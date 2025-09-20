I politika je řemeslo, ale premiér je nerespektuje. Heslo „Fiala forever“ to nezachrání

Neslyšeli jsme ani sebehloupější populistický slib a la zlevním nutellu. Nic nového, čím by přesvědčil své bývalé a nyní zklamané voliče. Petr Fiala k voličům hřímal: už desetkrát jsem vám říkal, že opozičníci jsou lotři, dnes vám říkám, že jsou to arcilotři.
Fialův konec světa za dva týdny. Svět těch ostatních pojede dál
Premiér Fiala disponuje nepochybně dobrými informacemi i podrobnými průzkumy, které ukazují, že volby velice pravděpodobně nevyhraje a odejde do opozice. Co by dělal v takové situaci prozíravý politik? Snažil by se přimět co nejvíc lidí k tomu, aby volili jeho uskupení. V naší nynější situaci je finiš kampaně mimořádně důležitý, podle výzkumníků totiž není rozhodnuto až třicet procent voličů. Všichni sociologové se navíc shodnou v názoru, že přebíhání mezi vládním a opozičním táborem je velmi vzácné. V takové chvíli se snaží každý šéf strany, aby posílil stranické zisky, v případě Petra Fialy by mělo být cílem co nejsilnější postavení Spolu.
Komunikační katastrofa
Premiér mohl lovit všude, u nerozhodnutých voličů i u koaličních partnerů či bývalých koaličních partnerů. Zkrátka mohl něčím oslovit voliče Pirátů i Starostů, aby změnili preference. Jenže Petr Fiala rezignoval na racionalitu, řekl pouze: volte mě, protože já jsem demokracie. To je komunikační katastrofa, sdělení je prázdné a po letech vládnutí i nepřesvědčivé.
Navíc se premiér pustil do neprozíravého rozeštvávání větou: „Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země.“ Prohraje-li vládní koalice, znamená to, že většina voličů jsou kolaboranti, případně že je za takové považuje Spolu? To je hodně tenký led z hlediska společenské atmosféry i faktu, že kolaboranti mohou být jen nějaká zrádná skupina spolupracující s nepřáteli. Ale většina voličů? Byla většina, která v roce 2003 odhlasovala náš vstup do EU, kolaborantská? Proboha, kam se to premiér dostal, vždyť už mluví skoro stejně jako Okamura.
Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země, vyzval Fiala
Volební výsledek bude široce probírán po volbách, nicméně už nyní je evidentní, že nejsilnější vládní strana slibuje jen prodloužení své současné politiky bez podstatných korekcí, tedy drahé energie, nízké platy, rostoucí státní výdaje, velmi malátný ekonomický růst a k tomu navrch tuny pokryteckého moralizování. Tím zklamaného příznivce nenalákáte.
Nešťastná forma
Navíc forma, kterou Spolu zvolilo pro svůj předvolební mítink, nebyla také nejšťastnější, tím, že se sešli v pražském Slovanském domě a nikoli na veřejném prostranství, podpořili představu, že se jedná o akci jen pro zvané. Byl Slovanský dům vhodným místem? Vždyť panslavismus je v očích Spolu nepochybně kolaborací. Teologové naší takřka „řízené demokracie vybraných stran“ by nám možná vysvětlili, že v okamžiku, kdy se někde shromáždí dostatečný počet bafuňářů Spolu, zhmotní se liberální demokracie a tedy i Slovanský dům byl po dobu konání akce Demokratickým domem.
Též připravené transparenty a la Fiala forever evokovaly spíš nějakou seanci náboženské sekty, případně firemní setkání reprezentantů nějakého multi-level marketingu. A že byla z premiérova projevu unešena ministryně obrany Jana Černochová? To je moc dobře, v sále určitě nebyla sama, ale mimo něj jsme podobné projevy nezaregistrovali. Uzavřená společnost se dobře bavila.
Petr Fiala však neprodává hrnce ani kosmetiku, má ambici vést zemi další čtyři roky. Ve čtvrtek se ukázalo, že tento politolog nerespektuje politiku jako řemeslo a žije představou, že volby lze „urvat“ skrze ideologii a strašení. Vlastně zkoušel přesvědčit občany, aby ho volili i ze soucitu. To je dobrá zpráva možná pro Starosty a určitě pro Piráty, když se budou snažit, mohou za čtrnáct dnů radostně počítat nové mandáty na úkor Spolu.