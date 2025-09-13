Volíš Babiše, nebo Andreje? A kdo má „nejoptimálnější“ volební program?

Obrat hnutí ANO 2011 od lehce pravicového a liberálního elektorátu k tomu sociálně nejkonzervativnějšímu je znám už dlouho, ale Babiš ani jeho projekt v tomto umění není první ani poslední.
Chlívek
Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.
Chlívek si pamatuje, jak se Miloš Zeman v roce 1990 označoval za „thatcheristu“. Vysvětlivka pro nejmladší: Margaret Thatcherová byla v letech 1979-1990 (!) britskou premiérkou a strůjkyní tehdejší liberálně-konzervativní revoluce, která otočila kormidlem tehdy vysoce levicové Británie, kde mezní sazba daně z příjmu dosahovala 98 procent (opravdu, není to překlep), silně doprava. Zatočila s daněmi, dotacemi i mocnými odbory a dodnes je v politických dějinách synonymem pro obrat k ekonomickému liberalismu, se všemi jeho výhodami i negativy. Kde dnes stojí Miloš Zeman, je jasné asi každému: někde mezi ČSSD, ANO a KSČM.
Velký obrat však udělala i jiná „letopisná“ strana: TOP 09 začínala jako „konzervativní, křesťanskodemokratická strana“, svými otci zakladateli Karlem Schwarzenbergem a Miroslavem Kalouskem definovaná na pozici napravo od ODS i tehdejší KDU-ČSL. Aby poměrně rychle udělala obrat za mladými voliči a začala bojovat primárně za práva neheterosexuálů, za cyklostezky a za ochranu zvířátek.
Ignorované neduhy daňového systému
Leč zpátky k nadpisu: Chlívek tvrdí, že v podstatě všechny partaje se proměnily v Babišovo ANO. V nadcházejících volbách si nemůžete vybrat mezi stranami, které slibují vyšší daně, ale zároveň více policistů v ulicích a lépe placené lékaře, a jinými partajemi, které vám nabízejí malý stát a nízké daně. Všechny strany dnes slibují nízké daně, dobře placené lékaře i hasiče a některé ještě jako bonus dodají i vyrovnaný rozpočet. Což, přiznejme si, mohlo by trknout i absolventy pomocné školy.
Rozlišovat v těchto volbách můžeme v podstatě jen dle toho, jak moc asertivně politici akcentují pomoc napadené Ukrajině a jak moc reflektují únavu společnosti z války a statisíců běženců. V ekonomických otázkách nepřišel nikdo s žádným programem změny - tedy pokud za změnu nepovažujeme Babišovo „Zrušíme všechno, co udělal Fiala“.
Tedy, vlastně není pravda, že by nikdo nezveřejnil reformní ekonomický program. Jeden takový, mimořádně ambiciózní a velmi konkrétní, se objevil - jmenuje se Chytřejší daně, ale podepsaní pod ním jsou bezpartijní ekonomové - od Daniela Münicha z CERGE-EI přes Petra Jánského z FSV UK až po sociologa Daniela Prokopa z PAQ Research.
Je to mimořádně zajímavá studie (popisující ekonomické a společenské problémy českého daňového řádu) a zároveň mimořádně ambiciózní návrh reformy „pro bohatší a odolnější Česko“ a Chlívek slibuje, že se jí bude brzo podrobně věnovat. Doporučuje ji zejména proto, že identifikuje naprosto přesně všechny hlavní neduhy našeho daňového systému, které zároveň v podstatě všechny významné politické síly v zemi zcela a důsledně ignorují.
Ale čemu se divit v zemi, kde i novináři píší sentenci „vem to nešť“ a ještě tvrdí, že je to logicky i sémanticky správně. V národě, který běžně používá slovo „rozhřešení“ místo „řešení“ a „vystříbří“ místo „vytříbí“, se nelze divit asi ničemu. Ani politickým programům, které slibují modré z nebe a ještě zadarmo.
|
Proč voliči dávají přednost vyvrhelovi před přechváleným Petrem Fialou v čele příští vlády?
Schází nám vlastně jen jeden politický program. Ten, na němž by se jistě shodl i Fiala s Babišem: ten „nejoptimálnější“.