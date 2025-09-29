Současná vláda volby asi nevyhraje. Důvody jsou však jiné, než tvrdí

Vždyť hospodářství v posledním roce směřuje opět vzhůru, reálné příjmy se navyšují a chudoba je v naší relativně rovnostářské zemi menším problémem než jinde v Evropě, natož ve světě. Jde tedy o pouhé naplnění pravidla o střídání vlád v rámci jednotlivých volebních cyklů? Expertní odpověď nechť poskytnou politologové. Ta má je psána čistě z hlediska občanského.
Kvalita institucí
Ve studiích některých slavných ekonomů se lze dočíst, že hlavním podkladem k efektivnímu fungování státu, a tím i ke spokojenosti občanů, je kvalita jeho institucí. Zkusme to převést do české situace. V posledních letech se přes Česko převalila vlna krize koronavirové, energetické, inflační, a k tomu všemu i válečné a migrační – to vše musel náš stát řešit. Činil tak různě efektivním a drahým způsobem. K tomu lze podotknout, že žádný učený z nebe nespadl, a tudíž ne vždy se musí vše povést na jedničku.
|
Souboj o hlasy voličů jde do finiše. Rozhodne volby náhodný otisk nálad?
Objektivně jsme si tedy procházeli obtížnějším obdobím, jehož výslednicí prý musela být nespokojenost občanů. V souhlasu s tím někteří pragmatici hlásají, že volby rozhodne „pohled do peněženky“. Může to být pravda, ale pouze částečná. Osobně nacházím v současné situaci ještě jeden důležitý faktor, a tím je ztráta víry, že současná vláda vylepšuje státní instituce, a tím lidem zjednodušuje a ulehčuje životy. Zkusím být konkrétní a zapomenout přitom na kauzu Dozimetr.
Požádáte stát cestou jeho lokálních úřadů o vyasfaltování blátivé cesty plné děr jdoucí k vašemu domu. Co myslíte, že se stane, když na daném úřadě nemáte žádného známého? Nemyslím za týden, ale za měsíce, možná roky? A co když od státu budete chtít potvrzení, jež by z jeho vlastního rozhodnutí měla vydat sociální správa? Kolik desítek telefonátů budete muset absolvovat, aby se nějaký úředník konečně pohnul?
A co fungování maturitních zkoušek, počet míst pro studenty na středních školách, nedostatek pediatrů a stomatologů na celém území naší republiky? Kolik let jsme oproti vlastním plánům zpožděni v digitalizaci zdravotní dokumentace? O digitalizaci stavebního řízení a s tím spojených mnohaměsíčních zdrženích snad nemá cenu ani psát.
Obecná nedůvěra
V podobných otázkách bych mohl pokračovat nejen já, ale téměř každý, kdo tady žije. Současný establishment zlepšování institucí v naší zemi buď podcenil, anebo na tuto problematiku neměl náležitou expertízu.
|
Volební model: ANO potřebuje SPD a dalšího partnera, nebo dohodu se SPOLU
Voličům je však jedno, zda platí to první, nebo to druhé. Platí daně a za ně chtějí fungující stát. Jen menšina z nich ocení, že Česko pod vedením Fialovy vlády dokázalo celkem bezbolestně vstřebat statisíce ukrajinských uprchlíků, zodpovědně se postavilo k řešení penzijní reformy či k zahraniční politice. To jsou nesporné úspěchy, které však každodenní „operativu“ občanů neovlivňují.
Nakonec, i kdybych se ve svém názoru mýlil, a vládní koalice by volby vyhrála, anebo je prohrála z jiných důvodů, dluh v kultivaci institucí státu po Fialově vládě zůstane. A na něho se následně nabalila i obecná nedůvěra v český stát jako takový. A to je další klíčový důvod, proč současná koalice nadcházející volby pravděpodobně nevyhraje.