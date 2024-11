Mají trumpovci nárok na naději? Jak média prezentují finále volebních kampaní

Ale v praxi to na sto procent nefunguje. Inu, krev není voda. Navíc se už ví, že ani generická umělá inteligence (jazykové modely ChatGPT) není nestranná. Má „levicově liberální bias“, jak se módně říká. V jádru opakuje to, co se naučila přežvýkáním tun textů hlavního proudu, takže má srdce „na levém místě“.

Projíždíte-li třeba jen narychlo očima různé zpravodajské weby u nás či ve světě, jisté výrazy vás praští do očí. Například slova naděje či hodnoty, která se často – až příliš často na to, aby to byla jen náhoda – spojují s tou správnou partou, „liberálně demokratickou“.