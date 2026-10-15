Komentátor Lidových novin Martin Zvěřina a šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl se nejprve snažili dobrat toho, co je hlavním výsledkem voleb.
„Je to ústup tradičních stran,“ prohlásil Zvěřina a svou úvahu podložil čísly o nižších ziscích mandátů politických stran napříč republikou. Podle Plesla je hlavním a nejviditelnějším výsledkem úspěch hnutí STAN ve dvou největších městech v zemi.
„STAN uspěl jak v metropoli, tak v brnopoli,“ konstatoval Plesl, podle nějž se tím hnutí STAN s lídrem Vítem Rakušanem stalo ústřední opoziční silou.
Řeč přišla i na prezidentskou eskapádu kolem neúčasti a později i účasti Petra Pavla v komunálních volbách. Zvěřina i Plesl se shodli, že se prezident dopustil zásadní chyby, která odhalila mechanismy fungování jak prezidenta, tak jeho úřadu.
Zvěřinu pak zajímalo, kdo na Hradě přesvědčil Petra Pavla, aby na volby nakonec na otočku přiletěl do Česka. „Byl to strach. To pan Strach o znovuzvolení přesvědčil prezidenta, aby přiletěl,“ konstatoval Plesl.
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