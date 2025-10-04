Budoucí parlament bude zřejmě extrémně rozdrobený. Přesto by se dalo vládnout efektivně

Volby jsou už tady a všichni jsou zvědaví, jak to dopadne. Zveřejňovat předvolební průzkumy je už zakázané, i tak se ale dlouhodobě zdá, že ve volbách uspěje nebývale velký počet subjektů a vznikne tak extrémně rozdrobený a nejspíš i rozhádaný parlament.
Na první pohled se to nezdá. Do parlamentu se zřejmě dostane tolik stran a koalic, kolik jsme jich tam už v minulosti viděli. V roce 2017 jich bylo dokonce devět. Problém nastane, když si uvědomíme, že některé koalice zřejmě nevydrží v parlamentu pohromadě a nebudou postupovat jednotně.

V Poslanecké sněmovně totiž s velkou pravděpodobností zasednou zástupci téměř až dvaceti stran, z nichž některé bude reprezentovat zřejmě jen jeden poslanec. Například Lubomír Zaorálek z umírající Sociální demokracie. A s tím bude velmi těžké složit stabilní vládu. Rozdrobenost je vidět v současném vládním táboře stejně tak jako u opozice. Tam je dokonce ještě větší.

Trpět bude ekonomika

U vládních stran je to ještě jednoduché. Spolu je koalicí tří stran, ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Pak je tu STAN. U Pirátů, bývalé vládní strany, kandidují zase Zelení. Dostáváme se tím tak k šesti možným parlamentním stranám. U opozice je to ovšem zašmodrchanější. Je tu hnutí ANO, což je skutečně jedna šéfem přísně řízená strana, jednotní jsou i Motoristé. Ovšem SPD Tomia Okamury už je vlastně čtyřkoalice stran SPD, PRO, Svobodní a Trikolóra. A Stačilo! má zase na kandidátkách komunisty, Českou stranu národně sociální, SD-NS, Socdem a pak samozřejmě členy jen samotného Stačilo!.

Podle toho, jak bychom to počítali, to znamená, že se do Poslanecké sněmovny může dostat ve skutečnosti 16–17 stran. Dohoda o vládě i na jakémkoliv zákonu pak bude extrémně složitá.

Dá se odhadnout, že vládu bude skládat hnutí ANO s někým z opozičníků či bude sázet na jejich tichou podporu. S takhle rozštěpeným ansámblem to ovšem bude problém. A to se propíše i do ekonomiky. Malí extremisté totiž budou chtít své „výpalné“ a tak nový kabinet bude občas nucen jít do extrémů nebo lavírovat zprava doleva. To ekonomice zrovna nesvědčí.

Čtyři železné zákony českých voleb. Babiš může zničit všechny

Podle poradenské společnosti Oxford Economics by bylo lepší, a pro ekonomiku dokonce nejlepší, kdyby ANO vládlo s některou ze středopravých stran dnešní koalice. Je to možné? V politice je možné všechno. Stejně jako právě to, že ANO bude vládnout se STAN a Piráty. A to by bylo pro české hospodářství mnohem lepší než vláda s rozhádanými extremisty.

