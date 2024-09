Dělejte to jako Kuba. ODS má buď dobré regionální lídry, nebo je bezradná

Koalice Spolu zvítězila též v Jihomoravském kraji, přičemž pro ODS je to velký vzestup z 12,77 procenta z voleb předchozích. O úspěchu mohou mluvit „modří“ též v Královehradeckém kraji, kde koalice nazvaná lišácky „Silní lídři“ s 26,66 procenta představuje de facto pokračování minulé koalice a zlepšení z 23,53 procenta.

Občanští demokraté si též polepšili v kraji Vysočina, kde v rámci koalice „Společně se starosty pro občany“ získali 21,7 procenta, což je výrazně více než 13,19 procenta, které strana samostatně získala v roce 2020.

Jak je vidět, když si regionální lídři vědí rady a mají jasno, co v kraji chtějí dělat, nemusejí ani ztrácet hlasy, přestože strana nese vládní odpovědnost. Také není bez zajímavosti, že nikdo z úspěšných lídrů neproslul jako ideologický komisař, který kudy chodí, varuje před populisty.

V některých krajích jsou občanští demokraté „na svém“, jako v Libereckém, Moravskoslezském, Zlínském kraji. Někde si pohoršili, jako v Ústeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Pardubickém, Olomouckém.

Vrtkavý volič

Suchá aritmetika není pro vládnutí v krajích úplně určující. „Druhé kolo“ krajských voleb vypuklo hned po sečtení hlasů, strany mezi sebou začaly vyjednávat o možných koalicích a někde lze čekat i pokračování těch dosavadních.

Každopádně občanští demokraté jsou v téhle disciplíně daleko zběhlejší než například reprezentanti hnutí ANO, kteří si často své vítězství v krajských volbách mohli leda tak nechat zarámovat na zeď, jinak jim k ničemu nebylo. Lze důvodně očekávat, že občanští demokraté ze svého výsledku vytěží maximum, nicméně jsou tu místní příznaky setrvalého sestupu strany.

Například v Ústeckém kraji má ODS kontinuálně horší a horší výsledky. To by nahrávalo politice premiéra Fialy, který podporuje všemi silami vládnutí v koalici Spolu, jenže v severních Čechách by se ani na půdorysu koalice Spolu nedalo mnoho uhrát a je otázkou, zda na to má strana spoléhat a chlácholit se tím, že zatím vždy v kraji vládla. Jak je vidět třeba na Pirátech, voliči umějí být vrtkaví.

ODS dozajista disponuje pevnějším voličským jádrem, nicméně trochu tradičně zaměřenému voliči zrovna Petrem Fialou preferované koalice nemusejí úplně vyhovovat. A je též otázka, zda s premiérem, který hlásá „vše děláme dobře, neudělali jsme chybu a budeme pokračovat beze změny a stále stejně“, může být strana lákavá za rok na podzim, když si voliči budou vybírat novou sněmovnu.