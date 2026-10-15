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Co ukázaly volby v metropoli a v brnopoli. A o čem na Pražském hradě rozhodl pan Strach

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Staří bílí muži   10:30
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Hlavním tématem nového vydání podcastu Staří bílí muži byly uplynulé komunální volby a první kolo voleb senátních, ale řeč se stočila i na tryskáče a motorky, které vstupují do života hlavy státu. „Nynější dovolenou nastal zlom v prezidentství Petra Pavla, prolomila se hráz nekritizovatelnosti. Teď jeho kroky a činy budou sledovány daleko kritičtěji i ze strany jemu nakloněných lidí,“ zaznělo v podcastu.

Komentátor Lidových novin Martin Zvěřina a šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl se nejprve snažili dobrat toho, co je hlavním výsledkem voleb.

„Je to ústup tradičních stran,“ prohlásil Zvěřina a svou úvahu podložil čísly o nižších ziscích mandátů politických stran napříč republikou. Podle Plesla je hlavním a nejviditelnějším výsledkem úspěch hnutí STAN ve dvou největších městech v zemi.

„STAN uspěl jak v metropoli, tak v brnopoli,“ konstatoval Plesl, podle nějž se tím hnutí STAN s lídrem Vítem Rakušanem stalo ústřední opoziční silou.

Řeč přišla i na prezidentskou eskapádu kolem neúčasti a později i účasti Petra Pavla v komunálních volbách. Zvěřina i Plesl se shodli, že se prezident dopustil zásadní chyby, která odhalila mechanismy fungování jak prezidenta, tak jeho úřadu.

Zvěřinu pak zajímalo, kdo na Hradě přesvědčil Petra Pavla, aby na volby nakonec na otočku přiletěl do Česka. „Byl to strach. To pan Strach o znovuzvolení přesvědčil prezidenta, aby přiletěl,“ konstatoval Plesl.

Pavel nakonec volby „zachránil“, ale svou pověst poškodil. Nyní jej dohání soukromé letadlo

Může prezident pomoci Vítu Rakušanovi převzít opoziční žezlo? Dokáže Petr Pavel udržet emoce na uzdě? A neměl by si na nějaký čas odpustit dovolené na motorkách? Více se dozvíte v novém díle podcastu Staří bílí muži.

Staří bílí muži 14.10.2026
Prezident Petr Pavel se stihl vrátit z dovolené, nakonec v první den voleb stihl vhodit svůj hlas do zastupitelstva Černoučku. (9. října 2026)
Hnutí STAN se svým předsedou Vítem Rakušanem prožilo volební noc v klidném a sebevědomém duchu. (10. října 2026)
Petr Hlaváček a Vít Rakušan ve volebním štábu hnutí STAN během tiskové konference po vyhlášení výsledků voleb. (10. října 2026)
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Staří bílí muži

Co ukázaly volby v metropoli a v brnopoli. A o čem na Pražském hradě rozhodl pan Strach

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