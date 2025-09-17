Dřív volby doprovázely banány a pomeranče na pultech, nyní korunovační klenoty a dálnice

Aby bylo jasno, nesměřuji ke srovnávání života za minulého režimu a dnes. Nyní žijeme daleko svobodněji a z hlediska konzumu velmi blahobytně. Jakékoli srovnání předvolební situace dneška s volbami před rokem 1989 je rovněž bezpředmětné. Spíš stojí za úvahu, jaké rituály se na volby lepí.
Uznávám, že vystavení korunovačních klenotů je zcela nepochybně koincidence, protože volby se přesunuly z letního termínu velmi blízko ke dni české státnosti a tedy s připomínkou svatého Václava se nutně volby budou pojit, alespoň tedy do té doby, než se nám „povede“ volební cyklus opět narušit volbami předčasnými. Ale vlastně je to hezké, že s volbami se připomíná i symbol naší státnosti. Každý si může zpřítomnit zákruty našich bohatých dějin a nějak se při tom i zamyslet nad svou aktuální volbou. Ale tahle „tradice“ může trvat jen po tu dobu, kdy se budou sněmovní volby konat v září.
|
Vyzvedli korunovační klenoty, ale jeden z důležitých klíčníků nečekaně chyběl
Dálnice odnikud nikam
To otevírání dálnic je jiný žánr, je spojeno s volbami takřka pravidelně a po dlouhé roky, hlavouni všech politických směrů, ať pokrokáři, či konzervativci, populisté, či elitáři, všichni se chlubí nově otevřenými úseky. Přitom se nedá říci, že bychom jako národ byli fanatiky automobilismu. U tohoto magického počínání lze nalézt jistou spojitost s banány a pomeranči „rozvinutého socialismu“. Exotické ovoce nebylo běžným zbožím na pultech, stejně jako není výstavba dálnic disciplínou, ve které by naše republika vynikala. Vedle Poláků vypadáme jako hodně neschopní břídilové, a o to víc ale oslavujeme každý nový kilometr.
„Díky“ drahotě a pomalosti výstavby tuzemských dálnic se může každý ministr dopravy tvářit nad nově otevíraným úsekem nadmíru spokojeně a občas i jako spasitel, přestože otevírá dálniční úsek zcela nenavazující, tedy „odnikud nikam“.
|
Davy dětí s mobily oblehly korunovační klenoty, pak je překvapil prezident
Normalizační luxus neměl šanci ovlivnit volby, stejně jako ji nemá vystavení korunovačních klenotů či producírování se ministrů. Je to však demonstrace, důrazná připomínka toho, jak se „nám“ náš svět zlepšuje. Co nemotorizovaná část národa? Ta je zhusta ještě šťastnější než motoristé, zeptejte se obyvatel třeba Vysokého Mýta, zda se těší na letošní otevření dálnice kolem města a to je zrovna úsek odnikud nikam.
A bude hůř
Pokud se povede postupně výstavbu dálniční sítě nějak nakopnout, pak asi otevírání nových dálničních úseků pozbude sex-appealu a politici si budou muset najít jiný rituál.
Nabízí se vskutku atraktivní náhradní program, otevírání „sociálního bydlení“. Letos se této příležitosti chopil premiér Fiala, v Praze otevíral jeden takový bytový dům vzniklý ve spolupráci s Českou spořitelnou. Na tohle sociální bydlení určené především pro učitele, policisty, zdravotníky, hasiče a zaměstnance města ale nedosáhli ti, kteří nemají vyšší než průměrnou mzdu. Ano, premiér se chlubil sociálním bydlením pro bohaté.
|
Proč voliči dávají přednost vyvrhelovi před přechváleným Petrem Fialou v čele příští vlády?
Ale nezoufejte, bude hůř. V letošním prvním pololetí bylo schváleno nejméně stavebních povolení za celé čtvrtstoletí. Bytový nedostatek a drahota potrvá, přinejmenším v metropoli, nejméně dalších pět či spíš deset let. Takže příští premiéři či ministři mohou slavnostně otevírat ojedinělé projekty sociálního bydlení pro vybrané movité jedince a my ostatní se můžeme těšit ze skutečnosti, že alespoň někdo bydlí, když už se nestaví a hypotéky jsou dostupné jen pro ty, kteří mají sto tisíc měsíčně a víc.
Volby jsou svátkem demokracie, zajisté, je to kratičké období, kdy politikům na voličích opravdu záleží a tak jim je chtějí zpříjemnit něčím hezkým, třeba jen chvilkovou iluzí.