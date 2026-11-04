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Nejzbytečnější prohra. Trump v klíčovém státě porušil základní pravidlo

Štěpán Hobza
Komentář   8:10
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Americký prezident Donald Trump vystupuje na předvolebním mítinku na letišti v...

Americký prezident Donald Trump vystupuje na předvolebním mítinku na letišti v Salině v Kansasu. (1. listopadu 2026) | foto: Jacquelyn MartinAP

Demokratický kandidát na senátora Texasu James Talarico a republikánský...
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Texas je stát, který se v republikánské straně neprohrává. Demokratický senátor tam bude sloužit poprvé od roku 1993.

Ve fotbale je takové přísloví: Neměň to, co funguje. Například když hráč dává góly, nestřídej ho, třeba by se ti nelíbil jeho účes. Stejné pravidlo, byť spíš implicitně, platí i v politice. A přesně tuhle chybu republikáni udělali v Texasu. Změnili to, co funguje.

Ve státě osamělé hvězdy byl od roku 2002 senátorem bývalý soudce John Cornyn. Jde o všeobecně respektovaného politika, který s republikány vybojoval mnoho bitev – například když se v roce 2018 jako jeden z významných členů justičního výboru zastával tehdy nominovaného soudce Nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha.

Historický výsledek. Demokraté dobyli po 94 letech Kansas a získali Texas

V roce 2021 hlasoval pro osvobození Donalda Trumpa ve všech bodech demokraty připraveného impeachmentu. Když v roce 2024 skončil republikánský matador Mitch McConnell, Cornyn jen těsně prohrál s Johnem Thunem o pozici lídra senátního klubu.

Údajná neloajalita

Leč, to vše bylo v Bílém domě málo. Tam totiž nezáleželo ani tak na tom, zda je Cornyn v Texasu populární a má tendenci vyhrávat, nýbrž jeho údajná neloajalita – Trumpa totiž v některých bodech kritizoval, například když mu v roce 2017 (ano, téměř před deseti lety) vyčetl odvolání šéfa FBI Jamese Comeyho. Jenže šéf Bílého domu nezapomíná. Zejména, když mu celou první polovinu letošního roku našeptávali do ucha političtí spojenci jiného texaského kandidáta Kena Paxtona. Cornynovi se nedá věřit, až půjde do tuhého, tak vás nepodrží, pane prezidente, tvrdila tato kabala. Co na tom, že historie svědčila o opaku.

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A tak se stalo, co se muselo stát. Trump v květnu na poslední chvíli podpořil Paxtona proti Cornynovi v republikánských primárkách. To, že Paxton bude pro republikány velmi pochybný kandidát v listopadových midterms, bylo jasné hned. Ostatně sami texaští republikáni ho před třemi lety ústavně žalovali pro korupci – nebyl důvod se domnívat, že to na něj jeho nynější soupeř demokrat James Talarico nevytáhne. Udělal by to každý.

Naopak Cornyn by byl býval pro republikány sázka na jistotu, protože v Texasu ho mají rádi a své předchozí volby vyhrál rozdílem deseti (2020), resp. čtyřiadvaceti (2014) procentních bodů. Takhle šli republikáni do voleb s Paxtonem a naopak prohráli jasným poměrem 55 procent ku 43.

Americký prezident Donald Trump vystupuje na předvolebním mítinku na letišti v Salině v Kansasu. (1. listopadu 2026)
Demokratický kandidát na senátora Texasu James Talarico a republikánský kandidát Ken Paxton.
Historický výsledek. Demokraté dobyli po 94 letech Kansas a získali Texas
Lidé v Texasu oslavují výsledky voleb do Kongresu 2026, kde se po 32 letech dostává do vedení kandidát demokratické strany James Talarico. (3. listopadu 2026)
41 fotografií

Teď si v Bílém domě nelze než drbat hlavu. Jedna věc je mít rád své loajalisty – a druhá sázet na lidi, kteří jsou schopni vyhrávat. A když jde o vyhrávání, člověk by fotbalová přísloví nikdy neměl podceňovat. Většinou totiž mají pravdu.

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