Nejlépe to bylo vidět v Ostravě. Vládnou tam ANO, SPOLU, STAN i Piráti. Tedy strany, jejichž představitelé by se v celostátní politice mnohdy neshodli ani na tom, zda je venku hezky. Primátor Jan Dohnal dokonce označil širokou koalici za výhodu. Když už se tolik rozdílných stran shodne na velkém projektu, je prý větší šance, že přežije volby. Pirát Rostislav Řeha zase na otázku, zda mu nevadí spolupráce s ANO, odpověděl odzbrojujícím způsobem: „Kdyby mi vadila, tak osm let nejsem v koalici.“
Když jde o geopolitiku, lze protivníka označit za existenční hrozbu. Když politici každé ráno projíždějí stejnou rozkopanou křižovatkou, ideologický zápal poněkud ochabuje a že jich v Ostravě mají…
Po Ostravě přišla brněnská superdebata. A tam už se do malé politiky začala vracet Politika velká. Hned při otázce na povolební spolupráci začaly vyrůstat železné opony. ODS a TOP 09 nechtějí ANO. ANO zase Piráty. Piráti odmítají ANO, SPD a komunisty a moc si neumějí představit ani Motoristy. Navíc jejich lídr nenechal nit suchou ani na ODS.
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Jenže pak přišla řeč na bydlení. A hranice začaly mizet. Pirát Adam Zemek zjistil, že s názory kandidátky ODS Kamily Zlatuškové vlastně souhlasí. Dokonce ji se smíchem pozval k nim do strany, protože má prý „trošku pirátské názory“. Až se Zlatušková začala červenat.
A stačí přitom z magistrátu sestoupit o patro níž – a železné opony padají úplně. V Brně-sever jdou letos ODS, TOP 09 a Piráti do voleb dokonce na jedné kandidátce. A v Brně-střed? Tam spolu ODS a ANO bez problémů vládnou: starosta je z ODS, první místostarostka z ANO.
Brno bylo mezistupeň. Čím níž od velké Politiky sestoupíte, tím snáz se stranické příkopy zasypávají.
Praha v zajetí démonů
A pak přišla Praha. Tady už jsme byli ve velké Politice naplno. Ptáte se kandidátů na vedení magistrátu a za chvíli posloucháte o vládě, státním rozpočtu, obranyschopnosti či zpackané digitalizaci. Z magistrátu je to do Strakovy akademie nebezpečně blízko.
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Přitom když přišla řeč na Prahu, i tady se rozdíly zmenšily. Kandidáti chtěli v široké shodě dokončovat velké dopravní stavby, řešit parkování, bydlení nebo lépe koordinovat uzavírky. Samozřejmě se lišili v tom, jak toho dosáhnout. Ale už se nehádali o Babiše, Fialu nebo Hřiba. Hádali se o město.
Po třech debatách jsem si proto začal klást jinou otázku. Proč se politici v jednom městě dokážou domluvit a o pár set kilometrů dál je spolupráce nemyslitelná? Možná je odpověď jednodušší, než se zdá. Čím konkrétnější problém, tím obtížněji se za něj schová ideologie. Byt je pořád byt, most je most a díra v silnici zůstane dírou bez ohledu na to, zda ji objíždí volič ANO, ODS či Pirátů.
V Ostravě už zřejmě zjistili, že člověk, kterého dopoledne označuje váš stranický předseda za katastrofu pro Českou republiku, může být odpoledne docela použitelný partner při stavbě městského obchvatu. Navíc tam nemají ústřední sekretariáty za zády. V Brně to zatím opatrně zkoušejí na nižší úrovni. Zato v Praze zůstávají v zajetí démonů a předsudků parlamentní politiky až příliš. Velké pražské zastupitelstvo je totiž tak trochu Poslanecká sněmovna v malém.