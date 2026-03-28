Tento způsob hlasování se některým politikům zdá nešťastný. Jak mají volit krajané v cizině?

Pogačar ty volby ve své vlasti klidně mohl stihnout, ale pravděpodobnější je, že po závodě odjel domů do Monaka, které je coby kamenem dohodil od San Rema, a dost možná se spokojil s možností korespondenční volby. Anebo se na to všechno vykašlal, vždyť co zmůže jeden hlas… a přesto tento způsob hlasování vyvolává mezi politiky tolik vášní.
|
Den po volbách, když už bylo sečteno 99,7 procenta hlasů, agentury uváděly, že o vítězi mohou ještě dodatečně rozhodnout korespondenční hlasy ze zahraničí. Před čtyřmi lety poštou dorazilo 14 593 hlasovacích lístků, přičemž aktuálně činil rozdíl mezi hnutím Svoboda premiéra Roberta Goloba a SDS expremiéra Janeza Janši necelých 8000 hlasů. Svoboda má tentokrát nakonec jen o jeden mandát víc než SDS, takže skutečně platí, že každý hlas se počítá.
Svoje o tom ví slovenští politici a ty vládní to v posledních dnech docela zaměstnává. Premiér Robert Fico a jeho Směr moc dobře vědí, že rozložení nálad voličů v zahraničí je úplně jiné než doma. Ostatně známe to i v Česku. Jistě si pamatujete titulky typu „ANO zvítězilo v Rusku nebo Iráku, celkově dominovalo Spolu“.
|
Rok a půl před volbami Ficova partaj vyrukovala s nápadem zrušit možnost volit poštou ze zahraničí, což by znamenalo, že Slováci v cizině by napříště mohli hlasovat jen na zastupitelských úřadech. Jenže na to se jim jejich krajané, kteří by kvůli volbám museli překonat někdy i stovky kilometrů nebo cestovat do sousedního státu, mohou vykašlat.
Motivace hlavní vládní strany zní vznešeně. Politikům Směru leží na srdci péče o tajnost hlasování, která prý není dostatečně garantována při posílání hlasovacích lístků poštou. Skutečný motiv jejich konání se ale vyjeví ve chvíli, kdy se člověk podívá na čísla.
Uhry
Gabriel Sedlák vás v rubrice Uhry zve nejen do regionů, jež kdysi tvořily Uhersko, které je společným dědictvím zejména Maďarů, Slováků, Němců a Židů, ale i do širšího okolí. A v neposlední řadě se věnuje i uhrům s malým „u“, tedy různým chybám na kráse tamních společností.
Od roku 2006, kdy Slovensko zavedlo korespondenční volbu, neustále stoupá nejen počet celkově odevzdaných hlasů v zahraničí (58 tisíc hlasů v roce 2023 představovalo už bezmála dvě procenta všech voličů), narůstá i skupina voličů, která dává přednost stranám dnešní opozice (tři z pěti Slováků v cizině volili Progresivní Slovensko).
Jsou tohle čísla, před kterými se má mít Směr na pozoru? Při volební účasti z roku 2023 bylo na jeden poslanecký mandát potřebných 20 tisíc hlasů. PS tenkrát získalo ze zahraničí 35 tisíc hlasů, to už jsou skoro dva mandáty. A teď pozor - celkově žije mimo svou vlast 350 tisíc Slováků, to už je slušný voličský potenciál.
Jak znechutit volbu Pétera Magyara
S blížícími se parlamentními volbami nabývá fenomén hlasování ze zahraničí na významu také v Maďarsku. Voliči z řad početných maďarských menšin žijících v sousedních zemích volí tradičně spíš Fidesz premiéra Viktora Orbána, který jim tuto výsadu před mnoha lety udělil. Lídři opoziční strany Tisza, která má podle průzkumů velkou šanci odstavit Orbána po dlouhých šestnácti letech od moci, vyrazili se svou kampaní ještě dál do ciziny.
Že to má význam, ukázaly předloňské volby do Evropského parlamentu. Tisza, strana Orbánova vyzyvatele Pétera Magyara, porazila Fidesz mezi voliči na zahraničních zastupitelstvích v poměru 50:19. Tuto středu překonal počet lidí registrovaných k volbám v zahraničí rekord z roku 2022, kdy se již zaregistrovalo téměř 66 tisíc lidí...
|
Má to ale jeden háček. Zatímco vláda v Budapešti ráda dává na odiv svou péči o Maďary v sousedství, voličské podmínky jejich krajanů například ve Velké Británii nejsou příliš uživatelsky přátelské, což podle opozice Fideszu náramně vyhovuje. Špičky Tiszy upozorňují, že zatímco například rumunští občané mohou ve svých volbách hlasovat ve Spojeném království na 108 místech, pro Maďary budou připraveny jen tři taková stanoviště. Jinými slovy na jednu volební místnost připadne 5167 v Británii žijících Rumunů a 66 611 Maďarů.
Volíš svou, nebo mou budoucnost?
Jak výše vyplynulo z čísel, motivace politiků zkomplikovat svým krajanům, kteří jsou živi jiným než domácím chlebem, účast ve volbách bývá dosti průhledná. Jeden argument ale přece jen stojí za zamyšlení. Poslanec slovenského Směru Dušan Jarjabek upozorňuje, že je rozdíl, jestliže voliči volí „svou budoucnost“ (ti, kteří na Slovensku žijí a tudíž konzumují výsledky práce zvolených zástupců lidu), nebo jen „jeho budoucnost“ (jinými slovy mu Slováci ze zahraničí kecají do toho, jak on má žít).
Ostatně v komunálních volbách také obyvatelé Karviné nevolí příbramské městské zastupitele a Pražáci nerozhodují o tom, kdo bude ústeckým hejtmanem. Podílet se ale na životě národa, to už je jiná disciplína. Tam už opouštíme půdu občanského principu a přistupujeme na hru o společenství stejného jazyka (někdo by možná zablouznil i o společné krvi).
|
Ta Jarjabkova výtka ztrácí na síle u těch, kteří jsou v zahraničí dočasně, vždyť ti mohou mít pocit, že spolurozhodují o „své budoucnosti“. Ale kolik takových dočasností se proměnilo v trvalý stav. A má stát jednoznačně odmítat ty, kdo už se domů ani neplánují vrátit, a přesto silně prožívají události ve své původní vlasti a není jim její osud (životy jejich blízkých) ukradený?
Pokud jde o to, jak vysoké mají být v té které zemi daně, nebo kudy povede nová dálnice, či co ovlivní, zdali dostanu své dítě do školky, jde skutečně o otázky, jejichž odpovědi by měli hledat rezidenti. Kritici účasti krajanů na řízení věcí veřejných doma ale mívají tendenci vyřazovat je z toho procesu z jakýchsi kulturních důvodů. Slýcháme, že ti lidé už nesdílejí naše hodnoty apod. Jenže, ruku na srdce, nejsou někdy tzv. kulturní rozdíly mezi jednotlivými občany téhož státu ještě propastnější?
A vůbec, na jednu stranu bychom volební lístky svých krajanů ve světě nejradši roztrhali, ale na druhou stranu se těmi lidmi chlubíme, kdykoli to jde. Co myslíte, kdo byl prvním mužským hostem podcastu slovinské prezidentky Nataši Pircové Musarové? No přece Tadej Pogačar.