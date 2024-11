Americké volby očima poslanců. České zájmy jsou až na posledním místě

Tím prvním důvodem je už to, že čeští poslanci či dokonce ministři vůbec odpovídají na dotaz, pro koho by hlasovali v amerických prezidentských volbách. Je to podobné, jako kdyby se někdo zeptal, co byste udělali s vyhranou miliardou v současném kole loterie, ačkoliv jste nevsadili a z nějakého důvodu ani vsadit nemohli. Jde o naprosto vykonstruovanou otázku mimo realitu.

Ocenění tak putuje třeba za poslancem KDU-ČSL Alešem Dufkem, který odmítl na takovou otázku Deníku N odpovědět. Stejně to udělal i ministr zahraničí Jan Lipavský, ovšem ten to měl jednodušší, protože má tuhle mlčenlivost fakticky v popisu své ministerské práce.

Podstatné části poslanců ovšem tahle zdrženlivost chybí a to přes to, že často ani netuší, jak funguje americký politický systém, co vlastně chtějí ve funkci prezidenta USA udělat kandidáti Donald Trump a Kamala Harrisová, ani co jsou vlastně zač.

Ilustruje to například úsměvná odpověď poslance Pavla Růžičky z hnutí ANO, který zazlívá Trumpovi příliš rychlý odchod z Afghánistánu. S kritikou útěku ze ztrápené země se dá samozřejmě souhlasit, až na to, že rychle stáhl vojáky z Afghánistánu současný prezident Joe Biden, který Trumpa porazil ve volbách, a naopak Trump mu tohle nekoordinované stažení naopak zazlíval.

Ceněný Trumpův radikalismus

U těch poslanců, kteří tuší, o co jde, mohou jejich odpovědi snad aspoň ukázat, jaký je ideologický profil jich samých i jejich strany. Ovšem i to platí velmi omezeně. Podle odpovědí to vypadá, že prostě ODS jako pravicová strana spíše dává přednost pravičákovi, republikánovi Donaldu Trumpovi. Stejně pravicová je SPD a pak také hnutí ANO. Naopak KDU-ČSL a STAN jsou podle tohoto měřítka spíše levicové strany. Stejně jako nejspíš i Piráti.

Problém je ale v tom, že pravicovost a levicovost je v USA trochu něco jiného než v Evropě. Republikáni, zejména ti dnešní, neodpovídají evropské představě pravice, stejně jako demokraté dlouhodobě neodpovídají evropské představě levice.

Spíš to ukazuje, jaké kdo má představy o dnešní Americe a občas také to, jak je kdo radikální. Představa, že poslanci hnutí ANO jsou pravicoví nebo dokonce že snad mají nějakou ideologií, je naivní. Ale na Trumpovi oceňují jeho radikalismus, trochu podobný tomu, se kterým se sami chtějí dostat v příštím roce do sněmovny.

Stejně tak oceňují Trumpův radikalismus až extrémismus členové SPD. A možná není úplně náhodou, že Trumpa preferují také voliči českých komunistů. Naopak ho nemají moc v oblibě voliči ODS, kteří by na rozdíl od poslanců strany raději viděli v Bílém domě Harrisovou.

Nápor na české peněženky

Co je ale na celém tomhle cvičení nejvíce zarážející, je to, že jen málokdo z českých parlamentních politiků se zamýšlí nad tím, co by bylo nejlepší pro Českou republiku. Jde přece o námi zvolené poslance, kteří v amerických volbách nehlasují, v USA – tedy doufejme – nežijí a nemají tam rodiny a velký majetek a měl by je tak zajímat hlavně dopad voleb na nás, ne na Američany. Takže by se minimálně dalo očekávat, že spíše budou dávat přednost Harrisové, protože ta neplánuje zavést na dovoz všeho 20procentní cla jako Trump.

Trumpova cla by se totiž dotkla dosti tvrdě Evropy, a České republiky doslova tragicky. Vzhledem k naší obchodní provázanosti se světem bychom byli v Evropské unii druzí nejpostiženější, hned po Irsku. Propadlo by se nám HDP, zvýšila by se nezaměstnanost, a protože by pak přišly odvetná cla na dovoz z USA, zdražilo by se i dovážené zboží. Průměrnou domácnost by to přišlo nejspíš na desetitisíce ročně.

Jenže ti, kteří se nejvíc zaklínají podporou zájmů České republiky a českého průmyslu, jsou pro Trumpa a o našich ekonomických zájmech vůbec či skoro vůbec nemluví a asi neuvažují. Ať již jde o hnutí ANO, národoveckou SPD či konec konců i o údajně propodnikatelskou ODS.

Například podle Aleše Juchelky z ANO je Trump lepší pro světovou ekonomiku, podle jeho spolustraníka Richarda Brabce tu je obava z celních válek, ale Trump má tah na branku. Šéf SPD Tomio Okamura podporuje Trumpa, protože Okamura chce ve světě mír, a poslanec ODS Karel Krejza z ODS proto, že Trump donutí Evropu starat se sama o sebe. Zřejmě bez ohledu na to, kolik to bude stát. No, není to tak trochu absurdní?