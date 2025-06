Spolu jde po miliardářích, chce, aby platili daně. Zřejmě novinka v programu

Je rozhodně správné, že občanští demokraté se v rámci volební kampaně na sociálních sítích ptají na to, kolik jejich politický konkurent, jeden z největších zaměstnavatelů v zemi, zaplatil na daních. Odpovědi se jim již dostalo, stejně jako vysvětlení, proč nebyl Agrofert v žebříčku finanční správy nijak vysoko. Podle Agrofertu je to dáno tím, že jeho asi 160 firem platí daně samostatně, za rok 2023 zaplatil vcelku Agrofert 4,3 miliardy a za rok 2024 to prý zveřejní za měsíc. Nechť toto tvrzení odborníci ze Spolu podrobí kritice a případně zpochybní a využijí v kampani, jsou-li toho schopni.

Babiš není jediný

Jenže Andrej Babiš není jediným miliardářem v Česku. ODS potažmo Spolu se tedy jistě musí zajímat také o to, jaké částky odvádějí na daních jeho kolegové spolumiliardáři. Nebo se jich už někdy ptali?

Ale když už otázku otevřeli, měli bychom vědět, kteří z nich vyvedli své firmy do zahraničí a kteří platí daně v Česku. Navazující otázka, tentokrát pro vládnoucí Spolu, by mohla znít: Jaké zisky vykázaly například banky, které se vysmály windfall tax? Bankám se daří dlouhodobě výtečně. Má z toho něco daňový poplatník? To je přeci nevyhnutelná otázka vyplývající z tázání ODS i z rozpočtové odpovědnosti.

A co velcí příznivci vládní koalice a kamarádi pana prezidenta, velcí zbrojaři, kteří v posledních letech zdesateronásobili obrat i zisk. Zdesateronásobili též své daňové odvody? Posvítí si na ně občanští demokraté někdy? Též by stálo za pátrání, jak se daňově podělili realitní magnáti.

Placení daní a přísnost berních úřadů patří k liberální demokracii stejně neodmyslitelně jako svobodné volby a střídání garnitur u moci. Je sice překvapující, že tento aspekt vypíchlo zrovna Spolu a před volbami, nicméně na jejich pionýrskou snahu naváže určitě v příštích týdnech levice. Kateřina Konečná i Jana Maláčová se budou ptát asi drsněji, nicméně legitimitu dotazu na daňové odvody jistí vládní strany ze Spolu.

Hodní a zlí miliardáři

Určitě to nebylo záměrem Spolu, nicméně tenhle předvolební tah může napomoci tomu, že se konečně přestanou tuzemští miliardáři dělit na hodné a zlé podle politického klíče. Miliardářem se člověk stane především díky tomu, že je mistrem ve shromažďování peněz. Nic víc, nic méně. Ti šikovnější si platí podcastery, kteří jim vytvářejí image „hodných“ nebo „spravedlivých“ bohatců, a to bez ohledu na společenskou odpovědnost, míru štědrosti či, chcete-li, solidarity, kterou dotyční projevují vůči zbytku světa. Doposud téma bylo tabu, proto bychom měli Spolu poděkovat.

Rozdělování miliardářů na hodné a zlé je čistě politickou hrou, ničím jiným. Na „dobrotu“ velmi bohatých lidí by se mělo nahlížet z celospolečenského hlediska a nikoli jen prizmatem toho, kolik dotyční věnovali „demokratickým“ stranám, nebo kolika trubcům z těchto stran poslali všimné.

Na západ od nás se musejí bohaté firmy i jednotlivci daleko více o své bohatství dělit i angažovat se společensky. Samozřejmě jim to nebrání v dalším bohatnutí. Když už pravicoví politici opakovaně poučují v debatách „dezoláty“, mohli by občas utrousit nějaké to kritické slůvko k ostatním miliardářům a nikoli jen k Babišovi, který jim leží v žaludku.