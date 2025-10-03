Chci zpátky Českou republiku, kde vláda neuráží ty, kteří volí někoho jiného

Taková restaurace by rychle zkrachovala. U vlády je to horší – ta totiž nemá konkurenci na rohu ulice, ale sedí pevně ve Strakově akademii a povýšeně přiděluje moralistní nálepky těm, kdo mají jiný názor.
Mluvím o fenoménu posledních let: pokud nejste volič „naší“ pěti…, pardon již čtyřkoalice, jste v lepším případě pomýlený, v horším proruský kolaborant.
Ať už si o opozici myslíme cokoliv, není normální, aby vláda urážela vlastní občany jen proto, že v posledních volbách volili jinak. Demokracie přece není klub s permanentkou pro vyvolené.
Iluze jednoty
Vzpomínám na doby, kdy se politici alespoň tvářili, že jsou „premiéry všech“, že mluví za celý stát, ne jen za svůj fanklub. Ano, byla to někdy póza, ale důležitá – vytvářela iluzi jednoty. Dnes místo toho slyšíme, že polovina národa je takřka hrozbou pro republiku. Jenže stát není hřiště, kde trenér vykáže půlku týmu do šaten a zbytek nutí hrát dál.
Co s ruskými kolaboranty po volbách? Záleží, kdo nakonec vyhraje
Chci zpátky Českou republiku, kde vláda neuráží muže a ženy, kteří jí nedali hlas, ale snaží se je přesvědčit, že i oni mají v zemi své místo. Protože v okamžiku, kdy vládnoucí začnou urážet „jiné“ občany, už vlastně nevládnou republice, ale jen své bublině. A to je cesta, která končí vždycky stejně: ještě hlubším rozdělením, frustrací a rezignací.
A mezi námi – kdo by chtěl žít v zemi, kde vás premiér nebo ministr označí za nepřítele jen proto, že jste si dovolili zvolit někoho jiného? Já tedy ne. Proto říkám: chci zpátky Česko, kde vláda neuráží občany. Protože demokracie bez úcty k opozici (a jiným názorům) přestává být demokracií.
Soupeře porazit, nebo vyřadit?
A ještě jedna glosa na závěr. Známý ústavní právník a pedagog Jan Kudrna z PF UK nedávno trefně konstatoval – za 35 let jsme se ještě nesetkali se situací, kdy cílem kampaně nebylo poražení politické konkurence, ale její vyřazení z volební soutěže.
Ergo kladívko, proto jsem velice rád za nedávné rozhodnutí brněnského soudu soudů – tedy váženého Ústavního soudu, který jasně řekl, že se nikdo vyřazovat nebude. Ani nepřímo pomocí perfidně zvýšené hranice pro vstup do sněmovny. A to je pro demokracii a právní stát (Rule of Law) moc dobře. Také nutno český konstituční soud pochválit za nevídanou rychlost.
Fakt hrozí ruské tanky? Petr Fiala zužuje bezpečnost až příliš pouze na válku
Satirický šleh na úplný závěr: Ještě by nějaký jiný vážený soud mohl „fialovcům“ a „STANkařům“ důrazněji vzkázat, že není dobré urážet minimálně půlku národa, resp. voličstva z české kotliny a moravských vinohradů, tím, že je (nepřímo) označí za „prorusské kolaboranty“.
Fandíme a kandidujeme slušně!