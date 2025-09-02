Návrat do poslaneckých lavic. Bude reparát, anebo přestup do jiné školy?

Z kinosálů, sokoloven a tělocvičen se lídři kandidátek vydali mezi prostý lid dělat prosté věci, jako je jízda na kole, pojídání vlašského salátu nebo popíjení piva. Pravdou je, že prostý lid obvykle pivo nepopíjí v obleku a místo na opozici nadává na vládu, ale některým lidem a zejména akademikům, kteří si musejí od těch pod stupínkem udržovat odstup, lidovost prostě nesedí. A to přesto, že mají lidovce v koalici.
Možná to bude i tím, že i u koaličních partnerů se to akademiky jen hemží. Vedle sebe na vládě sedí profesor politologie, teolog, zeměpisář – a nebýt elektrotechniků, kteří občas sníží napětí, kdo ví, jestli by „čtyřkolce“ v závěrečném finiši neupadlo další kolo. Učitelé totiž s větším či menším úspěchem dokážou srovnat „žactvo“, ale s kolegy ve „sborovně“ už to tak jednoduché není.
|
Velká manifestace před volbami. Koleduje si Rakušan o „Středulův syndrom“?
Představte si třeba, že jste ředitel s průpravou v historii mezinárodních vztahů a najednou se vám donese, že jakýsi Rakušan, jehož sice nevyhodili z umělecké školy, ale který v minulých volbách zlikvidoval dosavadní spojence / politickou konkurenci, má mocenské ambice. Takoví Rakušané pak nějaké pakty o neútočení a už vůbec o nekamarádění s vaší opozicí nemusí vůbec dodržet, zvlášť když ho sami pozvete na „pivní puč“.
Každopádně – dětem školní rok začíná, vládě svým způsobem končí a známkovat vládní učitele budeme už za měsíc my. Mnohé se nepovedlo, sliby ze začátku školního roku zůstaly tytam a v mnohých z nás, a tím nemyslím jen zemědělce nebo podnikatele obecně, se mísí pocit určité pachuti na straně jedné, pokud by měl přijít reparát, nebo naopak obav, pokud by měl přijít přestup na jinou školu, respektive vládu.
|
Předvede koalice Spolu finiš kampaně jako minule? Spíš ne, scházejí nápady i věrohodnost
I když reparát vyjde, dost možná uslyšíme (a vlastně už slyšíme) sliby, jak už teď budou hodní a že za všechny neúspěchy mohl odpadlík Vladimir Vladimirovič, který narušoval výuku. Když přijde přestup jinam, je dost možné, že tamní sborovna bude taky pěkná džungle – a zase tak moc si ve finále nepomůžeme.
A teď babo, raď. Já osobně si asi hodím mincí a doufám, že si za čtyři roky nebudu muset házet znovu, ať eurem, nebo rublem.