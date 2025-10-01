Fakt hrozí ruské tanky? Petr Fiala zužuje bezpečnost až příliš pouze na válku

Ale právě proto patří téma bezpečnosti i k nejvíce gumovým. Každý ho může vzít za takový konec, jaký si vybere. Za takový, který ladí jeho světonázoru i šancím na volební hlasy.
Petr Fiala si vybírá moment ryze válečný či s válkou přímo související. Však také velký rozhovor, který vyšel na webu iDNES.cz, nese titul Chápu obavy lidí z války.
Je to protipól třeba Tomia Okamury, lídra SPD, jenž si z tématu bezpečnosti vybral moment ukrajinských běženců u nás. S tím, že je chce vystrnadit v co největším počtu a nejrychleji. Může působit až komicky.
Měl byste odstoupit, řekl v debatě Okamura. Čaj na nervy nepomáhá, odvětil Rakušan
I když Ukrajinci působí problémy, třeba ve školách, je-li jich ve třídě příliš, tak z průzkumu agentury STEM – z odpovědí na otázku „vedle koho byste chtěli / nechtěli bydlet“ – vyšli Ukrajinci obstojně. Asi jako Indové a o hodně lépe než Rusové. Je ovšem těžké říci, zda ten průzkum reprezentuje víc Prahu než třeba Tachovsko.
Nemá to Fiala podobně?