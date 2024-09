Jít volit, nebo vynášet bahno ze sklepa? Lidé v zatopených oblastech mají teď jiné starosti

Starostové a územní samosprávy v těchto oblastech řeší nesmírně náročné úkoly spojené s organizací pomoci zatopeným, úklidem po záplavách a obnovou veřejných služeb, takže přidat k tomu i přípravu voleb je nepochybně zbytečně stresující nadměrnou zátěží. Opravdu si vládní politici neuvědomují, v jak složité situaci nyní jsou lidé například na Opavsku či Jesenicku? A samozřejmě nejen tam. I autorovi této glosy nyní zateklo do nově zrekonstruovaného domku v Brně. V našem případě nic fatálního, ale naštve to, a odčerpá kus životní energie a času.

Lidé teď mají opravdu jiné starosti než studovat programy senátních a krajských kandidátů.

Odložit volby? Když se chce...

Samotný fakt, že jde mj. o druhořadé volby do Senátu, navíc vyvolává otázky ohledně jejich důležitosti. Pakliže si uvědomíme de facto „homeopatické pravomoci“ senátorů, které však musíme volit v organizačně náročném dvoukolového volebního procesu, tak to jasně hovoří pro odsunutí voleb v kritických regionech. Kdyby šlo o volby do sněmovny, argumentace pro konání v řádném termínu by mohla mít větší váhu, protože dolní komora má výraznější roli v legislativních a politických procesech.

Z hlediska ústavně právního je přesun termínu voleb komplikovanější otázkou. Volby mají v ústavním systému pevně dané termíny, které chrání demokratický proces a stabilitu politického systému. Nepopíráme, že posunout volby o dva či tři týdny by nebylo právně jednoduché. V principu jde však jen o technikálie. Pokud k posunu voleb vláda měla opravdu dostatečnou politickou vůli, bylo by určitě možné nalézt řešení. Jak se říká lidově – když se chce, tak všechno jde! Řada lidí má oprávněný pocit, že česká vláda nyní volby posunout ve skutečnosti vůbec nechce, a proto hledá výmluvy a nikoliv řešení, jak to učinit.

Bláto a stres

Volby by se měly konat důstojným způsobem. Lidé by měli mít možnost volit ve stabilním a bezpečném prostředí, nikoliv se (obrazně řečeno) brodit blátem a volit ve stavu, kdy jsou primárně soustředěni na záchranu svých domovů a majetku. Dle médií, tisíce lidí budou muset vyhledat v důsledku povodní mj. psychologickou péči, a tito vystresovaní lidé mají jít pozítří volit?

V tomto kontextu volby v záplavami postižených oblastech nejen ztrácí svůj demokratický lesk, ale i praktický smysl.