Budoucí parlament bude zřejmě extrémně rozdrobený. Přesto by se dalo vládnout efektivně

Na první pohled se to nezdá. Do parlamentu se zřejmě dostane tolik stran a koalic, kolik jsme jich tam už v minulosti viděli. V roce 2017 jich bylo dokonce devět. Problém nastane, když si uvědomíme, že některé koalice zřejmě nevydrží v parlamentu pohromadě a nebudou postupovat jednotně.
V Poslanecké sněmovně totiž s velkou pravděpodobností zasednou zástupci téměř až dvaceti stran, z nichž některé bude reprezentovat zřejmě jen jeden poslanec. Například Lubomír Zaorálek z umírající Sociální demokracie. A s tím bude velmi těžké složit stabilní vládu. Rozdrobenost je vidět v současném vládním táboře stejně tak jako u opozice. Tam je dokonce ještě větší.
Trpět bude ekonomika
U vládních stran je to ještě jednoduché. Spolu je koalicí tří stran, ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Pak je tu STAN. U Pirátů, bývalé vládní strany, kandidují zase Zelení. Dostáváme se tím tak k šesti možným parlamentním stranám. U opozice je to ovšem zašmodrchanější. Je tu hnutí ANO, což je skutečně jedna šéfem přísně řízená strana, jednotní jsou i Motoristé. Ovšem SPD Tomia Okamury už je vlastně čtyřkoalice stran SPD, PRO, Svobodní a Trikolóra. A Stačilo! má zase na kandidátkách komunisty, Českou stranu národně sociální, SD-NS, Socdem a pak samozřejmě členy jen samotného Stačilo!.
Podle toho, jak bychom to počítali, to znamená, že se do Poslanecké sněmovny může dostat ve skutečnosti 16–17 stran. Dohoda o vládě i na jakémkoliv zákonu pak bude extrémně složitá.
Dá se odhadnout, že vládu bude skládat hnutí ANO s někým z opozičníků či bude sázet na jejich tichou podporu. S takhle rozštěpeným ansámblem to ovšem bude problém. A to se propíše i do ekonomiky. Malí extremisté totiž budou chtít své „výpalné“ a tak nový kabinet bude občas nucen jít do extrémů nebo lavírovat zprava doleva. To ekonomice zrovna nesvědčí.
Podle poradenské společnosti Oxford Economics by bylo lepší, a pro ekonomiku dokonce nejlepší, kdyby ANO vládlo s některou ze středopravých stran dnešní koalice. Je to možné? V politice je možné všechno. Stejně jako právě to, že ANO bude vládnout se STAN a Piráty. A to by bylo pro české hospodářství mnohem lepší než vláda s rozhádanými extremisty.