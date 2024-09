Pro důvěru v krajské volby je nutné umožnit volit i mimo domovský kraj. Vláda si jistě poradí

Když už tedy učinili z otázky, zdali raději volby neposunout – i v souladu s názorem svého prezidenta Pavla – zvažování čistě akademické, měli by se začít rychle činit, aby minimalizovali šance úspěšného zpochybnění voleb.

Velká část postižených míst je pořád bez elektřiny, signálu, teplá voda neteče, škody se teprve sčítají. Tisíce lidí byly evakuovány. Kolik lidí z postižených oblastí, před povodní nebo jakmile se zprůjezdnily cesty, odjelo za přáteli, známými či rodinou do jiných částí republiky, přesně nevíme. Je ale evidentní, že dotyční nebudou mít vzhledem k mimořádné události živelné pohromy žádný nebo budou mít ztížený přístup k uplatnění svého práva vybrat politickou reprezentaci. Nastala tak chvíle práce pilné a odvážně tvůrčí, aby speciální skupina na ministerstvu vnitra nebyla jen pro parádu ministra Rakušana na tiskové konferenci.

Kreativita vhodná a nevhodná

Záhodno je rychle vydat voličské průkazy i mimo bydliště voliče, přidat volební místnosti i v hlavním městě Praze, kde se do krajů nevolí, aby voliči mohli odevzdat hlas, kdekoliv se právě nacházejí. Současná úprava totiž umožňuje s voličským průkazem volit jen v jiném okrsku v rámci kraje trvalého pobytu. Platí to v případě voleb do Senátu i do krajského zastupitelstva.

Vzhledem ke kreativitě, kterou vládní pětikoalice projevila například ohledně korespondenčního hlasování pro lidi v cizině, zvýšení daní nebo osekání valorizace důchodů, jistě si poradí legislativně i v tomto případě. Opozice, která má silnou podporu v nejvíce postižených krajích, by byla nemoudrá, kdyby nespolupracovala.

Co se týká volebních místností, ty je potřeba zřídit i v postižených místech řádně. Nestačí párkrát objet domy, ale musí být na místě po celou dobu konání voleb. Plus zajíždět tam, kde je potřeba. V opačném případě by lidé, kteří budou mít i tak dost starostí s odklízením škod, mohli namítat, že například nebyli doma. Jelikož ne všichni členové volebních komisí budou k dispozici, musí vypomoci členové politických stran a hnutí i státní aparát. Ovšem tak, aby podobně jako v případě standardních komisí křížově se kontrolujících navzájem nedocházelo k podezření ze sčítání cinknutého v něčí prospěch.

Vhodnost a účelnost výše zmíněného platí také pro doplňovací volby do Senátu. Mimo jiné se volí např. v obvodech Šumperka, Ostrava-město či Opava. I v tomto případě se nasazení lidí i vyhrazení peněz nemůže nevyplatit, protože posílení legitimity z hlediska uplatnění práva volit za úsilí a výdaje stojí. Kreativita by měla být jednorázová s výhledem do budoucna, protože proč by lidé nemohli s voličským průkazem volit kdekoliv.

Nevhodná tvořivost je naopak snaha využít katastrofy k protlačení nápadu kupříkladu elektronické volby nebo volby poštou. V případě digitalizace voleb si nelze nevzpomenout na propadák Pirátů v oblasti stavebního řízení.

Konspirátoři by rychle mohli nabýt dojmu, že kdo vlastní algoritmus, vlastní volby. Lidé méně konspirativní, či ti, kteří mají rádi legitimitu jako takovou, by jistě argumentovali, že volební urna s plentou plus volební komise složená ze zástupců různých politických stran i nestraníků, do níž se může přihlásit každý, plus jasné vyznačení na papíře v tajné volbě po prokázání totožnosti před odchodem za plentu je nejlepší a doposud u nás výborně osvědčená metoda voleb.

V zájmu čestného souboje

Z hlediska politického vývoj nahrává vládním stranám. Podle všech průzkumů se očekávalo, že budou poraženy na hlavu. Teď jsou na tom lépe, protože tam, kde tradičně má podporu opozice, především ANO, ale také sociální demokraté a KSČM, mají lidé ztíženou možnost jít volit. Při oznámení rozhodnutí pořádat volby v rámci tiskové konference k povodním se u kecpultů ministři mačkali po dvojicích. Očividná byla snaha nabudit dojem, jak šéfové centrálních úřadů makají, včetně pánů Síkely a Bartoše, kteří stěží k tématu měli v stávající chvíli co říct.

Hlavní tíha je ale na lidech v terénu, Integrovaném záchranném systému, dobrovolných hasičích, atd., kteří fungují za každé vlády (stávajícímu ministru této vlády Rakušanovi chtěli aktuálně i policisté kvůli platům stávkovat). Vějička, že prý se tentokrát zvládlo vše lépe než v roce 1997, je hodnotná jako třpytka pro rybu. Víme, že nezvládlo, protože voda řádila opět na stejných místech a ani za této vlády se nevybudovaly žádné přehrady (vodní dílo Nové Heřminovy by zachránilo nejen Krnov a Opavu).

Vede to k neradostnému zamyšlení. Kal s sebou nenese jen dravá velká voda, ale také cynická dravá touha po moci. Ulehčit volby lidem z postižených oblastí je základ čestného souboje. Úspěch bude k pochválení i proto, že se bude volit tam, kde vláda má fanoušků jako šafránu.