Volby do Sněmovny budou mít dvě kola. Rozhodne i soud

V extrémním případě by mohli ústavní soudci ex post konstatovat, že byli poslanci za hnutí Stačilo! a strany sdružené na kandidátce SPD zvoleni neoprávněně, protože jejich subjekty byly skrytými koalicemi. Tedy v případě, že by obě uskupení nedosáhla na 11 procent, které zákon požaduje pro tři a více stran na jedné kandidátce v otevřené koalici.
Že tímto způsobem party okolo Kateřiny Konečné a Tomia Okamury „švindlují“, napadla u všech krajských soudů strana Volt Česko. Což je legrační, protože má sama v Praze, Královéhradeckém a Ústeckém kraji na kandidátkách představitele strany Liberální aliance nezávislých občanů. Dělá tedy de facto to samé. V odůvodnění svého zamítavého verdiktu to konstatoval třeba středočeský Krajský soud.
Hnutí Stačilo! a SPD obešla zákon, rozhodl jihočeský soud. Kandidátky ale nezruší
Žaloby zamítla většina krajských soudů. V Brně a Jihočeském kraji ovšem námitky Voltu soudci alespoň částečně uznali. Brněnský soud konstatoval, že někdo už musí říct, že „král je nahý“. S tím, že kandidátka hnutí Stačilo! je jasnou koalicí, ale do voleb ji jít nechají, protože spor stejně skončí u Ústavního soudu.
V jižních Čechách se zase usnesli, že kandidátky SPD a Stačilo! sice nepřiznanými koalicemi jsou, ale také je nezrušili. S argumentem, že by byl takový zásah nepřiměřený i proto, že v minulosti podobné „skryté koalice“ procházely bez povšimnutí.
Strana Volt Česko oznámila, že bude věc hnát k Ústavnímu soudu. Ústavní právník a poradce prezidenta (kromě jiného pro výběr ústavních soudců) Jan Kysela míní, že k povolebnímu přezkumu dojde. V rozhovoru pro Echo24 pravděpodobný scénář popsal tak, že se věci bude na základě podání od prakticky kohokoli věnovat Nejvyšší správní soud. Od něj by se věc mohla v řádu týdnů posunout k soudu ústavnímu.
PODCAST: Všichni jsou populisti. Staří bílí muži se dohadovali, koho (ne)volit
Jak by se zachoval ten, je ve hvězdách. Podle tvrzení bývalého ústavního soudce Stanislava Balíka pro Novinky.cz by se soudci „řídili jen ústavností, nikoli veřejným míněním“. Někdejší předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský (za jehož předsedování se před posledními volbami snížila hranice pro přiznané volební koalice, což tehdy vyhovovalo SPOLU či PirSTAN) věří, že Ústavní soud bude „zdrženlivý“.
S tím, že sice bude mít „odvahu pojmenovat nedostatky, chyby, dokonce přešlapy nebo fauly“, ale „současně si bude vědom toho, že hlavní slovo má volič a že rozhodnutí Ústavního soudu o tom, že volby zruší, by mělo být něčím výjimečným“.
V roce 2009 „jeho“ Ústavní soud na základě stížnosti poslance Miloše Melčáka na začátku září zrušil předčasné volby vyhlášené prezidentem Václavem Klausem a odsouhlasené Sněmovnou na 8. a 9. října. Volilo se až na konci května 2010.
Brněnští soudci zapálili les v očekávání, že se požár rozšíří až do města
Uvidíme, s čím ústavní soudci přijdou po vyhlášení výsledků letošních. Pokud by z důvodů podobných těm, které uvedly brněnský a jihočeský soud, některé zvolené poslance či celé subjekty vyřadili, nejspíš by to vyvolalo ostré protesty, které by snadno mohly přerůst v násilnosti a chaos.
Navíc by následně mohl kdekdo zpochybnit i předchozí volby a kroky vlády, v níž figurovala třeba TOP 09, jež šla tehdy do voleb na jedné kandidátce „s podporou Starostů“. Nechce se věřit, že by si to někdo „lajsnul“. Na druhé straně, Česko je země neomezených možností…