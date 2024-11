Kdo vyhrál? Trump, jistě. Ale republikáni, nebo MAGA?

Není dneska problém se skrze síť podívat, jak to tam dopadlo: Donald Trump 65 %, Kamala Harrisová 33,6 %, Robert F. Kennedy 0,9 %. Takže víc cena pšenice a migrace, než osud světa a potraty.

Je to špatná zpráva, nebo dobrá zpráva? Co to fakticky znamená, totiž není tak úplně jasné, těch proměnných faktorů dalšího vývoje je letos víc než kdy jindy, možná nejvíc ze všech dosavadních amerických prezidentských voleb.

Roztomile to ilustrovaly i výroky českých politiků i dalších zdejších znalců scény v televizích hned na začátku Americké volební noci, jak u nás zněl marketingový název těchto voleb.

Jeden názorový směr zpochybňoval kandidátku Harrisovou kromě jiného s argumentem, že se vlastně vůbec neví, co si myslí. V případě jejího vítězství tudíž nebude možné se na nic spolehnout, její politika bude nečitelná, a to by byla velká slabina její volby.

Druhá parta pro změnu upozorňovala na to, že o Trumpovi dobře víme, že je zcela nevypočitatelný, což bude vlastně výhodné, když vyhraje on. Sice taky nebudeme vědět, na co se spolehnout, ovšem v jeho případě to slabina není, neboť si ho při vyjednáváních jeho protivníci nemůžou přečíst.

Američtí voliči na tom možná, pokud jde o jistotu, nebyli o moc líp. V jednom podcastu New York Times The Opinion s příznačným titulkem „Je nejvyšší čas si přiznat, že Amerika se změnila“ řekl komentátor a do roku 2018 republikán David French, když začalo být zřejmé, že Trump zvítězí, že ho volily dvě rozdílné skupiny voličů. Jednak ti, kteří chtějí, aby udělal, co říká, že udělá, a kromě nich také ti, kteří doufají, že to, co slibuje, že udělá, jen říká, ale neudělá.

Těm prvním podle něj leží na srdci ekonomika a migrace, těm druhým liberální demokracie. Sám Donald Trump v prvním vítězném proslovu v Palm Beach hned v půl třetí ráno ujistil své nejvěrnější, že právě nastává zlatý věk a vše, co slíbí, taky vždycky udělá. Naštěstí už jednou prezidentem byl, takže víme, že nejen jeho sliby mají své rezervy.

Trochu stranou pozornosti zůstaly ještě dva další důležité výsledky téhle volební noci, které naznačují, jak moc se může Amerika změnit. Republikáni ovládli také Senát a udrží si téměř jistě převahu ve sněmovně. (Mimochodem, republikáni – nebo už je to spíše hnutí MAGA, Make America Great Again?) Takhle komfortní situaci každý prezident rozhodně neměl. Říká se tomu trifecta a původně to znamenalo, že člověk trefil pořadí prvních tří koní v dostihu. To je fakt vzácnost, takže se dal vyhrát pěkný balík.