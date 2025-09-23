Co s ruskými kolaboranty po volbách? Záleží, kdo nakonec vyhraje

Dle Klimešova Slovníku cizích slov je kolaborace jednak „společná práce, spolupráce, nebo hanlivě nečestná spolupráce (zejména politická) s vládnoucím nepřítelem, u nás zejména s nacistickými okupanty“. Tolik tedy slovník. Kampaň Spolu nepochybně využívá výklad hanlivý.
Nesmíme s ruskými kolaboranty prohrát osud naší země, vyzval Fiala
Neptejme se politiků, proč před volbami přehánějí, ptejme se, co z řečeného vyplyne po volbách. Profesor Petr Fiala stále doufá, že bude sestavovat vládu se Starosty a Piráty. Nezkoumejme pravděpodobnost tohoto scénáře a položme si otázku, co by se po volbách stalo s „kolaboranty“, tedy s těmi, které jako kolaboranty nejsilnější vládnoucí strana označuje.
Rozpuštění SPD a Stačilo! bude miminem
Kdo jsou vlastně kolaboranti dle Spolu? Členové stran, jejichž vůdci jsou na billboardu vyobrazeni? Nebo jen funkcionáři těchto stran (SPD a Stačilo!)? Nemohou být považování za kolaboranty také všichni, kdo tyto strany volí či někdy volili? Těžko říci, mnozí politici, ale i občané, příznivci vládnoucí koalice, považují za kolaboraci vlastně jakýkoli nesouhlas s konkrétními vládními kroky.
Od zpochybňování výdajů na obranu přes snahu ptát se po výhodnosti konkrétních armádních zakázek až po odpor proti zákonu o obecném referendu. Na jeho základě by totiž bylo možné vyhlásit referendum o vystoupení z EU či NATO a vymyslet lze i jiné nesmyslně „kacířské“ nápady, které sice nezískají podporu většiny občanů, zato malověrné rádobydemokraty zaručeně rozpálí do běla. Kdy přestává být vládní kritika legitimní a stává se kolaborací? Nevíme.
Přijdou vám takové otázky malicherné a nepodstatné? Nikoli, jsou klíčové. Začněme méně pravděpodobnou variantou, Fiala a spol. zvítězí a sestaví staronovou pětikoaliční vládu. Ta zachová a zajisté též posílí veškerý boj proti dezinformacím. Ale co udělá s kolaboranty? Po volbách by se mohlo vyjevit, že „kolaborantů“ je víc, než tvrdily odhady strategického koordinátora plukovníka Otakara Foltýna.
Jeho kapitulantský přístup, kdy nad těmito „sviněmi“ zlomil hůl a kašle na ně, by byl v takové situaci neudržitelný. Rozpuštění SPD a Stačilo! by muselo být minimální odpovědí ze strany vlády. O zavírání vybraných internetových serverů v rámci nároku občanů na „korigované informace“ snad nikdo nepochybuje.
Pro rozsah represí by byla rozhodující definice kolaborantů, dle rozhodnutí nové vlády. Jeden si troufá tvrdit, že rozsahem a účinkem by se podobná čistka mohla blížit pookupační normalizační vlně po roce 1969 či poválečným retribučním procesům. Existuje i velmi nepravděpodobná varianta, že by se vítězný Petr Fiala v návalu velkomyslnosti omluvil a řekl: Milí spoluobčané, před volbami jsme to přehnali a mluvili jsme o svých bližních nepěkně a nemysleli jsme to vůbec vážně.
Ale Petr Fiala se nikdy neomlouvá. Opravdových kolaborantů je malinko a lze je odhalit jen policejními metodami a nejlepší je postavit je před soud, protože jen soud má rozhodovat o tom, zda se dotyčný provinil.
S Babišem bych do koalice nešel, ani kdyby byla země v ohrožení, řekl Fiala
Pokud to profesor vážně myslí, čekali by po vítězných volbách „kolaboranty“ nutně represe.
A nyní vezměme variantu pravděpodobnější, vládu bude sestavovat Andrej Babiš či někdo jiný z jeho hnutí a parlamentní většina nebude patřit současné koalici. Hnutí ANO jsou nápady z dílny Spolu dost lhostejné. Jak se zachová Spolu? Smíří se s porážkou, nebo vyhlásí odboj? Bude označené strany chtít postavit mimo zákon? Dávalo by to smysl, vždyť nad kolaborací nelze mávnout rukou. Nevíme sice zatím úplně přesně například to, zda Spolu počítá mezi kolaboranty i hnutí ANO, mezi populisty je počítá určitě. Byl by odboj Spolu vedený jen nenásilnou formou občanské neposlušnosti, nebo by se jestřábové z TOP 09 odhodlali i k násilným akcím?
Rozdmýchávání nenávisti nepomáhá
Popsané varianty vypadají přehnaně a po volbách se snad nenaplní, nicméně přibývá lidí, kteří veřejně mluví o tom, že vybraní spoluobčané by měli být zbaveni volebního práva na základě například vzdělání, majetku, věku či politických afinit. Jako by všeobecné a rovné volební právo nebylo základem demokracie. A přidávají se takto i publicisté napojení na vládní strany, které se zaklínají demokracií od rána do večera.
Nejsme ani Slovensko, ani Maďarsko a podobný politický vývoj jako v těchto zemích nám z mnoha důvodů po volbách nehrozí. Ale rozdmýchávání nenávisti tím, že označím politické odpůrce jako kolaboranty, ničemu a nikomu nepomůže. Jen snad pocitu rozčarování z toho, že postrádáme střízlivé a zdrženlivé politiky, kteří by reprezentovali občany, kteří netíhnou ke krajním řešením. Ale kromě toho se podobnými hesly jen stupňuje nenávist mezi lidmi a nelze věřit tomu, že profesor politologie v čele země to chudák netuší.