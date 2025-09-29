Souboj o hlasy voličů jde do finiše. Rozhodne volby náhodný otisk nálad?

Nicméně SPD se propadla k 9,5 %, kdežto v obou předchozích zmíněných průzkumech měla okolo 12-14 procent. Opět se tak ukázalo, že podpora pro ANO a SPD Tomia Okamury představuje spojené nádoby: pokud ANO klesá, SPD roste, a naopak. Což potvrdil i nejnovější průzkum od STEM pro Primu z neděle, kde má ANO těsně pod třiceti procenty a SPD 13,4 %.
Součty obou hlavních táborů, vládního plus pirátského a echt opozičního, každopádně pořád vykazují zhruba stejné hodnoty. Opoziční tábor však musí trochu znepokojovat výsledky kryptokomunistického hnutí Stačilo! a Motoristů sobě, poněvadž oba subjekty se v některých průzkumech pohybují v nebezpečném pásmu mezi pěti a šesti procenty. Pokud by třeba skončily s výsledkem 4,9 %, mohla by nakonec původní pětikoalice obnovit vládní většinu, zvláště když Piráti dovedou těžit z opoziční role a když jejich předseda Zdeněk Hřib zatím v kampani prokazuje, že mu nechybí tah na branku.
|
Volební model: ANO potřebuje SPD a dalšího partnera, nebo dohodu se SPOLU
Nicméně i tak je faktické zopakování volebního výsledku z roku 2021, tedy propad zhruba milionu hlasů určených pro subjekty kriticky nastavené vůči současné vládě, velmi nepravděpodobné. Ale přihodit se to může. A jako rozhodující faktor se nakonec může ukázat volební účast.
Skupina zklamaných
Minule dosáhla 65,43 % – ve sněmovních volbách nejvíce v jednadvacátém století. Leč nejde ani tak o její matematickou hodnotu jako o její konkrétní strukturu. Až fatálně může záležet na tom, jaké konkrétní segmenty voličstva k urnám přijdou, a které nikoliv. Dle sociologických šetření v české kotlině přebývá početná skupina zklamaných vládních voličů, především příznivců koalice Spolu, v řádu několika stovek tisíc duší. A nemalá část těchto zklamaných v průzkumech signalizovala, že o volebním víkendu asi zůstane doma. Jiná část migrovala ke STANu nebo k Pirátům.
Hrozba vlády Andreje Babiše s Tomiem Okamurou a Kateřinou Konečnou působí v příspěvcích emitovaných na sociálních sítích příznivci současné vlády impozantně a též oficiální agitace Spolu ji líčí grafikou asociující peklo. Mnoha voličů vládních stran z roku 2021 se už ale zmocnila apatie, popřípadě vnímají marketingovou sázku na satana Babiše, čerta Blekotu Okamuru a Putinovu agentku Marfušu Konečnou jako bohapusté vydírání. Zvednou se přesto právě ti hluboce zklamaní nebo frustrovaní ze židlí a pohovek? Pokud ano, vládní koalice může mít pořád šanci.
|
ANO stále přes 30 procent, sílí Motoristé i STAN, SPOLU i SPD oslabily, hlásí Kantar
Opoziční tábor sice urputně bubnuje do bitvy proti „fyjalovému Zlu“, avšak řada nasupených odpůrců premiéra Fialy se nakonec k volebním urnám dostavit nemusí. Ať již z toho důvodu, že prostě k volbám skoro vůbec nechodí, anebo uvěří většině průzkumů a mocenské střídání ve Strakově akademii si vyhodnotí jako hotovou věc. A ostrý souboj o hlasy opozičních voličů mezi ANO, pseudokoalicí kolem SPD, Stačilo! i Motoristy může nakonec jednu z posledních dvou zmíněných formací, či dokonce obě, ponechat pod pětiprocentní laťkou.
Leč namísto Babišovy drahoty tu letos máme Fialovu drahotu, a je celkem jedno, co na zmíněné pojmy řeknou odborné studie špičkových ekonomů. Volební výsledek totiž ovlivňuje hlavně skutečnost, co si lidé subjektivně myslí, čemu věří, jak čtou realitu.
|
Na demonstraci v centru Prahy přišly tisíce lidí. Rusko tady nechceme, skandovaly
Strašení Ruskem nestačí
Zajímavý průzkum nedávno provedla agentura Median. S názorem, že vláda ANO přinese větší péči o zájmy obyčejných lidí nepřekvapivě souhlasilo 96 % voličů ANO i SPD. Ale též 30 % fanoušků STANu, a dokonce 46 % příznivců Pirátů. Zlepšení životní úrovně za vlády Babišova hnutí očekávají skoro všichni voliči ANO, SPD i Stačilo!, avšak rovněž pětina voličů Pirátů i STANu.
Odklon od Evropské unie za vlády ANO očekává 76 % příznivců zmíněného hnutí a 94 % voličů SPD. Ovšem i přes 80 % přívrženců Spolu a STANu a přes 90 % sympatizantů Pirátů. Zde je však patrné, že různé skupiny veřejnosti přikládají odklonu od Bruselu protikladná hodnotová znaménka. Uvedená čísla samozřejmě vyvolávají otázku, proč by rostoucí počet obyvatel ČR, a zejména voličů opozice, uvítal „debruselizaci“.
Patně nejen kvůli vlivu ruských trollů nebo domácí propagandě nohsledů Kremlu, ale též kvůli kaskádě notně problematických politik EU, jež začínají mít velmi nepříjemné dopady na peněženky obyčejných lidí. Podobně formulovaná otázka na Green Deal totiž v průzkumu Medianu získala strukturálně podobné hodnocení. Právě tento aspekt vládní tábor nepostřehl včas a v předstihu, respektive na něj reagoval odsouváním příslušné agendy nebo ji zametal pod koberec. Pokud volby prohraje, pak i kvůli tomu.
|
Tanky za Babišem kudy? Báchorky předsedy Fialy dělají z nadcházejících voleb absurdní komedii
Slovenská či maďarská cesta je dle Medianu u voličů ANO dosti populární, u příznivců SPD a Stačilo! pak docela hodně. Nadcházející hlasování tak možná opravdu nebude pouze o bezduchém a bezprogramovém marketingu. Ale i o tom, že se nám tu, a často demagogicky, derou do popředí témata, na které takzvaný prozápadní demokratický tábor zatím nedokázal adekvátně zareagovat. Strašení Ruskem, byť ohrožení z jeho strany nelze podceňovat, už rozhodně nestačí.