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Vyhráli v Sasku-Anhaltsku Rusové? Jak vidí německé volby noční můra Kremlu

Petr Kolář
Politický diář   16:00
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Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek
39 fotografií
V německém Sasku-Anhaltsku o víkendu drtivě vyhráli Rusové. Aspoň to tak po historickém triumfu Alternativy pro Německo (AfD) vypadá, čtete-li hodnocení většiny představitelů české opozice.

Jasně, jsou to jen okrajová hodnocení některých politiků, po nichž nejspíš zakrátko neštěkne pes. Ale je dobré ty věty číst. Člověk si může udělat obrázek o způsobu uvažování některých lidí a stran za nimi, pokud už ho dávno nezná.

V Sasku-Anhaltsku vyhrála AfD ziskem téměř 44 % hlasů. Dosud vládnoucí CDU se propadla o téměř dvacet procentních bodů, skončila druhá se ziskem mírně přes 17 procent hlasů. To je výprask i pro německého kancléře a jejich předsedu Friedricha Merze, který tak bojuje o politické přežití. Kromě jiného i proto, že AfD průzkumy jasně favorizují i v jiných částech země.

No a teď už tuzemské komentáře. „Politické zemětřesení v Sasku-Anhaltsku už nelze vysvětlit obvyklým výkladem, že za to mohou jen demokratické strany, které neřeší skutečné zájmy a problémy občanů. Trochu asi ano, ale příčiny jsou hlubší a zdaleka nejen ekonomické,“ napsal expremiér Petr Fiala z ODS. „Nabídka AfD, která vyhrála se směsí nacionalismu, zcela nereálných slibů, nostalgie po starých časech, strašení před budoucností a proruských nálad, je dost děsivá,“ dodal.

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Ještě zajímavější je pokračování páně Fialova textu. „Radikální změna proto, aby se už nic nezměnilo, je historicky mnohokrát potvrzená nebezpečná iluze. Demokracii lze udržet jen tak, že si naplno přiznáme, že je ohrožena, a začneme se podle toho chovat. Bránit ji naplno, odhodlaně, silně,“ napsal. Výborně. Co třeba v zájmu demokracie zrušit volby? Nebo jen ty špatné strany?

„Drang nach Osten“ naruby

Zajímavý elaborát sepsal i Fialův nástupce v čele ODS Martin Kupka. „Jde o varování pro celou Evropu. Extremisty neporazíme nálepkami ani tím, že budeme dělat, že problémy neexistují,“ píše s tím, že „demokratické strany musí nabídnout jasná řešení: tvrdou migrační politiku (ano, to fakt Kupka napsal!), bezpečnost, méně regulací a žádné populistické rozhazování veřejných peněz.“ Už v další větě ale šéf ODS dokázal, že on rozhodně nikoho nenálepkuje. „Autoritář Babiš problémy neřeší, jen živí strach a spolu s Okamurou otevírá dveře radikálům.“

A do třetice Marek Ženíšek. Což je, kdybyste to netušili, bývalý ministr pro vědu a výzkum ve Fialově kabinetu, úřadující místopředseda TOP 09 a, jak svého času říkávala někdejší plzeňská šedá eminence ODS Roman Jurečko, také další z jeho „nepovedených politických projektů“.

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„Volby v Sasku-Anhaltsku vyhrálo Rusko. Ale svádět všechno jen na propagandu nestačí. Demokratické strany musí ukázat, že chtějí demokracii skutečně bránit. A ne napůl. To znamená i pevnou podporu Ukrajiny. A zároveň si přiznat, že migraci Evropa dlouhodobě nezvládá řešit efektivně. Demokracie se neubrání sama ani slovy,“ uvedl Ženíšek. Mimochodem, chlapík, jenž sám o sobě kdysi napsal: „Kde jiní mlčí, já mluvím nahlas. Jsem noční můra Kremlu.“ Brrrr, také z toho máte úplně husinu?

Je to svým způsobem fascinující. Někdo dělá nějakou politiku, prosazuje určitý typ věcí. Pokud s tím neuspěje, nemůže za to on (a když, tak maximálně „trochu“), ale příčinu vidí všude jinde. V Německu tak rozhodně není na vině bezbřehá vítací a uvědoměle „evropská“ politika Angely Merkelové a jejích pokračovatelů, ale nedemokratičtí radikálové. A Putin. Čili, má-li člověk výše uvedeným věřit, ovládá už nyní velkou část Německa Rusko. A u nás je to vlastně to samé…

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Politický diář

Vyhráli v Sasku-Anhaltsku Rusové? Jak vidí německé volby noční můra Kremlu

Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek

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