Současná vláda volby asi nevyhraje. Důvody jsou však jiné, než tvrdí

Josef Veselka
Názor   12:00
Pár dní před volbami to podle průzkumů vypadá, že současná vládní koalice prohraje. Předpokládaný rozdíl v zisku hlasů nemusí být oproti minulým volbám příliš dramatický, ale opozice bude tentokrát lépe organizovaná, a tolik jejích hlasů zřejmě nepropadne. V této, pro vládní koalici nevýhodné situaci, si voliči obou základních volebních bloků kladou otázku, proč se to stalo.
Koalice SPOLU zahájila kampaň do sněmovních voleb. Na snímku Markéta Pekarová...

Koalice SPOLU zahájila kampaň do sněmovních voleb. Na snímku Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), Petr Fiala (ODS) a Marek Výborný (KDU-ČSL). (25. března 2025) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Vždyť hospodářství v posledním roce směřuje opět vzhůru, reálné příjmy se navyšují a chudoba je v naší relativně rovnostářské zemi menším problémem než jinde v Evropě, natož ve světě. Jde tedy o pouhé naplnění pravidla o střídání vlád v rámci jednotlivých volebních cyklů? Expertní odpověď nechť poskytnou politologové. Ta má je psána čistě z hlediska občanského.

Kvalita institucí

Ve studiích některých slavných ekonomů se lze dočíst, že hlavním podkladem k efektivnímu fungování státu, a tím i ke spokojenosti občanů, je kvalita jeho institucí. Zkusme to převést do české situace. V posledních letech se přes Česko převalila vlna krize koronavirové, energetické, inflační, a k tomu všemu i válečné a migrační – to vše musel náš stát řešit. Činil tak různě efektivním a drahým způsobem. K tomu lze podotknout, že žádný učený z nebe nespadl, a tudíž ne vždy se musí vše povést na jedničku.

Souboj o hlasy voličů jde do finiše. Rozhodne volby náhodný otisk nálad?

Objektivně jsme si tedy procházeli obtížnějším obdobím, jehož výslednicí prý musela být nespokojenost občanů. V souhlasu s tím někteří pragmatici hlásají, že volby rozhodne „pohled do peněženky“. Může to být pravda, ale pouze částečná. Osobně nacházím v současné situaci ještě jeden důležitý faktor, a tím je ztráta víry, že současná vláda vylepšuje státní instituce, a tím lidem zjednodušuje a ulehčuje životy. Zkusím být konkrétní a zapomenout přitom na kauzu Dozimetr.

Požádáte stát cestou jeho lokálních úřadů o vyasfaltování blátivé cesty plné děr jdoucí k vašemu domu. Co myslíte, že se stane, když na daném úřadě nemáte žádného známého? Nemyslím za týden, ale za měsíce, možná roky? A co když od státu budete chtít potvrzení, jež by z jeho vlastního rozhodnutí měla vydat sociální správa? Kolik desítek telefonátů budete muset absolvovat, aby se nějaký úředník konečně pohnul?

A co fungování maturitních zkoušek, počet míst pro studenty na středních školách, nedostatek pediatrů a stomatologů na celém území naší republiky? Kolik let jsme oproti vlastním plánům zpožděni v digitalizaci zdravotní dokumentace? O digitalizaci stavebního řízení a s tím spojených mnohaměsíčních zdrženích snad nemá cenu ani psát.

Obecná nedůvěra

V podobných otázkách bych mohl pokračovat nejen já, ale téměř každý, kdo tady žije. Současný establishment zlepšování institucí v naší zemi buď podcenil, anebo na tuto problematiku neměl náležitou expertízu.

Volební model: ANO potřebuje SPD a dalšího partnera, nebo dohodu se SPOLU

Voličům je však jedno, zda platí to první, nebo to druhé. Platí daně a za ně chtějí fungující stát. Jen menšina z nich ocení, že Česko pod vedením Fialovy vlády dokázalo celkem bezbolestně vstřebat statisíce ukrajinských uprchlíků, zodpovědně se postavilo k řešení penzijní reformy či k zahraniční politice. To jsou nesporné úspěchy, které však každodenní „operativu“ občanů neovlivňují.

Nakonec, i kdybych se ve svém názoru mýlil, a vládní koalice by volby vyhrála, anebo je prohrála z jiných důvodů, dluh v kultivaci institucí státu po Fialově vládě zůstane. A na něho se následně nabalila i obecná nedůvěra v český stát jako takový. A to je další klíčový důvod, proč současná koalice nadcházející volby pravděpodobně nevyhraje.

