Moskva přišla o svůj maďarský trumf, k vítězi voleb je však zatím smířlivá

„Nevíme, jak bude znít maďarský hlas,“ upřímně uvedl krátce po oznámení výsledků parlamentních voleb v Maďarsku kremelskému reportérovi Pavlu Zarubinovi tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. „Je zřejmé, že nové vedení (země) bude nějak bránit zájmy Maďarska. A pokud bude bránit zájmy Maďarska, tak bude i logika budovat vztahy. Logika založená na reáliích. Proto uvidíme. Nebudeme ničemu předcházet,“ delikátně dodal Peskov.
Kreml zatím nepogratuloval šéfovi maďarské strany Tisza Péteru Magyarovi. A ani nepogratuluje. Nikoliv z věrnosti Viktoru Orbánovi, který drtivě prohrál nedělní parlamentní volby. V Moskvě si vzpomněli, že Maďarsko je stále znepřátelená země.
Maďaři chtějí naprostou změnu režimu, řekl Magyar. Poděkoval Rusku a Číně
„Znepřáteleným zemím blahopřání neposíláme. Maďarsko je znepřátelená země, podporuje sankce proti nám,“ vysvětlil Peskov. A když se ho novinář kremelské reportér Alexandr Junašev zeptal, jestli se tedy Moskva přátelila výlučně s Orbánem, tiskový mluvčí Kreml odmítl, že by šlo o nějaké přátelství. „Vedli jsme s ním dialog,“ opáčil Peskov.
Magyarovo opatrné našlapování
Pád Viktora Orbána, minimálně do opozičních lavic, je pro Rusko skutečně citlivá událost. Vztahy mezi Moskvou a Budapeští byly poslední více než dekádu na evropské poměry nadstandardní. Pragmatické z obou stran.
Rusko mohlo spoléhat na maďarskou svébytnou zahraniční politiku, zejména vůči unijní jednotě a pomoci Ukrajině. A také na přítele na telefonu - maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa, který byl ochoten konzultovat citlivé otázky se šéfem ruské diplomacie Sergejem Lavrovem, či dokonce vyhovět jeho přáním. Alespoň to vyplývá z odposlechů uniklých těsně před hlasováním.
Maďarský ministr řešil s Lavrovem vyškrtnutí Rusů ze sankcí, ukazuje nahrávka
A Maďarsko? To vsadilo na ruské peníze. Závislost na dodávkách ruského plynu (z 60 procent) a ropy (až z 90 procent) před ruským vpádem na Ukrajinu mohla snad vypadat racionálně. Podobně jako dohoda s ruským jaderným molochem Rosatomem na dostavbu jaderné elektrárny Paks. Ačkoliv Orbán musel udělat ústupek a zavázal se, že palivo bude nakupovat nejen v Rusku, ale i v USA a Francii.
Není ani vyloučeno, že Viktoru Orbánovi imponuje ruský prezident Vladimir Putin jako protiváha vůči Západu, který nechtěl akceptovat jeho „volební autoritarismus“. Orbán se mohl s Putinem shodnout i na postoji vůči Ukrajině a Ukrajincům. Volební kampaň Orbána z větší části postavená na „ukrajinské hrozbě“ s tváří Volodymyra Zelenského byla vděčně přebírána ruskou propagandou.
Zdá se, že pragmatický dialog, byť v jiné intonaci a bez jakéhokoliv optimismu, může pokračovat. Alespoň tak lze číst zdrženlivé výroky Peskova, ale i nekonfliktní prohlášení Magyara vůči Rusku.
Odešel zrádce, či spojenec? Střídání moci v Maďarsku vyvolává emoce nejen u nás
Budoucí maďarský premiér poděkoval Rusku, že „akceptuje volbu maďarských voličů a souhlasí se spoluprací s novou maďarskou vládou“. Zároveň se nechal slyšet, že bude pokračovat v dovozu ruské ropy do země. Byť by chtěl diverzifikovat zdroje importovaných energetických surovin.
Opatrně našlapuje i okolo dostavby jaderné elektrárny Paks. Ta se nachází zhruba 100 kilometrů od maďarské metropole. Letos v únoru, po dlouhých tahanicích s Bruselem, byla odstartována výstavba pátého bloku zalitím prvního betonu. Magyar také uvedl, že se země pod jeho vedením bude orientovat na zavádění menších reaktorů ve spolupráci s Francií či Spojenými státy. Tedy Rusko bude po dostavbě Paksu, zřejmě, ze hry.
Chladně pragmatické Rusko
„Ano, Rusko skutečně prohrou Viktora Orbána přišla o svůj hlavní trumf v Evropě,“ říká v rozhovoru pro Lidovky Pjotr Miloserdov, ruský politolog a autor telegramového kanálu věnovaný Maďarsku Vengerskaja politika russkim jazykom.
Orbán roli poraženého zvládl. Teď je na vítězi Magyarovi, aby tento příběh sloužil ke cti Maďarům
Podle ruského experta byl Orbán pro Moskvu důležitý, nehledě na nynější distanc Kremlu. „Byl důležitý především proto, že byl protiváhou Zelenského Ukrajiny. To byla asi jeho nejdůležitější role. A co je také důležité, tak to je naše energetická spolupráce. Jsem si jistý, že alespoň v oblasti jaderné energetiky bude pokračovat,“ myslí si Miloserdov.
Politolog říká, že v Rusku se k budoucímu předsedovi vlády Magyarovi staví dvojace. Ruská společnost, která se o Maďarsku dovídá informace primárně z provládních médií, má na Magyara stereotypní pohled. Rusové, kteří se zajímají o dění na mezinárodní scéně, mají opatrnější přístup.
„Magyar je vnímán v Rusku na úrovni mas jako oponent Orbána. Orbán je vnímán jako proruský, Magyar je tedy považován za protiruského. Ruští intelektuálové chápou, že situace v Maďarsku není tak jednoduchá. Mají povědomí o tom, že Maďarsko je nacionálně orientovaná země s výrazně pravicovou politikou. Proto vztah k Magyarovi je spíš opatrný. A ruské vedení, alespoň jeho část, Magyara vnímá jako pragmatika. Avšak větší část vsadila na vztahy s Orbánem, a ta Magyara vnímá negativně,“ popisuje Miloserdov.
Podle jeho názoru další vztahy mezi Moskvou a Budapeští budou chladně pragmatické. „Je tu jaderná elektrárna Paks, která musí být dokončena. Jsou tu dodávky ropy a plynu? Zatím ano. Ale Maďarsko je bude postupně diverzifikovat ve prospěch jiných zdrojů. Z toho Moskva samozřejmě nebude mít radost,“ dodává.
Orbán nabízel Putinovi jakoukoli pomoc. Pobavil ho bajkou a chválil s ním Trumpa
Ruský politik je přesvědčen, že Moskva nebude sázet na žádný jiný evropský stát, který by jako taran evropské jednoty mohl nahradit Maďarsko.
„Nebude sázet na nikoho. Spíš bude sázet na destabilizaci situace v některých konkrétních evropských zemích. Pokusí se tam vrazit klín mezi vládnoucí elitu a opozici. Nemyslím si, že Rusko vidí v Evropě nějakou konkrétní osobu, nějakého vládního politika, na kterého by nyní vsázelo,“ uzavírá Pjotr Miloserdov.