O souvislosti volební kampaně s pečárkou polní

Což mne motivuje k tomu, abych se zmínil o historii slova „kampaň“. V češtině je máme doloženo poprvé ve druhé polovině 19. století, a to ve významu, jejž Příruční slovník jazyka českého definuje jako „období hlavní činnosti v továrně, obyč. závislé na roční době“: v humoristickém časopise Paleček se k tomu v r. 1873 píše „V jistém cukrovaru … spracoval(sic!) se po kampagni prášek spodiový co odpadek k mrvení polí …“ (jen mi nedochází, co na tom bylo humoristického).
Počeštěné psaní s „-ň“ se pak prosadilo na přelomu 19. a 20. století. Po zavedení všeobecného volebního práva (ehm, jen ovšem pro muže) v Rakousku-Uhersku v r. 1907 se začalo používat i spojení „volební kampaň“ a takové užití se pak rychle rozšířilo do významu „veřejná propagace (něčeho)“ či alternativně „veřejný boj (proti něčemu)“, a jen o málo později, za první světové války, do češtiny široce vstoupil i význam „vojenské tažení“.
Je potřeba říci, že všechny tyto významy slova „kampaň“ byly převzaty z němčiny, ani v ní ovšem – jak již i tamní forma „Kampagne“ naznačuje – nešlo o domácí výraz: byly to raně novověké přejímky z francouzštiny, která si slovo „campagne“ vytvořila v pozdním středověku z latiny, od níž bychom asi celou historii měli začít.
Latinský výraz „campus“ znamená „pole“. Z něj bylo odvozeno přídavné jméno „campanius“ – „polní“, a z něj pak dále i podstatné jméno „campania“, které bychom do češtiny asi mohli formálně přeložit jako „polnost“, ale významově přesněji, byť již ne jednoslovně, je to „rovinatá krajina“. V antickém Římě se toto slovo přeneslo jako vlastní jméno i na úrodnou oblast v okolí Neapole, která tak byla (a dodnes je) nazývána „Campania“, česky „Kampánie“.
Později, na rozhraní středověku a novověku, došlo k posunu významu: protože rovinatý terén byl (na rozdíl od kopců či dokonce hor) vhodný pro vojenská tažení, stalo se slovo „campania“ v pofrancouzštěné podobě „campagne“ výrazem pro „pobyt (vojska) v poli“ (tj. mimo stálé ubikace).
Ovšem protože se vojenská tažení mohla prakticky konat jen v meteorologicky příhodném období (typicky od pozdního jara do počátku podzimu), posunul se význam ještě jednou: slovo „campagne“ se stalo výrazem pro období vojenské a později přeneseně i v zásadě jakékoliv jiné intenzivní, ale časově ohraničené činnosti – což už nás vrací k výše uvedené kampani řepné, potažmo k jakékoliv kampani další: volební, osvětové, pomlouvačné, reklamní...
U toho bychom však neměli dnešní jazykovědný exkurs ukončit, protože latinské „campus“ – „pole“, jež je prapůvodním jazykovým základem všech „kampaní“, se stalo zdrojem i dalších výrazů, které jsou tak s „kampaní“ spojeny slovotvornou příbuzností.
Zcela průhledné je to u univerzitních „kampusů“ a jen o málo méně zřetelné u „kempů“ a „kempinků“ (původně ovšem „campů“ a „campingů“), tedy institucí pro pobyt v polních podmínkách. Znalci francouzštiny, nebo alespoň Paříže, původní latinské „campus“ jistě vystopují i v názvu „Champs-Elysées“, tedy „Elysejská (česky: Rajská) pole“.
Od nich už to – jazykovědně – není daleko ke jménu oblasti Champagne (paralelnímu k názvu italské Kampánie), a tudíž ani k názvu jistého typu šumivého vína. (Dodávám, že jméno jeho jiného druhu, „prosecco“, má naopak původ ryze slovanský, neboť se pěstuje v oblasti, jež dnes sice patří Itálii, ale jejíž původní slovinský název zněl „Prosek“, tedy stejně, jako např. jméno jednoho pražského sídliště.)
Abych nemohl být podezírán z nějakého frankofilství, dodám hned, že návštěvníci Pisy budou jistě vědět, že její šikmá věž byla postavena jako zvonice, tedy (i v češtině) „kampanila“, což je slovo odvozené od italského „campana“ – „zvon“, a zvonům se tak italsky říká proto, že jejich první exempláře byly vyrobeny v Kampánii (plný původní latinský název zněl „aera campana“ – „kampánský bronz“).
Na závěr již zbývá jen dodat, že s výše uvedenými taženími vojsk souvisel pozdně latinský výraz pro (polního) bojovníka „campio“, z něhož se v mírovějších časech vyvinul „šampion“.
A opomenout nelze ani pečárku polní, tedy houbu rostoucí na poli neboli latinsky „(fungus) campaniolus“ a česky „žampion“, jehož jazyková afinita k volební kampani je možná trochu překvapivá, neboť by se k ní hodila spíše muchomůrka nazelenalá, a to nejen otravným obsahem, ale právě i jazykovou formou: její odborný název totiž zní „amanita phalloides“, jenž velmi blízce souvisí s latinským výrazem „phallus“ označujícím nejprominentnější část mužské anatomie.