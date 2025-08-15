Putin na billboardu chválí Babiše a Fiala z toho ještě může mít starosti

Martin Zvěřina
Komentář   18:00
Billboard na hranici zákona, nebo probuzení občanské společnosti? V iniciativě několika jednotlivců, kteří nechali na Jesenicku vyrobit čtyři billboardy kritizující opozici, může vidět kdekdo kdeco. Třeba paniku vycházející z toho, že vláda ještě nezačala s kampaní, přičemž opoziční lídři neúnavně křižují republiku.
Na Jesenicku se objevila kampaň, která útočí na lídry opozičních stran,...

Na Jesenicku se objevila kampaň, která útočí na lídry opozičních stran, zobrazuje je vedle ruského prezidenta Vladimira Putina. (14. srpna 2025) | foto: iDNES.cz

V občanské iniciativě problém není, ten vězí spíš v tom, že kampaňové billboardy nesplňovaly zákonné náležitosti, nebyl na nich zadavatel a iniciátoři se do kampaně nepřihlásili jako takzvané třetí osoby. To vše lze dodatečně napravit, co asi napravit nelze, je provedení a „poselství“ iniciativy.

Politický efekt nemusí být velký, je to typická agitace, která přesvědčuje přesvědčené a naštvává naštvané. Pokud by se ale, soudě podle ohlasu na sociálních sítích, provládní nadšenci složili na další a tato amatérská kampaň by se šířila republikou, může to mít význam.

Dobře míněné „neřízené střely“

Za prvé může mobilizovat opoziční voliče a nic jiného si na plakátu zobrazení lídři nepřejí. Největším nebezpečím pro opozici je nyní ukolébání jejího elektorátu. Příznivci protivládních stran mohou mít z průzkumů pocit, že vše mají vyhrané a tím pádem klesá jejich ochota jít k volbám.

Putin na billboardech chválí Babiše či Okamuru. Za kampaní stojí senior

Skutečnost, že se vládní strany od billboardů distancovaly, si opoziční elektorát vyloží po svém, těžko mnohým z nich totiž bude někdo vymlouvat, že se tak neděje po tajné dohodě se stranickými sekretariáty. A přitom nic není vzdálenější pravdě, pokud má Spolu připravenou kampaň, kterou chce oslovit nerozhodnuté a případně zklamané voliče, podobné dryáčnické projevy jdou přímo proti jejich záměru.

Jestli něco může narušit pečlivě připravenou kampaň, pak inzerce dobře míněných „neřízených střel“. Jesenické billboardy odrazují agresivitou a manipulací. Je jen otázkou času, kdy někdo na zadavatele podá trestní oznámení, a pokud policie dovedla k soudu Okamurovy „chirurgy z dovozu“, pak asi těžko nebude zkoumat nepřímé obvinění konkrétních politických stran a jejich lídrů z vlastizrady.

Nebavíme se pak o otázce šíření nenávisti, kterou na billboardu též nalezneme. Zkrátka, když stíhají Okamuru, měli by prověřit i tuto politickou agitaci, která má navíc formální nedostatky.

Cítíte také, jak nešťastníci z Jesenicka nabili Okamurovi? Ať už se Petr Fiala distancuje jakkoli, části voličů nevymluví, že kampaň jde za ním. Myslíte, že toho Okamura nevyužije? V příznivcích opozice také podobné akce posilují přesvědčení o „ukradených volbách“, neboli o tom, že vládní moc se nebude štítit jakéhokoli postupu, aby zabránila střídání u moci. Ano, pohybujeme se čistě v rovině pocitů a představ, jenže ze stejného světa je například obvinění, že hnutí ANO je proruské.

Hnusná kampaň

Může ještě kampaň zhrubnout? Samozřejmě, můžeme zažít sedm týdnů hnusu, stačí, aby se strany odbrzdily s pocitem, že „jde o všechno“. A podnětem může být i taková marginální billboardová iniciativa.

Může přiostření vládě pomoci? Těžko, její voliči jsou nejjistější ve stranické podpoře a citlivější (chcete-li náročnější) vůči politikům, a pokud bude předvolební klání připomínat zápas v bahně, mnozí k urnám nedorazí. Paranoici začnou zkoumat jakýkoli spontánní projev politické agitace očima spiknutí a straničtí stratégové možná naznají, že pečlivě načasované kroky nemusejí fungovat. Stačí u aktérů kterékoli ze soupeřících stran vzbudit paniku a ještě prožijeme nejhnusnější kampaň, internetové diskuse už nyní připomínají obří žumpu.

