Tanky za Babišem kudy? Báchorky předsedy Fialy dělají z nadcházejících voleb absurdní komedii

Nabízí se pohled do mapy a úvaha, kudy by asi tak přijely? Přes Polsko? Slovensko, pokud se dostanou přes Ukrajinu, o jejíž bojeschopnost přece Fiala tak dbá? Nebo nějak oklikou třeba přes Německo nebo Rakousko? Také jsme se dozvěděli, že když si lidé dovolí zvolit nejen hnutí ANO, ale také třeba SPD nebo Stačilo!, skončí to obdobně a ještě k tomu je po demokracii, svobodě a jasném ukotvení na Západě. Dobré báchorky.
Za prvé, Andrej Babiš byl ve dvou vládách (se sociálními demokraty – nyní Stačilo!, a v té první i s KDU-ČSL – nyní koalice SPOLU) a naše země nedriftovala ani na západ, ani na východ, ani jinam. Fiala kudy chodí, tam vykládá, že svoboda slova je v ohrožení. A nebyla to jeho vláda, která dehonestovala široké vrstvy obyvatelstva a řadu profesních skupin? Dotyční se provinili tím, že si dovolili protestovat proti růstu daní, neplnění slibů Fialovy vlády či pracovním podmínkám. A to bylo slov o kolaborantech nebo pátých kolonách.
Logika jde stranou
Babiš podle Fialy zdrhne do Francie, když přijedou ruské tanky, které údajně tentokrát de facto pozve nebo vykšeftuje (je s podivem, že to Andreje Babiše za dvě vlády nenapadlo, a mělo by teď), kdežto Fiala tady bude žít. Jen nepřejícník a logicky satirický cynik by se dotázal, zdali se v kauzách Dozimetr, Kampelička nebo té bitcoinové nenašlo dost na život v cizině. Člověk přející a logicky uvažující by se podivil, že z platu předsedy vlády, který stíhal údajně i úvazek na univerzitě, se nepodařilo na život v cizině našetřit. Logika ale jde stranou, i předseda Fiala musí dobře vědět, že jeho strašení je dobré tak akorát jako humoristický výstup podřadné kategorie.
Holt, marketéři pana předsedy Fialy se evidentně usnesli, že kde není co nabízet, tam ani světový lídr nebere, tudíž není jiná cesta než následující podpásovky. Věšet lidem bulíky na nos a strašit je na hranici únosného. Dělat z konkurenčních stran vládních STAN a Pirátů, a tím i jejich voličů buď slabochy neschopné vyhrát a porazit opozici, nebo tydýty, kterým ale moudrý, velkorysý a tolerantní předseda Fiala milostivě umožní vlézt do stejné vlády jako doposud. Samozřejmě v zájmu země a demokracie, ne kvůli udržení se u moci.
Ze stran opozičních - především hnutí ANO, SPD, Stačilo!, Motoristů sobě - a jejich voličů pak dělat naprosté zlo s nálepkami ruští kolaboranti, extremisti, populisti a obecně nedemokraté. Jako bychom snad neměli před sebou demokratické volby, v nichž si občan – volič suverén – může volit koho chce. Přičemž pokud zvolí někoho jiného než předsedu Fialu a jeho souputníky, je hlas voliče stejně demokratický jako jakýkoliv jiný.
Ze sociologických průzkumů jasně vyplývá, že voličům nejvíce leží na srdci sociální oblast, důchody, školství, penze, bydlení, zdravotnictví, enormní drahota. Před posledními volbami Fiala a spol. říkali, že je Babišova drahota. Od té doby vše zdražilo o více než třetinu, dále se zdražuje, a tudíž je to co? Fialova láce? Po čtyřech letech vlády slyšíme a cítíme v každodenních životech úspěchy předsedy Fialy. Zlepšil se náš život? Radujeme se, jak vláda splnila své sliby, které na papíře vypadaly moc hezky? Ne.
Skutek „utek“
Místo toho strašení, kádrování, nadávání opozičních stranám a tím i jejich voličům, zlehčování váhy doposud koaličních stran a tím i jejich voličů. A ještě to vypadá, že snad jsou volby v Ruské federaci, a ne u nás, alespoň podle slov předsedy Fialy. U některých voličů to možná vzbudí natolik alergickou reakci, že to naschvál hodí opozici.
A co daně a bydlení a porodnost a školy, školky, nemocnice? O těch by mluvit pan předseda Fiala nemohl? Nebo o sobě i v jiných intencích než frašky – jako čtyřletý pamětník ruských tanků v roce 1968, údajný fotbalový kanonýr k pohledání, až by člověk řekl, že je předsedy Fialy v politice škoda. Kampaň koalice Spolu opakuje hesla i program z roku 2021 a odvolává se na tehdejší výsledky, rozdílné od průzkumů.
Jenže tenkrát šla z opozice a od té doby měla čtyři roky na splnění programu, jenž skutek „utek“, daně se zvýšily, ceny se zvýšily, dluh se zvýšil o 1200 miliard korun, bydlení je drahé nebo rovnou není, doktoři, školy, školky, silnice, důchody, sociál, to vše je tragický příběh. Zároveň koalice SPOLU v čele s Petrem Fialou dělá z voleb absolutně absurdní komedii v kulisách tragédie stále se šířící ekonomické sloty, v níž se potácí už i střední třída.