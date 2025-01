Mimořádné senátní volby v Brně. Proč je strategie Pirátů i Motoristů nepochopitelná?

Kdo zde nyní kandiduje? Milan Hamerský ( KAN, liberální nestraník), Martin Hovorka (PŘÍSAHA občanské hnutí, nestraník), Petr Koš (SPD, Trikolora, PRO), Zdeněk Papoušek (Zdenál do Senátu, široce rozkročená koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN, Piráti, Zelení, Fakt Brno), Karin Podivínská (Koalice ANO a SOCDEM) a Pavel Trčala (MZH).

Za favority jsou pokládáni především letitý pedagog z Biskupského gymnázia Brno a věčně rozcuchaný exsenátor „Zdenál“ Papoušek a zkušená komunální politička Karin Podivínská (ANO). Černým koněm voleb může být liberální kandidát a právník Milan Hamerský, který po Brně rozjel poměrně velkou kampaň.

Ve své glose chci upozornit na jednu zajímavou věc. A to je podivné (skoro až podivínské) chování brněnských a jihomoravských Pirátů.

Jak jste si asi povšimnuli, na celostátní úrovni Piráti tepou dnešní vládní koalici (ODS, STAN, KDU a TOP 09) hlava nehlava. Zejména Ivan Bartoš s Jakubem Michálkem nenechávají na „Fialovcích“ aktuálně nit suchou. Je to logické, nedávno přece polo-nedobrovolně odešli z vlády. Mají údajně jiné priority a cíle.

Nicméně jaký dává smysl, že ve výše citovaných volbách podporují kandidáta SPOLU? Významný lidovec Papoušek, je konzervativní katolický kandidát. Jaký smysl dává podpora od liberálních (pokrokových) Pirátů a Pirátek? Navíc po tom loňském fatálním rozkolu na celostátní úrovni.

Tohle má být pro (potenciální) voliče Pirátů nějaká srozumitelná politika? Pro autora této glosy skutečně nikoliv. Spíše nám Pirátstvo vyslalo jasný signál, že senátní volby chápou jako volby třetího nebo čtvrtého řádu. A tak tam, pro pět ran do českomoravského politického moře, klidně podpoří zasloužilého lidovce, který navíc přislíbil, že půjde do senátního klubu ODS. Ano, čtete dobře, v rámci politických handlů, půjde do klubu „modrých ptáků“.

Piráti hromují, jak je dnešní kabinet hrozný, a škodí této zemi (od například nedostupného bydlení pro mladé, přes slabou digitalizaci veřejné správy, až po nedůsledný boj s dezinformacemi) a pak podpoří lidoveckého kandidáta. Respektive kandidáta SPOLU, který navíc již senátorem byl, a z horní komory odešel (rok 2020) jelikož se tam prý nic pořádného nedá prosadit. Dodejme, že kompetence českého Senátu se od roku 2020 nijak výrazněji neměnily, ale to ať si brněnští voliči o tomto víkendu vyhodnotí sami.

Nadto mluvíme o klasickém brněnském liberálním obvodu. Pakliže by Piráti vypustili volby někde v pohraničí „plném dezolátů“, to by se snad dalo ještě trochu pochopit, ale v Brně?

Není to dobrá vizitka

Avšak abychom satiricky netepali pouze a jen Piráty. Občan-volič musí pozvednout obočí, že zde nepostavilo svého kandidáta ani hnutí STAČILO! (kamuflovaný volební spolek okolo KSČM) a zejména ambiciózní Motoristé sobě.

Kde jinde by se mohli nyní lépe prezentovat, a otestovat své síly na velké klání v druhé polovině září?

Kdo naopak nezaspal je hnutí Přísaha, které vsadilo na populárního bývalého ředitele brněnské ZOO pana Martina Hovorku.

Sečteno – Piráti, komunisté (pardon Stačilo!) a Motoristé opravdu nenašli v celé republice žádného kandidáta, který by byl schopen a ochoten kandidovat? To opravdu pro ně není dobrá vizitka.

Nepodceňujme senátní volby, navíc v Brně, největším městě České republiky, jelikož Praha, jak známo je kraj.