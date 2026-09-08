Předvolební heslo ODS „Senát jim nedáme“ lze dokončit parafrází letitého šlágru: radši ho zbouráme. Senátní kandidát Starostů Jiří Padevět nás láká heslem „Chránit demokracii je moje řemeslo“. Aha, patrně je absolventem učebního oboru ochránce demokracie. Motoristé naštěstí do Senátu nekandidují (došli jim Turkové), takže jsme jejich tvůrčích výronů ušetřeni.
S malými výjimkami jsou kampaně zoufale nudné, bez nápadu a plné bezobsažných floskulí. Jenže politici dělají pouze to, co jim my voliči dovolíme, co si u nich „objednáme“. Andrej Babiš už vyhrál mnohé volby s hesly, která nebyla ani vtipná, ani originální, ba dokonce s realitou našich dnů souvisela zcela volně (například billboard s heslem „Na straně lidí“ jako by předpokládal, že kdosi kandiduje s úmyslem hájit zájmy mimozemšťanů).
Tato skutečnost vede neúspěšné strany k tomu, že napodobují úspěšnější, posilují marketing a hlavně přítomnost na sociálních sítích. Poslední výroky předsedy občanských demokratů Martina Kupky v tomto směru lze parafrázovat slovy: je jedno, že máme nízké preference, hlavně že jsme silně přítomni na sociálních sítích.
Na přání voličů
Média dnes konzumujeme především prostřednictvím mobilních telefonů, je tedy příznačné, že se politici nejraději prezentují prostřednictvím krátkých klipů s jednoduchoučkým sdělením. Pro to, aby tato „sdělení“ dostali k voličům, navíc média nepotřebují, protože se jim osvědčily sociální sítě.
Pranýřovat v této situaci politiky tedy nemá smysl, křivdíme jim. Žijí v přesvědčení, že jedině skrze jednoduchá hesla lze získat voličské hlasy a jejich víru posilují nejrůznější agentury či průzkumy. V situaci, kdy mnozí z nás tráví na sociálních sítích hodiny a hodiny, je to počínání vlastně racionální a v mnohém ohledu politici plní přání voličů.
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Odvaha jít proti srsti. Znamená to stavět cyklostezky, či je rušit? Heslo Motoristů má háčky
Elektronická média jsou zabijákem pokrytectví. Zatímco u papírových novin jsme mohli předstírat, že nás zajímají dlouhé články rozebírající problematiku vyloučených lokalit, internet s brutální upřímností odhaluje, že nejvyšší „čtenost“ mají fotogalerie se zpola obnaženými ženami. Dnešní čtenář na mobilu stěží učte víc než pět tisíc znaků textu, tak kampak s dlouhými rozbory.
Zkrátka masová poptávka po propracovaných programech politických stran neexistuje a možná ani nikdy neexistovala, byla to taková milosrdná lež minulosti. Dnes je klíčové zaujmout a to co největší počet lidí, jakkoli i tím nejbizarnějším způsobem.
Naši aktuální situaci nejlépe vystihne citát z povídky Šimka a Grossmanna Můj první klobouk, v níž hlavní hrdina chce k narozeninám klobouk, aby se za ním děvčata otáčela. Otčímova odpověď hlavnímu hrdinovi povídky na dnešní volební kampaně padne jako ulitá: „Klobouk, klobouk, kdybys měl na hlavě džber dehtu, otočí se i chlap.“