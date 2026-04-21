Všichni jsme demokraty proti někomu a prezident byl zvolený dřív

Návštěva měla na mysli demonstraci Milionu chvilek pro demokracii, na kterou už jsem skoro zapomněla. „Nebyli,“ přiznala jsem, „nenapadlo nás demonstrovat proti čerstvému výsledku voleb.“ Nevěřili byste, jak ta slova tu ženu popudila.
„Já demonstrovala na podporu prezidenta,“ ohlásila o něco hlasitěji, než odpovídalo prostoru, načež následovala věta, která mne zmátla: „Prezident byl zvolený dřív než tahle za..aná vláda,“ vysvětlila. Mockrát jsem slyšela, že větší bere, ale poprvé, že dřívější bere.
|
To se nám ta demokracie pěkně zamotává, napadlo mne. Někteří míní, že takhle rozdělená společnost dřív nebývala, jenže mně vytanula na mysli jiná návštěva, která se uskutečnila už někdy na podzim 1990. Seděli jsme tenkrát v kuchyni dobrých kamarádů, když padla otázka, co říkáme tomu, že do čela Občanského fóra byl na sněmu zvolen Václav Klaus. Šlo trochu o překvapení, ale mně se na tom nezdálo nic zvlášť divného.
Zato hostitelka se rozčílila, až jsem se o ni začala bát. Byla součástí statečné rodiny, která v minulém režimu dost vytrpěla, když někteří její členové podepsali Chartu 77 žádající dodržování práv, a najednou měla pocit, že když máme konečně demokracii, mezi zasloužilé se drze cpe jiná parta. Asi jsem se pokoušela situaci nějak zlehčit, už si nepamatuju, jestli jsem se Klause nepokusila trochu zastat. Nesporné je, že od té doby už nás do kuchyně nepozvali a ani k nám do kuchyně či obýváku nezavítali.
Časem jsem pochopila, že všichni jsme demokraty proti někomu. Důležité je dostat to do televize. Nebo do rádia. Nebo aspoň na sítě, kde si můžete postěžovat, že… paní moderátorka očividně straní jedné straně… Pravda je, že na některých moderátorech a moderátorkách se pozná, komu fandí, avšak málokdo skýtá tak silný explozivní materiál, jaký poskytla v nedávné nedělní besedě ČT jedna herečka. Vypadala, že vyškrábe panu Jaklovi oči. Poslechnout si Jakla, který zpochybňuje nároky skupin přisátých na stát, bývá přitom zajímavé.
|
Vždycky, když skončí volby a vyhraje nová parta, čekám od ní aspoň formální poděkování té staré, ale kdepak! Velkorysost k poraženým s sebou po schodech plných plivanců nedovleče nahoru skoro nikdo. Možná vítěz správně předvídá, že boj nikdy nekončí.
Ostatně ta známá s medvědím česnekem to potvrzuje. Svěřila mi, že bude bojovat dál, předpokládám, že pořád na Letné. Přitom není nejmladší. Rozhodně bude starší než současný premiér, který má ovšem taky hodně energie. Takže boj může být dramatický.