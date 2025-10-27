Povolební vládní kočkopsi. Kdy se jich zbavíme a získáme akceschopnou vládu?

Budou schopni dohodnout se na něčem, když se jejich programy v mnohém liší? V postoji k Ukrajině, ke státnímu rozpočtu, k inkluzi... Je vysoce pravděpodobné, že jsme si zvolili další vládu, která možná tentokrát bude víc rozhazovat, možná se utápět v kulturních válkách, ale na mnoho velkých reforem jí už nezbyde síla.
Podobně jako Fialově vládě, která v rámci pětikoalice dala dohromady jedinou kloudnou reformu, tedy spíše parametrickou změnu, důchodového systému, kterou ale současní vítězové zase zruší. Hloupost, stejně jako když Fialova vláda rušila elektronickou evidenci tržeb.
Vlastně nejde o program
Opravdu se chceme do budoucna točit v kruhu, ve kterém z principu nejde ustavit žádnou akceschopnou vládu? Viník je jasný: poměrný volební systém, který Ústavní soud zbavil všech trochu většinových prvků, jež alespoň trochu nahrávaly větším stranám.
Může za to i zakopání většiny voličů v zákopech, v nichž o trochu větší část nemůže přijít na jméno odcházející liberálně středově pravicové (či jaké vlastně) Fialově vládě – a trochu menší, ale o to hlasitější část voličů zase neskousne levicově populistické hnutí ANO, respektive jeho předsedu Andreje Babiše, komunisty (ti už se snad naštěstí nevrátí) a nevyzpytatelné SPD v čele s Tomiem Okamurou.
Vlastně tady nejde o program, ale o osobní nevraživost k určitým lidem, kterou ani na jedné straně její stoupenci nedokážou překousnout. A tak se strany či hnutí, které přitom mají dost velké programové průniky, dohodnout ani nesnaží.
Co místo skládaní vládních kočkopsů vsadit na většinový volební systém? Kde vítěz v jednomandátových obvodech bere vše? Takže by strana jako hnutí ANO, která dostane ve volbách okolo 35 procent hlasů, mohla ve Sněmovně získat většinu, plnit svůj program a pak za něj být po čtyřech letech po zásluze „potrestána“.
Systém dvou silných stran
Jistě, ozvou se hlasy – vždyť by nám Andrej Babiš ukradl republiku! Odmysleme si, prosím, jedno jméno. Získali bychom akceschopnou vládu. A že by to bylo za cenu slabé reprezentace malých stran, které mohou zastupovat důležité menšinové zájmy? No a co? Jejich reprezentanti by si museli najít cestu do velkých stran, kde by své plány prosadili do jejich programů. Nebojte, pokud chce hodně lidí bydlet, mít nižší ceny energií či nízký schodek rozpočtu, politici je budou muset poslouchat.
Vždyť v minulosti už měl český politický systém nakročeno ke dvěma silným stranám, jež měly své konzervativní i liberální křídlo a spojovaly zájmy na levici, tedy ČSSD, a na pravici, tedy ODS. Jistě, teď levici zastupuje hnutí ANO a na pravici dominuje koalice SPOLU, která se ale možná rozpadne. Většinový volební systém by je však donutil k agregaci a zprůměrování zájmů, které by jejich voliče zajímaly.
A po volbách by za všechny přešlapy mohla jednobarevná vláda, blbé výmluvy by nezabraly. Pokud premiér Franta Vocásek neudělá, co slíbil, půjde i s celou stranou a přijde někdo jiný. Bohužel v cestě stojí balvan, který je takřka neodvalitelný: změna ústavy na většinový volební systém. Zvlášť v současném politickém nastavení se do toho nikdo moc nepožene, když se tu na moci podílí tolik malých stran.