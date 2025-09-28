Vyhlašuji válku papírovému spamu! Jak ekologicky na nevyžádané předvolební reklamní letáky

Autor tohoto komentáře se však na blížící volby podívá nyní z jiného, méně běžného pohledu - ekologického. Ochrana životního prostředí se skládá zdaleka nejenom z věcí velkých, ale i menších. Na ty nezapomínejme, proto v následující glose bude představen jeden legislativní návrh, který by mohl přírodě a naší planetě drobně pomoci.
Nespočet fyzických osob si aktuálně oprávněně stěžuje, že jim chodí do schránek nevyžádané předvolební reklamní letáky. I když mají svou schránku jasně označenu slovy NECHCI REKLAMU. Je to nejen obtěžující, ale i naprosto neekologické počínání.
Pošta a další roznašeči předvolebních letáků i samotní zadavatelé reklamy (tedy politické strany a hnutí) tvrdí, že prý to není klasická reklama, a tak „zakazující“ nápis na vaší poštovní schránce prý neplatí. Já nic, já muzikant, pardon politik.
Sancta simplictas!
Otočme to!
Podívejme se na věc (ne)vyžádané papírové reklamy obecněji. Za spornou otázku na tomto úseku možno pokládat, jak je nastavena aktuální právní úprava. Kterak říkají právníci, úprava de lege lata.
Pokud si dnes na schránku nalepíte oznámení, že odmítáte nevyžádanou letákovou i jinou reklamu, tak vám ji tam doručovatel nesmí házet. Což se naštěstí (mimo té politické reklamy) jakž takž dodržuje. I když existují excesy, zejména ze strany zahraničních roznáškových brigádníků, ty ovšem nyní neřešíme.
K jádru věci. Ekologicky příznivější a společensky odpovědnější by byla právní úprava, že nevyžádaná nahodilá letáková reklama by se nosila pouze a jen do schránek, které by byly jasně majitelem označeny slovy „Chci dostávat reklamu!“.
Koneckonců taková právní regulace by byla nejen ekologičtější, ale i ekonomičtější z pohledu zadavatelů reklamy (včetně politických stran), kteří by měli vyšší míru jistoty, že se jejich materiály dostanou častěji k těm, kdo o ni skutečně stojí.
Jde možná o maličkost, ale životnímu prostředí by jistě prospěla. Máme jenom jednu planetu.
Koneckonců nevyžádané letáky můžeme označit za předchůdce spamu, a je podivné, že proti jednomu (tomu elektronickému) spamu se na národní i evropské rovině roky bojuje, a proti tomu papírovému nikoliv.
I zde platí okřídlené „kdo něco chce, hledá způsob, kdo nikoliv, hledá každý důvod“.
A na závěr přípodotek k politické papírové letákové reklamě. Milé strany a straničky, řeknu vám tajemství, pokud je schránka označena NECHCI REKLAMU, tak opravdu člověk nechce žádnou nevyžádanou reklamu, včetně té politické. Takže pokud mu domovní schránku „zaspamujete“ svými letáky s usměvavými politiky, tak se jen střílíte do vlastní nohy. A žádné nové hlasy tím opravdu nezískáte.