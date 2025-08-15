Putin na billboardu chválí Babiše a Fiala z toho ještě může mít starosti

V občanské iniciativě problém není, ten vězí spíš v tom, že kampaňové billboardy nesplňovaly zákonné náležitosti, nebyl na nich zadavatel a iniciátoři se do kampaně nepřihlásili jako takzvané třetí osoby. To vše lze dodatečně napravit, co asi napravit nelze, je provedení a „poselství“ iniciativy.
Politický efekt nemusí být velký, je to typická agitace, která přesvědčuje přesvědčené a naštvává naštvané. Pokud by se ale, soudě podle ohlasu na sociálních sítích, provládní nadšenci složili na další a tato amatérská kampaň by se šířila republikou, může to mít význam.
Dobře míněné „neřízené střely“
Za prvé může mobilizovat opoziční voliče a nic jiného si na plakátu zobrazení lídři nepřejí. Největším nebezpečím pro opozici je nyní ukolébání jejího elektorátu. Příznivci protivládních stran mohou mít z průzkumů pocit, že vše mají vyhrané a tím pádem klesá jejich ochota jít k volbám.
|
Putin na billboardech chválí Babiše či Okamuru. Za kampaní stojí senior
Skutečnost, že se vládní strany od billboardů distancovaly, si opoziční elektorát vyloží po svém, těžko mnohým z nich totiž bude někdo vymlouvat, že se tak neděje po tajné dohodě se stranickými sekretariáty. A přitom nic není vzdálenější pravdě, pokud má Spolu připravenou kampaň, kterou chce oslovit nerozhodnuté a případně zklamané voliče, podobné dryáčnické projevy jdou přímo proti jejich záměru.
Jestli něco může narušit pečlivě připravenou kampaň, pak inzerce dobře míněných „neřízených střel“. Jesenické billboardy odrazují agresivitou a manipulací. Je jen otázkou času, kdy někdo na zadavatele podá trestní oznámení, a pokud policie dovedla k soudu Okamurovy „chirurgy z dovozu“, pak asi těžko nebude zkoumat nepřímé obvinění konkrétních politických stran a jejich lídrů z vlastizrady.
Nebavíme se pak o otázce šíření nenávisti, kterou na billboardu též nalezneme. Zkrátka, když stíhají Okamuru, měli by prověřit i tuto politickou agitaci, která má navíc formální nedostatky.
Cítíte také, jak nešťastníci z Jesenicka nabili Okamurovi? Ať už se Petr Fiala distancuje jakkoli, části voličů nevymluví, že kampaň jde za ním. Myslíte, že toho Okamura nevyužije? V příznivcích opozice také podobné akce posilují přesvědčení o „ukradených volbách“, neboli o tom, že vládní moc se nebude štítit jakéhokoli postupu, aby zabránila střídání u moci. Ano, pohybujeme se čistě v rovině pocitů a představ, jenže ze stejného světa je například obvinění, že hnutí ANO je proruské.
Hnusná kampaň
Může ještě kampaň zhrubnout? Samozřejmě, můžeme zažít sedm týdnů hnusu, stačí, aby se strany odbrzdily s pocitem, že „jde o všechno“. A podnětem může být i taková marginální billboardová iniciativa.
Může přiostření vládě pomoci? Těžko, její voliči jsou nejjistější ve stranické podpoře a citlivější (chcete-li náročnější) vůči politikům, a pokud bude předvolební klání připomínat zápas v bahně, mnozí k urnám nedorazí. Paranoici začnou zkoumat jakýkoli spontánní projev politické agitace očima spiknutí a straničtí stratégové možná naznají, že pečlivě načasované kroky nemusejí fungovat. Stačí u aktérů kterékoli ze soupeřících stran vzbudit paniku a ještě prožijeme nejhnusnější kampaň, internetové diskuse už nyní připomínají obří žumpu.