republikánské strany“, ale pak ho vždy podporoval. Nikdy nehlasoval za impeachment Trumpa. Všechny jeho zákony podpořil. Přesto mu Trump tu kritiku před deseti lety neodpustil a v primárkách podpořil protikandidáta, kterým je texaský ministr spravedlnosti Ken Paxton. Toho Cornyn porazil v primárkách 2020.
Cornyn je senátor a senátní fond na podporu senátorů usilující o znovuzvolení senátorů na kampaň Cornyna v primárkách proti Paxtonovi utratil devět milionů dolarů. Zbytečně. Ty peníze budou republikánským senátorům v listopadu chybět.
Paxton s Trumpovou podporou Cornyna porazil. Kdo je Ken Paxton? Velice odpudivá osoba. Ročník 1962, ministr spravedlnosti Texasu od roku 2015, předtím poslanec a senátor texaského parlamentu. Kariérní politik. Zkorumpovaný skrz naskrz, byl jako státní poslanec vyšetřovaný za korupci a musel vykonávat veřejně prospěšné práce. V roce 2023 texaská Sněmovna s republikánskou většinou (!) schválila jeho impeachment za korupci, ale státní Senát ho podržel těsně 16:14.
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Tváří se jako texaský ultrakonzervativec a ten nejtrumpističtější trumpovec, vždy se do přízně prezidenta Trumpa lísal. V roce 2020 stejně jako Trump tvrdil, že Trump v prezidentských volbách nebyl poražen, nýbrž vyhrál - a mluvil spolu s Trumpem na oné fatální demonstraci ve Washingtonu 6. ledna 2021. Během Bidenovy vlády on coby texaský ministr spravedlnosti proti ní podnikl 106 právních kroků.
Hlasuje jako konzervativec, tváří se jako konzervativec, ale příliš konzervativní není; kromě korupce se opakovaně dopouštěl manželské nevěry a podvádění své manželky (která taky byla senátorkou státního parlamentu v Texasu). Ale vždy byl ten největší trumpovec v celém širém Texasu. Trump ho v prinárkách podpořil a on porazil stávajícího senátora Cornyna. Bude tedy republikánským kandidátem na senátora v listopadu.
Bude ale zvolen? John Cornyn by byl zvolen opět bez problémů; Texas je nyní republikánský stát. Ale Paxton má tolik osobní bagáže, tolik přítěží, že je možné, že vyhraje demokratický kandidát. Aby Paxton vyhrál, budou muset republikáni utratit neúměrné množství peněz na jeho kampaň a přesto může prohrát.
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Kdo je letos demokratický kandidát na senátora v Texasu? Mladý James Talarico, ročník 1989, vzděláním učitel a pastor v liberální církvi. Kritik amerického křesťanského nacionalismu, ale sám presbyterián. Cornyn by ho porazil, ale souboj s Paxtonem je nepředvídatelný. V televizi se zapletl do teologické otázky a tvrdil, že Bůh není jen muž, ale má i mužské i ženské rysy; načež Paxton o něm řekl, že je pohan, vegan a bisexuál… Tam bude kampaň drsná.
Magor nejen do zbraní
Po republikánském exotovi Paxtonovi se podívejme na demokratického exota Grahama Platnera ve státě Maine na severovýchodě USA. Tam je republikánskou senátorkou Susan Collinsová, ročník 1952 a senátorka od roku 1996. Umírněná republikánka, spíše liberální než konzervativní, v americké politice centristka. Jedině taková republikánka má šanci být v Maine zvolena. Prezidenta Trumpa kritizovala a hlasovala proti němu mnohokrát.
Jejím demokratickým vyzyvatelem bude nejspíš (primárky jsou v úterý 9. června) právě rybář a chovatel ústřic Graham Platner. Chlapák. Sloužil jako voják v Iráku i Afghánistánu mezi lety 2003 a 2011. Kandiduje jako levicový populista proti elitám, demokratickým i republikánským. Prostě chlapák.
Až na to, že se zjistilo, že na hrudi má posledních osmnáct let vytetovanou lebku s hnáty, německy Totenkopf, symbol jednotek SS. Ano, těch SS. Nejdřív se tvářil, že nevěděl, že se jedná o nacistický symbol, ale vzhledem k tomu, že je expertem na vojenskou historii, těžko mu věřit. Zřejmě vždy věděl, že jde o symbol SS. Prostě tak trochu magor do zbraní.
A jeho manželka (vzali se v roce 2023, tedy nedávno) teď informovala jeho kampaň, že může mít problém, protože si „sextoval“ (posílal esemesky a obrázky s erotickým obsahem) až se šesti ženami… Možná je to magor nejen do zbraní… Demokraté teď nevědí, co s ním mají dělat.
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Takže jsme si představili dva bizarní kandidáty, jednoho republikána a jednoho demokrata. Na základě primárek víme, že prezident Trump je stále král u republikánských voličů, kteří hlasují v primárkách: koho podpoří, toho zvolí, koho nepodpoří, toho nezvolí. Ale pokud důsledkem Trumpovy podpory Paxtonovi v Texasu bude demokratický senátor Talarico, pak republikáni mohou ztratit většinu v Senátu (uvidíme, jak pochodí Susan Collinsová v Maine; myslím, že bude znovu zvolena) a pak by se Trump zachoval jako „albatros na krku Republikánské strany“.
Ale i tak je pozoruhodné, že v zemi s tři sta čtyřiceti miliony obyvatel je těch bizarních kandidátů relativně málo.