Trump, kterému se povedl největší comeback amerických dějin, přichází uvolněný a zábavný. Vydrží mu to?

V roce 1968 na prezidenta kandidoval opět a vyhrál. A v roce 1972 zvítězil ve 49 z 50 států unie. Jenže v roce 1974 musel v důsledku aféry Watergate z úřadu potupně odejít, rezignovat. Jinak by byl schválen jeho impeachment a byl by sesazen z úřadu.

Jenže proti němu nakonec žádný impeachment schválen nebyl. Proti Trumpovi dva: jeden na začátku roku 2020, druhý (dva články) na začátku roku 2021, když už nebyl prezidentem. Takže Trumpův comeback je větší, než byl ten Nixonův. Volby 2020 prohrál. Pak ostudně neuznal svou porážku. Pak jeho stoupenci 6. ledna 2021 násilně vstoupili do Kongresu. Pak čelil a čelí několika kriminálním kauzám. V jedné už byl zatím v první instanci odsouzen.

Přesto prezidentské volby 2024 triumfálně vyhrál. Největší comeback.

Rozhodla koncovka kampaně

Před ním byl jen jeden prezident, který volby vyhrál (1884), pak prohrál (1888), a pak opět vyhrál (1892). Demokrat Grover Cleveland. Jenže proti němu nebyl schválen žádný impeachment. Proti Trumpovi ano. Ani nečelil kriminálním kauzám. Trump ano. A přesto vyhrál. A vůbec ne těsně, ale s pohodlnou většinou. Zdá se, že Trump zvítězil ve všech sedmi klíčových státech; nikoli ve většině z nich, ale přímo ve všech, v každém z nich. Je to jeho triumf.

Proč vyhrál? Jednak proto, že američtí voliči vzpomínají na jeho prvních tři a půl roku nostalgicky, Americe se tehdy ekonomicky dařilo. Pak to smazal covid, za který ale Trump nemohl. Jeho snížení a zjednodušení daní před Vánocemi 2017 ekonomiku nastartovalo.

Dnes jsou sice ekonomická čísla v Americe dobrá, ale přesto voliči nemohou Bidenovi a Harrisové zapomenout vysokou inflaci před pár lety. Mají dojem, že na tom nejsou lépe než před čtyřmi roky. Proto dali opět šanci Trumpovi. A Harrisová se od Bidena nedistancovala, vůbec.

Za druhé, jeho koncovka kampaně byla jednoznačně lepší. Harrisové se povedla první a poslední televizní debata s Trumpem 10. září, ale od té doby její kampaň stagnovala. Nepřišla s žádným novým nápadem. Trump byl naopak uvolněný a zábavný.

Jeho scénka v McDonaldu, jeho scénka v popelářském autě – je vidět, že jeho minulost televizního baviče mu nyní pomohla. Působil lidsky, lidé se nad tím zasmáli a nešel z něho strach. Pokus demokratů jej vykreslit jako autoritáře či skoro fašistu nevyšel.

A konečně, defekce podstatných segmentů demokratické volební koalice k Trumpovi. Nejen bílých mužů středního a vyššího věku a nižšího vzdělání, ale i blahobytných bílých žen na předměstích velkých měst. A hlavně barevných menšin; jak tzv. Hispánců (Američanů latinskoamerického původu), tak i mladých černošských mužů.

Získal sice v obou případech jejich menšinu, ale na republikána podstatně větší menšinu, než v minulosti bylo u republikánů zvykem. Tyto hlasy Kamale Harrisové ve městech jako Filadelfie, Milwaukee, Detroit či Atlanta chyběly, proto ty jejich státy (Pensylvánie, Wisconsin, Michigan, Georgia…) nezískala, a proto Trump vyhrál volby.

Ta otázka je, jestli je to dané jen „fenoménem Trump“, jestli tito hispánští a černošští (mužští) voliči volí Trumpa jen kvůli jeho machismu, anebo nastává jejich trvalý přechod k republikánům. Kdysi součástí demokratické volební koalice byli i Američané irského, italského, slovanského původu, a jak od 60. let do 80. let 20. století bohatli, postupně přešli k republikánům a dnes jsou součástí jejich volební koalice. Nastává podobný posun i u Latinoameričanů? Uvidíme ve volbách 2028.

Úspěch coby odplata?

Zdá se, že z 538 volitelů jich Trump získá více než 310 a Harrisová méně než 230. Tak by asi dopadl i Joe Biden. Kdyby ho demokraté nevyměnili za Kamalu Harrisovou, asi by neměl ani lepší, ani horší výsledek než ona. Měl by přibližně stejný. On se však může utěšovat, že je jediný demokrat, který porazil Trumpa a odešel neporažen. Demokratickým dámám Hillary (Clintonové) a Kamale (Harrisové) se to nepovedlo.

A upřímně, Kamala nebyla a není špičkovou demokratickou političkou, mají mnohem lepší. Ona nominaci zdědila, protože byla viceprezidentkou. A viceprezidentkou se stala, protože je žena a tmavší barvy pleti. Nyní se demokratům politika identity a kvót nevyplatila. Lze se jen domnívat, jak by proti Trumpovi uspěli silnější demokratičtí politici jako guvernéři Josh Shapiro nebo Gretchen Whitmerová (ale oni jsou mladí, mají ještě šanci v roce 2028).

A poslední otázka na závěr. Jaký bude prezident Trump II? Bude stejný jako Trump I, anebo bude horší? Bude se chtít mstít? Je o osm let starší, než byl v roce 2016. Když bude končit v roce 2028, bude stejně starý, jako je dnes Joe Biden. A všichni víme, jak na tom Joe Biden je.

Trump prohlásil, že jeho nejlepší odplatou bude jeho úspěch coby prezidenta. Bude se tím řídit? Polkne své touhy po mstě a bude se chtít pozitivně zapsat do dějin? Bude velkorysý a sjednocující? U Trumpa se to zdá být nepravděpodobné, ale on nám připravil už i jiná překvapení. Obávám se toho nejhoršího, ale doufám v to nejlepší. Kvůli němu, kvůli Americe a především kvůli nám.