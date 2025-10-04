Jde skutečně o všechno? Nejlepší volič je ten vystrašený

Ale hlavně nás naši milovaní politici od rána do večera i od soumraku do úsvitu perfidně strašili – že když nebudeme volit právě je, tak vše skončí obrovskou katastrofou! To jim radí různí královsky placení píáristé a marketingoví poradci již roky – nejlepší volič je ten vystrašený! A toho oni se drží jako Marek Benda poslaneckého křesla.
Bojte se! Bude hůř!
Především politici z dnešní vládní čtyřkoalice nás děsí, jak zemi prý ovládnou cizí mocnosti a možná i legendární Jožin z Babišin…, pardon – z Bažin, pakliže nebudeme volit zrovna je.
Občanům-voličům má být jedno, že za jejich vlády stouply daně, stoupl státní dluh, počet úředníků i cenzorů. Anebo že jsme přišli o více než třetinu hodnoty svých úspor. Vše zapomenuto.
Kolovrátkově zejména opakují, že jde o nejdůležitější volby v dějinách České republiky. Především dosluhující premiér Petr Fiala již minimálně půl roku straší a straší, jak prý jde o všechno. Náš osmdesátiletý soused trefně glosoval, že o vše jde hlavně těm pánům nahoře.
A měl ten zkušený muž vlastně pravdu, jelikož mantru o „nejdůležitějších supervolbách“ slýcháme opravdu před každými volbami.
Inu, zkusme si krátce zavzpomínat, přívětiví čtenáři.
Jde o všechno – a kdy vlastně nešlo?
Začněme popořádku. Byly to první svobodné volby roku 1990, které byly opravdu super důležité! Pamatujete ještě na moravisty z HSD-SMS, Občanské fórum, slovenskou Veřejnost proti násilí (VPN) a SNS nebo na Sládkovo SPR-RSČ? Pravda ten poslední doktor-mohykán z brněnského Útěchova kandiduje i letos (byť formálně za jiný subjekt), to je skutečný nezmar nezmarů.
A pamatujete volby v roce 1992? ODA, ODS, OH, LSU a další volali – musíte všichni k volbám, jde o přece o všechno!
Inu, zase šlo o všechno, dokonce se dělil a rozdělil náš (československý) stát!
A co rok 1996? No, vsaďte boty, že to bylo zase o všechno. První parlamentní volby v nové České republice. Že byly v památném roce 1996 i první volby do Senátu, to již raději nepřipomínáme, byly přirozeně také extrémně důležité, jak neustále v televizi opakovaly (tehdejší mediální) elity od Oty Černého přes Petru Buzkovou až po Petra Pitharta, Stanislava Grosse a Václava Havla.
Čtyři železné zákony českých voleb. Babiš může zničit všechny
A o tom, že v předčasných (posarajevských) parlamentních volbách v roce 1998 a i v roce 2002 šlo úplně o všechno, o tom nebylo a není pochyb!
Kdo si z vás pamatuje „megadůležité“ (jak by řekla dnešní mládež) volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006? Že již ani nevíte, kdo tehdy vyhrál? To máte fuk, ale byly opravdu velevýznamné, pro každého z nás. Aspoň dle dobových médií.
Nezapomínejme na veledůležité volby do sněmovny v roce 2010, tehdy vyhrála ČSSD, a kandidovalo tehdy 27 uskupení.
A pak ten divoký volební rok 2013, předčasné volby vyhrála zase ČSSD, anebo ne? Ale to je také fuk, hlavně že šlo opět, alespoň dle tehdejších komentátorů a politiků, o naprosto nejdůležitější volby v historii, jak jinak.
Babiš na koni! Demokracie na kolenou?
A pak památný rok 2017. Babiš na vraníkovi! Vzpomínáte, jak nás pravice i levice strašila, že jsou to nejdůležitější volby v českých dějinách? Nutno zastavit oligarchu - kolik lidí pro to plálo? Kde skončili dávní Babišovi souputníci – Zlatuška, Vokřál, Komárek, Stropnický, Telička a další?
A nemůžeme zapomenout na volební rok 2021, kdy fialovci, topkaři (tehdy pár měsíců před volbami včetně mladého nadějného Dominika F.), lidovci (ti se polepšili a učinili pokání, že s Babišem již nemají uzavírat koalice) a samozřejmě i babišovci a okamurovci apelovali na všechny, aby přišli k těmto pro změnu „nejdůležitějším volbám“, které rozhodnou o charakteru našeho státu.
A nestačilo! V roce 2025 budou zase nejzásadnější volby. Padni komu padni! O tom snad netřeba psát, to na nás křičí i z ledničky ta poslední konzerva s prošlými párky. Kdo by měl čas nyní nakupovat, že?
Méně je více
Pamatujeme tu legendární větu? „A tentokrát jde fakt o všechno.“ Zmíněné „tentokrát“ jsme si zopakovali už tolikrát, že na něj mám již alergii.
Někdy mám pocit, že by bylo krásné, kdyby už konečně šlo o něco naprosto zbytečného. Aby poprvé nešlo ve volbách o všechno. Ale mám naopak důvodné podezření, že i v roce 2029, pokud se ho dožijeme a pokud předtím nebudou tzv. předčasné volby, tak zase půjde o všechno!
Možná znáte z dětství příběh o pasáčkovi vepřů, který neustále volal – Vlk, vlk, vlk!
Párkrát mu vesničané přišli na pomoc. Ale když volal podvacáté zbůhdarma, tak se něj již logicky vykašlali. A jak tušíte, když skutečně přišel VLK (tedy ta šelma, ne kardinál) k jeho stádu, tak volal už naprosto marně.
Poučení z této pohádky by si měli vzít i naši hysteričtí politikové a afektované političky. Až jednou opravdu půjde o všechno, tak vás již nikdo nebude pravděpodobně poslouchat. Takový už je život.
Pamatujte méně je někdy více (jak říkají američtí republikáni - Less is more) a to platí nejen v politice!