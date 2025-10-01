Fakt hrozí ruské tanky? Petr Fiala zužuje bezpečnost až příliš pouze na válku

Premium

Fotogalerie 19

Premiér Petr Fiala přichází na jednání vlády, poslední před volbami do Sněmovny (30. září 2025) | foto: ČTK

Zbyněk Petráček
Komentář   17:30
Téma bezpečnosti patří ve volební kampani k frekventovaným. Logicky. Za minulé roky jsme si zvykli – či nezvykli, jak kdo – na bezpečnostní hrozby různého druhu. Na reálnou možnost pandemie, na plošnou ruskou invazi na Ukrajinu a s ní na válku, jaká v Evropě 80 let nebyla, na hrozby energetické, migrační (i když Česko není jejich přímým terčem) a také inflační.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Ale právě proto patří téma bezpečnosti i k nejvíce gumovým. Každý ho může vzít za takový konec, jaký si vybere. Za takový, který ladí jeho světonázoru i šancím na volební hlasy.

Petr Fiala si vybírá moment ryze válečný či s válkou přímo související. Však také velký rozhovor, který vyšel na webu iDNES.cz, nese titul Chápu obavy lidí z války.

Je to protipól třeba Tomia Okamury, lídra SPD, jenž si z tématu bezpečnosti vybral moment ukrajinských běženců u nás. S tím, že je chce vystrnadit v co největším počtu a nejrychleji. Může působit až komicky.

Měl byste odstoupit, řekl v debatě Okamura. Čaj na nervy nepomáhá, odvětil Rakušan

I když Ukrajinci působí problémy, třeba ve školách, je-li jich ve třídě příliš, tak z průzkumu agentury STEM – z odpovědí na otázku „vedle koho byste chtěli / nechtěli bydlet“ – vyšli Ukrajinci obstojně. Asi jako Indové a o hodně lépe než Rusové. Je ovšem těžké říci, zda ten průzkum reprezentuje víc Prahu než třeba Tachovsko.

Nemá to Fiala podobně?

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu Lidovky.cz, iDNES.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.