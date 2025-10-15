Informační masáž volbami neskončila. Jsou tu povolební čachry

Vyjednávání ovšem je často jen eufemismus, spíše by se hodilo označení povolební čachry. Tohle slovo, které hovorová čeština převzala z německého Schachern, sice kdysi mívalo též neutrální význam, ba dokonce se jím dalo s uznáním pojmenovat jednání obratné, už víc než sto let je však symbolem vyjednávání nekalého, pokoutního, záludného a nepřehledně spletitého.
Takže jak jsme na tom letos? Začnu převisem z odcházející vlády Fialovy. Je jím návrh rozpočtu, který, pokud stále funkční vláda nepředloží nové sněmovně, což podle jejího člena Mariana Jurečky udělat nehodlá, padá jako vše nedokončené z minulého volebního období pod stůl. Přece jim nebudeme ulehčovat práci!
Fialova vláda poruší zákon, pokud znovu nepředloží rozpočet, zaútočil Babiš
Jistě, Babiš and his boys (paní Schillerová promine) ho chce z gruntu přeorat a nafouknout, nicméně takto je téměř jistě zaděláno na rozpočtové provizórium. To samozřejmě přežít umíme, zkušenosti s tím máme, nicméně některé segmenty společnosti to odnesou: například nevládní a neziskové organizace, které bývají na rozpočtu hodně závislé. A nejde jen o ty politickými stranami nenáviděné „politické“ nevládky, ale i o ty pečující spolky a zapsané ústavy, na jejichž beneficích se politici tak rádi s klienty fotí a natáčejí na TikTok…
Též první část povolebních jednání, obsazování vedoucích míst ve sněmovně, slibuje výživnou krmi. Začněme designovaným předsedou Okamurou, který má reputační problém sice menší než pan Turek, ale za ozdobu u jednacího stolu ho taky hodně partnerů z jiných parlamentů, najmě z krajů, jejichž „chirurgy“ nevítá, považovat nebudou.
Dále: přidělování místopředsednických křesel, předsednictví výborů a komisí se sice říká volby, ale fakticky jde o přídělový systém daný silou vítěze a čachry, pardon kuloárními dohodami. Protiargument o nutnosti paritního zastoupení dozajista zaslechneme i letos, ale v této sněmovní sezóně zůstane oslyšen: čtvrtá nejvíce zastoupená Pirátská strana téměř jistě vyjde naprázdno. Jak by ne, když ji Babiš and his boys nenávidí zhruba stejně jako politické neziskovky.
ANO nechce Piráty v čele žádného výboru. Vláda Čapího a Orlího hnízda, zuří Richterová
A ke všemu ještě ten Turek! Nemyslím si, že by bylo o moc lepší, kdyby si ukázal na jinou věc na hraní, než je zahraniční politika. Jeho deficit totiž není jen reputační, ale osobnostní, a až jednou bude historie zvažovat „pro“ a „proti“ věku sociálních sítí, bude moci sloužit jako ideální příklad argumentů „proti“. Fakt jsem napjatý, jak tohle Babiš vyřeší. Náhradním ministerstvem jako pro MUDr. Štastného nebo nějakou speciální vládní pozicí, třeba „ministr bez portfeje s právem neomezené rychlosti na zemi, ve vodě i ve vzduchu, mlácení žen a pouštění si huby na špacír (pro prvovoliče: 🤮)?“