V zemi, kde se opoziční politika dělá z vládních křesel. Rumuny čeká volební maraton, půjde i o vztah k Ukrajině

S dobrou zprávou nejen pro ty, kdo se chtějí příští rok v srpnu vypravit do „české vesničky Eibenthal“ v rumunském Banátu na 14. ročník festivalu, přispěchal v pondělí rumunský premiér Marcel Ciolacu.

Oznámil, že Rumunsko a Bulharsko se stanou plnohodnotnými členy Schengenu po klíčovém jednání, které má proběhnout tento pátek v Maďarsku. Ciolacu má důvod navíc přát si, aby páteční jednání přineslo úspěch. Je jedním ze 14 kandidátů, kteří se tuto neděli budou ucházet o hlasy rumunských voličů ve volbách nové hlavy státu. Resp. je jejich favoritem a hraje se spíš o to, kdo s ním postoupí do druhého kola klání.

„Pro ty, kteří přijedou domů do Rumunska na svátky, bude jejich návrat po nich mnohem jednodušší,“ slibuje Ciolacu. Stejně jako do jiných destinací v rámci Schengenu se na začátku letošního dubna začalo létat z druhého terminálu pražského Letiště Václava Havla také do Bulharska a Rumunska.

Stalo se tak poté, co došlo k částečné dohodě s Rakouskem, které se obává ilegální imigrace a přílivu žadatelů o azyl. Teď by mělo veto Vídně, kvůli kterému pozemní hraniční kontroly zůstaly v platnosti, padnout definitivně. Příslušnou dohodu mají uzavřít ministři vnitra Rumunska, Bulharska a Rakouska.

Pomáhat Ukrajině, či nepomáhat?

Rumunsko má tzv. poloprezidentský systém, takže vítězem voleb nebude jen pouhý kladeč věnců. Respektovaný dosavadní prezident, etnický Němec Klaus Iohannis, už po dvou mandátech kandidovat nemůže, a tak je jasné, že země bude mít novou hlavu státu. Rozhodujícími otázkami, které voliče jedné z nejchudších zemí EU zajímají, jsou vysoké životní náklady Rumunů (některým pak snad leží na srdci i zvyšující se zadluženost země) a válka v sousední Ukrajině.

Většina kandidátů, včetně favorizovaného ministerského předsedy, sociálního demokrata Marcela Ciolacua, podporuje pomoc Ukrajincům. Jediným významným oponentem tohoto postoje, zejména odpůrcem vojenské pomoci Ruskem napadané zemi, je lídr populistické pravicové Aliance pro sjednocení Rumunů George Simion. A právě tento muž s nacionalistickou rétorikou oslovující voliče toužící po radikálních změnách má podle některých průzkumů největší šance postoupit do druhého kola voleb.

Jeho šance stouply minulý měsíc poté, co rumunský ústavní soud zakázal prezidentskou kandidaturu europoslankyně a antivaxerské aktivistky Diany Šošoacaové. Stopku ji vystavil za její proruská stanoviska a postoje proti Evropské unii a NATO.

„Je to poprvé v rumunské historii, co většina pěti soudců, z nichž čtyři byli nominováni sociálními demokraty, rozhodla, že někdo nemůže kandidovat na prezidenta země,“ protestoval tenkrát lídr Národně liberální strany (PNL) a další z prezidentských kandidátů Nicolae Ciucă, když oznamoval rozhodnutí, jež není těžké vnímat jako promyšlené předvolební gesto. Oznámil, že jeho partaj, menší koaliční partner sociálních demokratů (PSD) premiéra Ciolacua, opouští koalici. Kupodivu však nikoli vládu.

Ve funkcích se liberálové rozhodli zůstat až do parlamentních voleb, prý z obav o demokracii v Rumunsku, pokud by u moci zůstali už jen socialisté, kteří podle šéfa PNL mají zneužití moci ve své DNA. Nejsilnější levicová strana v zemi sice před čtyřmi lety vyhrála parlamentní volby, koalici ale vytvořily strany napravo od PSD, jejíž pověst poškodila obvinění z korupce i kontroverzní reforma soudnictví, kterou prosazovala dříve. Vládní spolupráce PSD a PNL se zrodila až během tohoto volebního období.

Nový prezident i parlament

Chléb se tedy bude lámat v následujících týdnech. Voliči rozhodnou nejen o příští hlavě státu (první kolo prezidentských voleb je v neděli 24. 11., případné druhé 8. 12.), ale vyberou též nově všechny zákonodárce obou komor parlamentu (v neděli 1. 12.). Voleb před čtyřmi roky sa zúčastnilo pouze 31,84 procenta oprávněných voličů, což je nejméně od pádu komunismu v této balkánské zemi. Mluvilo se o voličské únavě. Tentokrát můžou Rumuni přepsat mapu své země prakticky během čtrnácti dnů.

Anebo, opět bez ohledu na chuť či únavu voličů, tu mapu můžou potvrdit. Očekává se úspěch nejen Marcela Ciolacua v prezidentských volbách, ale i jeho sociální demokracie v těch parlamentních. A počítá se také s tím, že výsledek hlasování v jedněch volbách ovlivní ty druhé a naopak. Až po volbách se pak samozřejmě ukáže, zdali byl odchod liberálů z vládní koalice jen rafinovaným předvolebním tahem, anebo zásadním rozhodnutím, které může vážněji zkomplikovat povolební vyjednávání.

Každopádně 35 let po krvavém ukončení stejně krvavého režimu Nicolae Ceaușesca se v Rumunsku žádná velká revoluce očekávat nedá. A nově rozdané politické karty sotva změní něco na tom, že se u nás o Rumunsku píše v nadsázce řečeno nejčastěji v souvislosti s Festivalem Banát anebo když maďarský premiér Viktor Orbán řekne na každoročním setkání Maďarů v hloubi Sedmihradska něco, co světové agentury nemůžou necitovat.

Rumuni i po těchto dvojích volbách budou dál pracovat na tom, aby se přiblížili průměru unijní životní úrovně. A snad je v jejich snažení nebude příliš rozptylovat válka na sousední Ukrajině, která o sobě tu a tam dává vědět skrze zatoulané ruské drony.