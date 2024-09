Volby v měsíční krajině budou na samé hranici ústavnosti. Jenže co je správné řešení?

Kabinet správně argumentuje, že volby jsou svázány tolika předpisy, aby jimi nešlo manipulovat, že je právně obtížné s nimi na poslední chvíli hýbat (ale jde to – a musí to jít). Naopak neobstojí argument, že výrazné problémy se týkají dvou či tří krajů, tak proč by se jim zbytek země měl přizpůsobovat (přitom zákon předjímá možnost posunout volby jen v některých krajích). A sporné je i vysvětlení, že odklad voleb nikdo nechce, když se za něj přimlouval i prezident a třeba primátor „spláchnuté“ padesátitisícové Opavy vládu skoro prosil o odklad s tím, že u nich není schopen volby zorganizovat.

V situaci, kdy tři dny před začátkem voleb jsou některé obce zatopené, do jiných nevedou žádné přístupné cesty, v dalších nejde elektřina, internet ani mobily, řada občanů přišla o doklady a mnozí bydlí po tělocvičnách nebo někde daleko u příbuzných, se konání voleb posouvá až na hranici ústavnosti. Protože základní zákon země přiznává všeobecné a rovné hlasovací právo všem a striktně se vymezují překážky výkonu volebního práva, mezi něž rozhodně nepatří smůla, že bydlím zrovna v zatopené obci.

Na nejpostiženějších místech bude nesmírně obtížné volby vůbec zorganizovat (místnosti, volební komise, komunikace se státními úřady…), starosty, hejtmany a jejich úřady odvede od řešení následků apokalypsy a mnoha lidem fakticky sebere volební právo.

Protože když se nemálo občanů evakuovalo třeba k příbuzným v jiném kraji, museli by si podle litery zákona do zítřejšího odpoledne zajet do své (zatopené) obce na (zatopený) obecní úřad, tam vyřídit voličský průkaz a v pátek či sobotu do svého (zatopeného) kraje přijet znovu odvolit, protože v krajských volbách lze i na voličský průkaz volit jen v kraji, kde máte trvalé bydliště. Kdo bude proboha chtít teď tohle absolvovat? A kdo i z těch, kteří zůstali ve svých promočených domech, upřednostní cestu k volbám před vynášením bahna ze sklepa?

Vzhledem k tomu, že ke krajským volbám chodí sotva třetina voličů, mohou tak v postižených krajích všechny tyto patálie hodit výsledek někam úplně jinam.