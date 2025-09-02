Předvede koalice Spolu finiš kampaně jako minule? Spíš ne, scházejí nápady i věrohodnost

Zdánlivě tedy půjde jen o to, aby Spolu svůj finiš zopakovala. Jenže to bude po čertech těžké, za prvé, úspěch současné vládní koalice není dán jen ziskem solidního počtu hlasů, ale též propadnutím milionu hlasů pro malé, většinou levicové strany. Jen díky tomu má současná vláda převahu 108 (po vyhození Pirátů 104) hlasů. Jenže letos velice pravděpodobně tolik hlasů nepropadne, trpaslíci se spojili do pseudokoalic a to je, soudě podle průzkumů, rozhodně posílilo a jejich voliči budou mít ve sněmovně zastoupení.
Dalším faktorem, který pracuje proti Spolu, jsou vládní výsledky. Nejde ani tak o to, že každé vládnutí vyvolá kritiku, ale spíš o to, že Fialova vláda je extrémně nepopulární a nemůže spoléhat na to, že v ní voliči budou vidět příslib změny k lepšímu. Proto tolik sází na strašení, změnu totiž nabízet dost dobře nemůže, proto se též snaží přesvědčovat voliče, že Česko na tom není vůbec špatně a že je potřeba mandát současné vládní většiny zopakovat.
|
Průzkumům dál vládne ANO, SPD je před Starosty. Těsně by se dostali i Motoristé
Tenhle marketing ovšem bagatelizuje a de facto normalizuje lži, kterých se vláda dopustila – o důchodech, daních či energiích. Všechno je v pořádku, nebylo to tak špatné, a že jsme vám lhali, je vlastně také v pořádku, sděluje implicitně tento způsob sebepropagace Spolu.
Překážka jménem Piráti
Nesmíme též zapomínat, nakolik v roce 2021 pomohl dnešním vládním stranám Andrej Babiš, možná nejvíc jeho chaotické výroky a počínání během covidové pandemie. Tenhle politik má totiž kromě přitažlivosti pro jisté voliče i nadání odpuzovat a dopouštět se děsivých výroků. Jenže letos se nestane, že by Babiš vyhlásil protiepidemická opatření, která nepřežijí pár hodin. Babiš totiž jezdí po Česku, agituje pro ANO, mamografy a kolonoskopii. Může se Andrej Babiš ještě znemožnit a tím pomoci Spolu k vítězství? Zajisté, mluví rychleji, než myslí a televizní debaty, pokud by se mu povedl nějaký nehorázný výrok, by mohly mobilizovat zejména ty příznivce Spolu, kteří už jsou rozhodnuti k volbám nejít.
Otázka ovšem zní, zda by jen tohle pomohlo, voliči jsou totiž rozděleni do dvou táborů a mezi nimi prakticky nepřebíhají, takže lze čekat, že nějaká ta extrémní hloupost z úst Andreje Babiše „jen“ přesune voliče k SPD nebo Stačilo!. Navíc podle dlouhodobých čísel výzkumníků má opoziční tábor setrvale převahu nad vládním. Stačilo by Spolu nějaké to procentíčko nevoličů k výhře?
|
Petře, budu řídit já? Ministr Rakušan chce už před volbami ostrakizovat hnutí ANO
Zmrtvýchvstání Pirátů může být též špatnou zprávou pro Spolu, bitcoinová aféra Piráty vytrhla z klinické smrti a voliči, kteří zvažují koaliční strany a vadí jim aféry, mohou v Pirátech spatřovat řešení. Z Pirátů musí mít hrůzu i Vít Rakušan, protože ti se svým kratinkým angažmá v opozici jakoby očistili a slibují voličům opět nekompromisnost a radikálnost. Piráti patrně do voleb jen porostou a to může být špatná zpráva pro Spolu. Jejich dotahování se na ANO může být zas o kousek menší a pomalejší.
Zaúřaduje rozhodující náhoda?
Leckdo si řekne, že je jedno, zda se Spolu dotáhne na lídra, hlavně že hlasy zůstanou v tom správném táboře. Jenže je tu přepočet hlasů na mandáty a při něm získávají silné strany výrazný bonus, pokud by byl odskok ANO od první „vládní“ strany velký, i to by mohlo rozhodovat o vládní většině.
Kampaň Spolu musí v posledních týdnech oslnit, jinak neuspěje. Příznačné je třeba to, že premiér Fiala má na září naplánováno téměř čtyřicet setkání s voliči. Hezké, jenže víme, že například Andrej Babiš je schopen absolvovat i devět mítinků během jediného dne, takže měsíční penzum premiérovo zvládne opozičník za týden. Samozřejmě to nemusí nic znamenat, ale jako obraz o intenzitě a míře nasazení v kampani to cosi vypovídá.
|
Fiala ukázal program a varoval před změnou režimu. Euro chce, ale fotbalové
Pokud něco koalici Spolu schází, pak je to čas. Jsou-li dnes preference „stejné“ jako před čtyřmi roky, sluší se dodat, že volby se v roce 2021 konaly 8. a 9. října, tedy byla kampaň o týden posunutá. Dynamika, startovní podmínky i intenzita kampaně zatím mluví v neprospěch koalice Spolu. Může zaúřadovat i náhoda, která vše obrátí, jenže tu nelze naplánovat, na tu lze jen čekat a věřit. Možná se začnou modlit i ateisti.