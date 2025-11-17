Volby zpátky do jara: připraví se poslanci o čtyři platy?

I když premiér Petr Fiala s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou nakonec ustoupili tlaku veřejnému i zevnitř vlastní koalice a poslali rozpočet nové Poslanecké sněmovně k přepracování, problém tady zůstává.
Nová vláda bude rok vládnout podle cizího rozpočtu. Volby do Sněmovny v letech 1996, 1998, 2002, 2006 a 2010 proběhly na konci května nebo začátkem června. Ty předčasné po pádu vlády Petra Nečase v roce 2013 ale nastavily nový termín hlasování na říjen. Tento termín je však z řady důvodů nevhodný. Opakovaně o jeho nevhodnosti hovořil šéf hnutí ANO Andrej Babiš, ale i bývalý předseda lidovců Pavel Bělobrádek.
Využijme supervolební rok
Problémy s rozpočtem na následující rok, sestavováním vlády v prosinci, volební kampaní přerušenou prázdninami a tak dále bychom si mohli ušetřit, pokud bychom termín voleb vrátili zpátky na přelom května a června. A rok příštích parlamentních voleb, tedy 2029, je k tomuto kroku maximálně vhodný. Jde totiž o „supervolební rok“, kdy nás čekají dvoje celostátní hlasování: podle plánu v červnu do Evropského parlamentu a v říjnu do Sněmovny.
|
Pavel chce jiného premiéra, pokud se střet zájmů nevyřeší. Havlíček: Babiš je jediný
Kampaně se tak budou překrývat, pro média, veřejnost, státní instituce i kandidující strany půjde o nepřehlednou a finančně náročnou situaci.
Řešení ale existuje. V souladu s Ústavou lze Sněmovnu se souhlasem ústavní většiny poslanců rozpustit o čtyři měsíce dříve tak, aby se oboje zmíněné volby konaly společně v červnu 2029. Organizace celostátních voleb stojí stát přes 700 milionů korun a dalších více než 500 milionů platíme stranám jako náklady za hlasy.
Nejenže můžeme ušetřit stamiliony, ale především nebudeme stát a lidi zatěžovat dvěma na sebe navazujícími, částečně se překrývajícími volebními kampaněmi s předpokládaným poklesem účasti voličů otrávených devět měsíců trvající dvojí kampaní.
V Česku máme zkušenost se spojenými podzimními volbami, při komunálních nebo krajských se pravidelně konají na třetině území i ty senátní. V zahraničí je souběh hlasování běžnou událostí. Například v USA společně s volbou prezidenta probíhají ty do obou komor Kongresu, části guvernérů, komunální volby, referenda na úrovni států, ale i bizarnosti jako volby státních žalobců, soudců či školních rad.
Peníze až na prvním místě
K úvaze je i to, zda neprovést razantnější reformu a nepřesunout i ostatní volby (komunální, krajské, senátní, prezidentské) na červen a spojit ty komunální a krajské tak, aby mohlo dojít k úspoře financí a zkrácení politicky hluchého období kampaní, kdy se politici bojí dělat zásadní rozhodnutí.
Mít každý rok volby je luxus a nerozum. Mít v roce 2029 v rozmezí čtyř měsíců dvoje celostátní volby je absurdita. Najde se ale dohoda mezi hnutím ANO a alespoň částí opozice, že si poslanci o čtyři platy zkrátí mandát? To je ta kardinální otázka!